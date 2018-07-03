«С приближением русских они перестают воевать и сразу сдаются»

Перед Сирийской арабской армией осталось не так много задач по освобождению государства от боевиков радикальной оппозиции. Есть, конечно, другие очень влиятельные силы, в основном представленные курдскими Отрядами народной самообороны, но реальной войны против них ждать в ближайшем будущем точно не стоит. Потому что этот вопрос вряд ли будет решаться внутри Сирии: это уже входит в сферу большой политики, а тут все зависит от того, как будут договариваться Москва и Вашингтон. Так что пока Дамаск волен освобождать только те территории, которые контролируют оппозиционные силы, не связанные с США или Турцией. Таких районов осталось немного, но они все же есть.

Пожалуй, последним оплотом «вольной» оппозиции является юго-запад Сирии, где у самых границ с Иорданией и Израилем расположились последователи различных официально нетеррористических группировок, впрочем, полноценные террористы тут тоже есть — это Исламское государство*.

Сейчас Сирийская арабская армия активно освобождает государство от их присутствия. Операция длится уже несколько недель, но, как ни странно, российские союзники Дамаска до недавнего времени не принимали активного участия в этой кампания. Но вот они все же взялись за дело. Во всяком случае, в один из освобожденных населенных пунктов на днях прибыла целая группа военных. По всей видимости, они являются советниками высших офицеров сирийских отрядов.

Пока это не сильно повлияло на ход операции, но вооруженная оппозиция практически сразу после их прибытия вдруг раскололась на две части — одни предлагают продолжить борьбу, другие же говорят о необходимости сдаться как можно скорее. Вторые сейчас в большинстве.

Турецкий эксперт Эндер Имрек не видит в этой ситуации ничего удивительно. Сирийская оппозиция никогда не была способна создавать долгосрочные союзы.

— Сирийская оппозиция в Сирии создавалась стихийно. Конечно, речь о той оппозиции, которая есть сейчас, она сильно отличается от реальной политической оппозиции, существовавшей в стране до начала гражданской войны. Тогда действительно были политические и политическо-религиозные группы, имевшие свои программы по преобразованию Сирии. Но их деятельность по большей части была запрещена, и действовали они из подполья. Обычное население практически ничего о них не знало. С началом протестов эта оппозиция в течение первых месяцев была во главе революционных волнений, но впоследствии она не сумела сохранить своего влияния. Ее наследниками себя объявили малообразованные романтики или искатели власти. Таких людей стало много, и они в итоге создавали каждый свои группы, которые впоследствии начали бороться друг с другом за влияние. Попытки отдельных активистов объединиться, никогда не заканчивались успешно. С наступлением сил режима ситуация немного поменялась — формально группы объединились в надежде сделать более эффективной оборону, но на самом деле в таких условиях ничего не могло получиться. Нынешний случай показателен. С началом наступления армии Асада группы действительно сражались бок о бок. Это связано с тем, что идеология всей местной оппозиции первоначально строилась на необходимости смещения Асада. Тут удалось найти общие точки, к тому же все эти люди привыкли воевать против режима. Но когда в Даръа появились российские военные, ситуация сразу стала другой.

«СП»: — Какой? И почему?

— Все союзы сразу распались. Лидеры групп не знают, как мотивировать своих солдат на любую войну. Все эти группы были созданы, чтобы воевать с Асадом. Эта на самом деле очень важный идеологический аспект. В истории раннего Ислама есть показательный пример. При нашествии монгольских войск многие сильные мусульманские государства не сумели организовать отпор, потому что люди думали, что это нашествие народов Гог и Магог (Ye'cüc и Me’cüc — в турецком языке. В соответствии с исламской традицией эти народы завоюют всю землю, и сопротивляться им будет невозможно до тех пор, пока пришедший во второй раз Иисус лично не возглавит сопротивление — авт.). Сирийская оппозиция точно так же не способна организовать эффективное сопротивление. Поэтому при приближении русских многие из них предпочитают сложить оружие и сдаться. К тому же, некоторые люди здесь пришли из тех районов, которые зачищали российские военные. Они понимают, что сопротивление ни к чему не приведет, Даръа все равно будет захвачена Асадом. Восточная часть владений оппозиции будет захвачена благодаря отсутствию сопротивления. На западе, у границы с Израилем есть ИГ и связанные с ним группы, здесь, скорее всего, будут тяжелые бои. Дело в том, что Исламское государство — это не оппозиция, и по ряду показателей их вообще нельзя сравнивать. Вероятно, ИГ воспользуется хаосом в рядах оппозиции и захватит под свой контроль близлежащие деревни, пока силы режима занимаются территориями, примыкающими к провинции Сувайда. Сложно сказать, на что способно сейчас ИГ, но если бы его не было, то Асад мог бы рассчитывать на быстрый успех. Возможно, еще трех недель было бы достаточно. Но Исламское государство будет сопротивляться, и эта война из-за близости израильских позиций будет для режима большим испытанием. Израиль не будет помогать Асаду. Скорее всего, будет наоборот. ЦАХАЛ регулярно наносит точечные удары по силам режима, и по мере их приближения к Голанам, эти атаки участятся. Так что здесь у Асада будет сразу несколько противников.

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* «Исламское государство» (ИГИЛ) — террористическая группировка, деятельность которой на территории России запрещена решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.