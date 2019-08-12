«Россия поставила в Сирию С-300, потому что они безопасны для Израиля»

На днях некоторые специализирующиеся на военной тематике западные издания опубликовали материалы относительно ирано-израильского конфликта. Например, небезызвестный журнал National Interest предложил поразмышлять, насколько вероятно вторжение израильских самолетов в воздушное пространство Ирана. Начинается все с очень занимательной истории, которая приобрела известность в конце мая прошлого года. Тогда иранские СМИ опубликовали информацию об увольнении командующего силами противовоздушной обороны Исламской республики бригадного генерала Фарзада Исмаили. На это место назначили его бывшего зама.

Никто на эту информацию не обратил бы внимания, если бы только не арабские журналисты со своими источниками в Корпусе стражей Исламской революции. Представители кувейтских СМИ опубликовали данные, согласно которым Исмаили был уволен из-за того, что при нем Израиль умудрился совершить эффективную разведку иранской территории с воздуха. Сообщается, что группа израильских истребителей F-35 совершила проникновение в воздушное пространство Ирана, без проблем пролетела над городами Шираз, Исфахан. И даже столица не избежала участи быть исследованной — над Тегераном тоже пролетели. Все это делалось для того, чтобы изучить, как устроена иранская противовоздушная оборона. Потом самолеты ЦАХАЛ спокойно вернулись обратно, и никто не пострадал, кроме чести иранских военных. Фарзад Исмаили факт вторжения скрыл, и именно из-за этого его сняли. Интересно то, что на протяжении нескольких месяцев никто об этом не знал, пока тегеранская разведка, используя свои каналы, все не выяснила. В общем, поговорили и забыли — год все-таки прошел.

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Но вот National Interest «воскрешает» инфоповод, перепечатывая материал другого ресурса на авиационную тематику. В чем причина? В российских С-300. Да, в статье говорится о том, что русские С-300 никак не обнаружили современные F-35. Из этого делается вывод, что они неэффективны против авиации Израиля. Причем речь идет не о тех комплексах, что Россия поставила в Сирию, а именно об иранских. Эти ЗРК были поставлены Исламской республике Россией и уже несколько лет защищают ее воздушное пространство. Но, как видно, не очень справляются. Случай очень показательный. Например, в случае с сирийскими ЗРК всегда было много версий их «молчания». Мол, у РФ и Израиля есть какие-то тайные договоренности, которые делают невозможной атаку на вторгшиеся в сирийское воздушное пространство самолеты ЦАХАЛ. С Ираном же все совершенно иначе — никаких ограничений у него не было. Он мог сбивать, если бы засек цель. Американский беспилотник сбили и всем об этом сообщили. А тут ничего не смогли предпринять и промолчали. К слову, С-300 как раз неплохо сбивает самолеты, но F-35 почему-то остались невредимы. Действительно ли российские комплексы бессильны в противостоянии с израильскими самолетами американского производства? Или дело в другом?

Ну, в приведенной выше истории с Исмаили хватает нюансов. Вообще далеко не факт, что он серьезно облажался. Если он действительно попал в немилость, то вряд ли бы его карьера в дальнейшем получила развитие — сообщается, что лично верховный правитель Аятолла Али Хаменеи был недоволен его провалом и распорядился уволить генерала. Однако бывший руководитель иранских сил ПВО сейчас прекрасно себя чувствует. Почти сразу после увольнения он попал на должность советника и помощника командующего армией ИРИ. Неплохо. Маловероятно, что скрыв данные, касающиеся национальной безопасности республики, он сумел бы попасть на этот пост.

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Впрочем, вероятность того, что С-300 просто не может реагировать на угрозы со стороны Израиля, тоже наличествует. Американцы позиционируют F-35 как крайне малозаметный самолет. Похоже, что так и есть. У него довольно много средств маскировки. «У нас есть стелс-истребители, это лучшие самолеты в мире. Эти батареи даже не способны их засечь» — говорил в прошлом году израильский министр регионального сотрудничества Цахи Ханегби. Он подразумевал F-35 и С-300.

По мнению пообщавшегося с нами российского военного, имевшего отношения к сирийским С-300, ситуация осложняется тем, что российская сторона сама не намерена как-то противостоять Израилю. На данный момент узнать точно, способны ли С-300 что-то сделать против F-35 практически невозможно, ибо нашим военным в Сирии вообще запрещено вредить технике ЦАХАЛ. Но если взглянуть правде в глаза, то, полагает наш собеседник, С-300 бессильны что-либо сделать, и именно поэтому РФ без опасений согласилась передать комплексы Сирии. Все-таки это — техника прошлого века, и, создавая ее, специалисты не предусматривали отдельные технические решения, которые необходимы для вычисления истребителей последнего поколения.

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