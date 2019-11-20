«Россия все выполнила»: в Минобороны удивились угрозам Турции

Ситуация на севере Сирии может обостриться, сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в ответ на заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу — ранее глава турецкого МИДа призвал вернуться к боевым действиям в соседнем государстве.

«Заявление главы МИД Турецкой Республики с призывом о развязывании боевых действий может привести только к обострению ситуации на севере Сирийской Арабской Республики, а не к ее урегулированию, как это зафиксировано в совместном меморандуме, подписанном президентами России и Турции», — отметил представитель оборонного ведомства.

Кроме того, слова турецкого министра вызвали в российском ведомстве недоумение.

Как подчеркнул представитель Минобороны, российская сторона выполнила и продолжает выполнять свои обязанности по сочинскому договору России и Турции от 22 октября в полном объеме.

Генерал отметил, что российские представители помогли развести конфликтующие стороны. В настоящее время Москва и Анкара патрулируют приграничную территорию. Параллельно с этим дополнительные силы военной полиции России перебрасываются в зону конфликта, чтобы нормализовать обстановку. Там же разворачиваются полевые госпитали, добавил Конашенков.

Кроме того, предоставляется гуманитарная помощь местным жителям, а также восстанавливаются разрушенные здания и инфраструктура.

При этом, по словам Чавушоглу, «на сегодняшний день Москва и Вашингтон свои обещания не выполнили». Он пригрозил, что, если договоренности не будут реализованы должным образом, Турция возобновит военную операцию. Под соглашениями понимается помощь в отводе курдских формирований из зоны безопасности на границе Турции и Сирии. «Если мы не получим результата, то снова сделаем то, что нужно», — приводит его слова Anadolu.

Под «тем, что нужно» Турция подразумевает, как передает газета Yeni Shafak, трансграничную операцию «Источник мира». О ее начале президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 9 октября.

По его словам, действия турецких военных имеют три цели. Первая — освободить приграничную с Турцией зону на севере Сирии для того, чтобы переселить туда всех сирийских беженцев, которых турецкие власти «не могут бесконечно содержать»; вторая — борьба с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана и террористической группировкой «Исламское государство» (организация запрещена в России). Таким образом, по мнению Эрдогана, будет обеспечена безопасность Турции на границе с Сирией. И третья цель — защита территориальной целостности Сирии.

Действия Турции были восприняты в штыки многими государствами, в том числе Евросоюзом и США. Поняв, что Турция не прекратит военную операцию, США предложили заключить договор. Так, 17 октября стороны договорились о том, что «Источник мира» будет приостановлен на 120 часов. За это время с американской помощью курды будут выведены из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара собиралась контролировать самостоятельно.

Во вторник, 22 октября, в 22.00 мск действие режима прекращения огня было закончено. По мнению турецких властей, американская сторона выполнила свои обязательства перед Турцией не в полной мере. Кроме того, Эрдоган заявил, что страна не пойдет больше на компромиссы.

В этот же день было заключено еще одно соглашение. На этот раз с Россией. Главы России и Турции встретились в Сочи, где в течение шести часов обсуждали пути решения конфликта. Итоговым документом встречи стал меморандум о взаимопонимании. Бумага, подписанная сторонами, состоит из 10 пунктов. В частности, в ней прописано, что на сирийскую сторону границы с Турцией будут введены подразделения российской военной полиции. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. При этом все манипуляции, согласно документу, должны проводиться за пределами зоны «Источника мира» совместно с сирийской пограничной службой.

Позднее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что курдские формирования были отведены досрочно. После этого российские военные вместе с турками начали патрулирование зоны вывода курдов.