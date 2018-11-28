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«Русские поддерживают всех террористов, которые хотят нас убить»

28 ноября 2018, 17:09  •  88 • Война
Когда подходила к концу эпоха СССР, отношения нашей страны с Израилем начали выправляться. Долгое время сионисты были официальными врагами советского народа, а местных евреев побуждали как можно чаще выступать с критикой в адрес Тель-Авива. Но Перестройка отменила многие установки прошлого, в том числе подход к Израилю. В общем, чем ближе был Союз к развалу, тем желаннее здесь становились гости с Земли Обетованной. Отношения начали укрепляться, и дошло до того, что сегодня еврейские интеллектуалы пишут материалы на тему того, что евреям в целом и израильтянам в частности почти нигде не живется так хорошо, как в России. Что ж, гостеприимство — это, можно сказать, наш конек. Однако политика, как все прекрасно знают, часто вмешивается в отношения даже на бытовом уровне.
С недавних пор в Израиле стали задаваться вопросом, друг ли Россия или враг? Причиной для таких размышлений стала новая внешнеполитическая реальность. Россия вдруг стала чересчур активна в международных делах, и это так или иначе отразилось даже на традиционных партнерах. В качестве примера можно было бы вспомнить хотя бы Украину, но в данном случае история с Израилем будет показательнее. Как ни странно, но после того, как Москва дала добро на присоединение Крыма к РФ, Тель-Авив практически никак не отреагировал на событие. И это при том, что все его ближайшие товарищи и даже главный покровитель отнеслись к расширению границ России резко негативно. Против нашей сраны ввели кучу санкций и присоединялись к ним все, кому не лень, даже те страны, с которым у нас практически нет отношений. Например, Новая Зеландия. А вот Израиль, ничего не боясь, пошел наперекор США и заявил: никаких санкций!
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Позже уже бывший министр обороны Авигдор Либерман объяснил это «особыми отношениями с Россией» и тем, что Тель-Авив считается с «российскими интересами». В общем, все было безоблачно в этом отношении, и никакие Обамы с Меркель не смогли на это повлиять.
Но ситуация начала меняться с приходом наших военных в Сирию. Тель-Авив сумел добиться от Москвы полной свободы действий для своих самолетов в сирийском небе, и эта сделка какое-то время отлично работала — Израилю прощалось все, а мы взамен получали друга. Однако напряженность все равно периодически возникала. А все потому, что ЦАХАЛ бомбил не только террористов, но и наших союзников, которые поначалу молчали, но в итоге дали знать, что пересмотрят отношения с нами, если мы не начнем выполнять свои обязательства и не встанем на их сторону. По крайней мере, Иран поступил именно так. Вскоре произошла трагедия с Ил-20, и Россия, продемонстрировав свою суровость в отношении Нетаньяху, решила прекратить постоянные атаки Тель-Авива на своих товарищей. С-300 перекрыли небо, и это вроде бы как стало началом серьезно кризиса в российско-израильских отношениях. Во всяком случае, все именно так и преподносилось нашими официальными лицами.
Однако потом вдруг пошли разговоры о потеплении, и Нетаньяху уже рассказывает своим товарищам в Израиле, как Путин на встрече в Париже предложил ему отличную сделку. Мол, Москва выводит иранцев из САР, а Тель-Авив хлопочет, чтобы Россия не попала под американские санкции против Ирана. Отношения просто отличные. Но в самом Израиле сирийская кампания РФ уже давно вызывает бурное негодование — причиной тому наш союз с Тегераном.
И когда на днях Сергей Лавров предложил участие Москвы в палестино-израильских переговорах, в еврейском государстве началась очередная волна недовольства. Местами это даже походит на откровенную русофобию.
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Так социальные сети и популярные новостные интернет ресурсы пестрят комментариями типа «Хватит нам помощи от русских, и так уже настрадались» и тому подобное. Мы решили пообщаться с некоторыми из израильских пользователей социальных сетей. И один из них дал нам ответ, объясняющий причину недовольства Россией. На вопрос, почему израильтяне на фоне намечающегося потепления в отношениях Москвы и Тель-Авива продолжают воспринимать Россию как врага, он ответил, высказав то, что больше всего поддерживается в Израиле: «Россия поддерживает всех террористов, которые хотят нас уничтожить». Подразумевал он Иран, ХАМАС, Хезболлу. Что ж, правда в этом есть — со всеми перечисленными у РФ хорошие отношения, и никого из них за террористов у нас тут не держат. Но вот для Израиля что ХАМАС, что Хезболла — большие враги, а про Иран так и говорить даже нечего.
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А вот по поводу участия РФ в разрешении палестино-израильского кризиса мы пообщались с нашим источником в руководстве РФ. По его словам, заявление Лаврова не более чем формальность. Для России на фоне сирийских и палестинских событий этот шаг, мягко говоря, не самый удачный. Во-первых, от него не будет никакой пользы. И неэффективность участия в бестолковых переговорах, даже если их удастся организовать по нашему сценарию, грозит репутационными потерями. К тому же ранее РФ уже пробовала участвовать в этом деле, но встретилась с нежеланием всех сторон видеть ее в качестве миротворца. Что палестинцы, что израильтяне если и хотят чего-то от Москвы, то только ее поддержки в борьбе с противоположной стороной. К тому же на фоне усилий Трампа осуществить свой непонятный план на Ближнем Востоке, вмешательство в какие-либо местные процессы без предварительного согласования грозит дополнительными трудностями на международной арене. В МИДе все это прекрасно понимают. Там работают разумные люди, и никто не собирается идти на конфронтацию с ура-патриотическими лозунгами.
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