«Россия хочет дестабилизировать НАТО»

Сближение России и Турции крайне беспокоит Соединенные Штаты Америки, заявила в интервью Fox News постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.

«Я действительно считаю, что Россия пытается переманить Турцию [на свою сторону], они пытаются переманить многих наших союзников. Они хотят дестабилизировать сильнейший оборонный альянс в мировой истории — и это НАТО», — сказала она.

При этом постпред США при НАТО отметила желание Вашингтона «видеть Россию в качестве союзника и торгового партнера», передает ФАН. Коснувшись темы грядущих переговоров президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, Хатчисон заявила, что хозяин Белого дома может призвать Кремль «начать менять поведение».

Санкции же в отношении России были введены Штатами из-за «пагубного влияния», добавила она.

Отметим, что заявления Хатчисон о сближении РФ и Турции сделаны на фоне покупки Анкарой российских зенитно-ракетных систем С-400, против которой резко выступает Пентагон.

Главред журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко заявил на фоне слов постпреда США, что ее заявление является ангажированным. Как сообщает RT, эксперт подчеркнул, что Турция «отказывается быть игрушкой в руках США» и проводит самостоятельную политику, защищая свои национальные интересы.

Именно контракт на поставку С-400 Россией и вызывает у США такое резкое неприятие, добавил Коротченко. По сути эти заявления представляют собой «констатацию бессильной злобы» американских властей, подытожил специалист.

Суверенные государства, такие как Турция или Венгрия, не должны «плясать под дудку Вашингтона», отметил эксперт. Соединенные Штаты теряют статус мирового гегемона, и если им не нравится эта ситуация, то это проблема американцев, заявил Коротченко.

В Государственной Думе слова Хатчисон встретили без особого удивления — зампред комитета ГД по обороне и безопасности Юрий Швыткин заявил изданию, что страны блока НАТО «сами смотрят на Россию и взаимоотношения с американцами по-новому» из-за действий США «по эскалации напряженности в отношении РФ» и неравноправного отношения к союзникам.

Государства НАТО, по мнению зампреда, «настораживают» попытки запретить покупать более выгодные и совершенные вооружения у России. Кроме того, Швыткин назвал поведение американских военных «явным лоббированием» интересов американского военно-промышленного комплекса.

Россия же на международной арене действовать старается сугубо конструктивно, учитывая интересы и особенности других стран, считает Швыткин.

Напомним, что Соединенные Штаты крайне недовольны сделкой о поставке зенитно-ракетных комплексов С-400 Россией одному из самых значительных союзников по Североатлантическому альянсу — Турции. Если Анкара купит и поставит на вооружение своей армии С-400, то Вашингтон введет санкции в отношении Турции, припугнул ранее президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэс Митчелл.

Он также подчеркнул, что данная сделка нанесет удар по двусторонним отношениям Турции и США и прежнее взаимодействие будет сложно довести до прошлого уровня.

По словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, действия США — это стиль Запада, предполагающий создание искусственных кризисов. Он подчеркнул, что турецкая сторона вышла из системы отношений, когда США не продают, когда не захотят, и наоборот. «Это неправильный подход, он приведет отношения к кризису. Мы купили С-400, и давайте закроем эту тему», — убежден турецкий министр.

Советник Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир добавил также, что Россия поставит Турции ЗРС С-400 в оговоренные сроки. Комплексы должны оказаться в Турции в середине лета 2019 года.

Президент Турции Эрдоган выразил сомнение в необходимости для его страны опять «полагаться на американские штыки» и подчеркнул, что его страна должна быть способна защититься от угроз, не завися от партнеров. Несколько лет, во время президентства Барака Обамы, по словам турецкого президента, Анкара просила у Вашингтона продать зенитно-ракетные комплексы Patriot, но «зеленый свет» этой сделке так и не был дан, передает НСН.