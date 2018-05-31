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«Русскими С-300 и С-400 Израиль не испугать»

31 мая 2018, 18:39  •  78 • Война
У Израиля вновь обострились проблемы с палестинскими территориями. Стороны периодически обстреливают друг друга, но сила, как всегда, на стороне хорошо организованного ЦАХАЛа.
У Газы почти нет шансов что-то противопоставить своим противникам, так что пока основные потери несут только палестинцы. Как бы то ни было, эта ситуация отодвинула на второй план участие Тель-Авива в сирийской войне — мировая общественность увлечена куда более сложным еврейско-палестинским конфликтом. Возможно, это справедливо, однако активность Израиля на сирийском направлении от этого никак не пострадала. Арабская республика, особенно районы, прилегающие к Голанским высотам и к Ливану, каждодневно ощущает присутствие своего воинственно настроенного соседа. Операции Израиля продолжаются, и вряд ли завершатся вообще, даже если Иран вдруг прекратит воевать в Сирии.
Действия Тель-Авива привели к тому, что друзские деревни в САР давно настроены произраильски, а различные оппозиционные группировки на юго-западе и западе уже даже не пытаются скрывать факт финансирования и поддержки со стороны Израиля. Что ж, это — умелая политика, но восхищаться ей можно до тех пор, пока она не начинает вредить интересам других государства, в частности России.
Да, Израиль, формально являясь дружественным Москве государством, тем не менее действует во вред РФ. На это есть много причин, и все их перечислять бессмысленно. Стоит упомянуть лишь то обстоятельство, что еврейское государство традиционно является верным союзником главного геополитического противника РФ — США, кроме того, Израиль на официальном уровне признается в ненависти по отношению к Башару Асаду, которого Россия активно поддерживает.
Конфликт интересов стал совершенно очевиден в связи с недавним случаем. Москва собиралась поставить в Сирию С-300 на безвозмездной основе. Израиль запротестовал и начал бомбить все подряд, мотивируя это угрозой со стороны Ирана, хотя зачастую атакованные объекты к Ирану никакого отношения не имели. В общем, появилось мнение, что Тель-Авив испугался российских С-300 — мол, они будут угрозой для авиационных операций ЦАХАЛа. Мы решили узнать, так ли это на самом деле.
Турецкий эксперт Эндер Имрек полагает, что ситуация значительно сложнее, чем кажется.
— Сама сирийская армия не может быть реальной угрозой для Израиля. Опыт боевых действий с подобными плохо организованными формированиями у него есть, следовательно, есть и тактика, совершенствовавшаяся на протяжении десятилетий. Ранее Израилю приходилось участвовать в прямых боевых действиях с сирийскими военнослужащими, и успех всегда был на его стороне. Сейчас армия режима находится в ужасном состоянии, поэтому о какой бы-то ни было угрозе не идет и речи. Израиль беспокоит другое. А именно, действия России в Сирии. После того, как боевые действия в восточной части Сирии завершились, русские начали заниматься западом страны. И это встревожило Израиль. Если на востоке у него почти нет интересов, то, можно сказать, что на западе они сосредоточены. Например, соседние районы фактически оккупированы Израилем, и это значительно сокращает возможность каких-либо проблем в приграничных городах. Но после того, как территории Хамы и Идлиба начали активно зачищать от террористических и оппозиционных групп, в Израиле поняли, что скоро русские придут в Даръа. Когда это произойдет, у Израиля могут начаться проблемы в Кунейтре (мухафаза Сирии, почти полностью оккупированная Израилем — авт.). Еще больше такие риски возросли после зачистки в провинции Дамаск и в самом городе (Дамаске — авт.). По этой причине Израиль старается сделать все, чтобы не подпустить русских к Даръа.
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«СП»: — Что, например?
— Во-первых, он дал понять Москве, что будет отстаивать свои интересы. Это нормально, но то, как это делает Израиль, вызывает недоумение. Например, израильские военные часто атакуют мирных жителей, особенно в Даръа и в Хаме много пострадавших. То есть Израиль намеренно атакует территорию режима, и этим дает понять, что любая потенциальная опасность будет ликвидирована, в том числе и русские. Ситуация с С-300 очень хорошо это демонстрирует. Израиль не переживал бы за них, если бы эти ЗРК действительно были переданы армии Асада. Российские С-300 или даже С-400 под управлением сирийских военных не представляют угрозы для авиации Израиля. Но очевидно, Либерман (министр обороны Израиля — авт.) понимает, что С-300 в Сирии будут контролировать и обслуживать сами русские, а это действительно опасно. Израилю придется резко сократить количество вылетов, потому что сейчас многие из приграничных операций происходят без предварительного информирования тех, кто контролируют небо в Сирии. Из-за несовершенства ПВО Сирии это возможно, но с С-300 под контролем российских военных, такие вылеты будут очень опасны.
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