«Россия слишком сильна»

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер в интервью «Би-би-си Украина» признал, что Киев не сможет вернуть под свой контроль территории Крыма и Донбасса.

«Конечно, украинцы не смогут вернуть территорию, уже оккупированную Россией, так как она слишком сильна. Но цена следующего наступления для России уже возросла и будет расти еще больше», — сказал он.

В случае если украинские власти не смогут удержать свои позиции, то это станет поводом для нового наступления России, потому что она слишком сильна, считает Волкер.

Он подчеркнул, что поставки западного оружия Киеву дадут Москве «четко понять: вам не получить большего, не заплатив за это высокую цену». В частности, спецпредставитель США по Украине имел в виду в том числе и новые антироссийские санкции.

Волкер выразил надежду, что российские власти согласятся на введение миротворцев ООН в Донбасс и таким образом конфликту будет положен конец.

Сенатор, член комитета по международным делам Игорь Морозов, комментируя слова Волкера, заявил, что заявление спецпредставителя США по Украине — это отблески безумной идеи о необходимости решить проблему в Донбассе военным путем.

«Мол, будет финансовая помощь, надавим посильнее, глядишь, и выйдут ВСУ к российско-украинской границе. Это безумный план военной победы, которая на самом деле является самой тупиковой. Потому что Волкер — один из немногих (если он это делает осознанно), кто еще питает иллюзии, что проблему Донбасса можно решить военным путем. Это первое. Второе — демонтаж идеи Минских соглашений. Потому что есть «Минск», есть предложения Владимира Путина, которые дополняют Минские соглашения. Это вариант политического невоенного решения кризиса на Юго-Востоке Украины», — заявил сенатор ФАН.

По мнению Морозова, «это то же самое, что плескать в костер бензин».

«И при этом они полагают, что костер от этого не будет гореть. Костер будет только сильнее разгораться. Поэтому позиция Волкера, на мой взгляд, абсолютно неконструктивная и не приближает кризис в Донбассе к мирному решению», — заявил сенатор.

Неделю назад Волкер предрекал возвращение Крыма Украине. В частности, он предположил, что Россия вернет Украине полуостров «точно так же, как СССР вернул независимость странам Балтии». Он заявил, что Кремль «говорит о Крыме одни вещи», Запад и Киев — другие, но в итоге время покажет, что «произойдет в перспективе».

Ранее, 16 апреля, спецпредставитель США по Украине призвал страны Евросоюза ужесточить санкции против Москвы. «Надо сохранять санкции в силе и обдумывать вопрос об их усилении, если Россия будет продолжать движение по нынешнему пути. Мы их усилили, приняв меры против лиц, весьма близких к президенту Путину. Было бы очень полезно видеть, что ЕС присоединится к нам», — сказал Волкер.

11 марта спецпредставитель США по Украине заявил, что для успешной реинтеграции Донбасса необходимо рассматривать население, проживающее на этих территориях, как украинских граждан.

«Важно иметь перспективу для реинтеграции этих территорий. Это значит рассматривать население, проживающее на этих территориях, украинскими гражданами, которые имеют те же права, что и все другие украинские граждане. Также речь идет об экономической реинтеграции, доступе к административным услугам, возможности получения информации», — сказал он.

Республика Крым и город Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в начале весны 2014 года по итогам общенародного референдума. Украина, США и страны ЕС результатов референдума не признали и продолжают до сих пор считать Крым «временно оккупированной территорией Украины».

При этом в пользу воссоединения Крыма с Россией высказались более 96% жителей полуострова и более 95% севастопольцев. Также президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что «крымчане выразили свое мнение [по вопросу воссоединения с Россией] на референдуме» и вопрос представляется Кремлю закрытым с точки зрения мировой истории.