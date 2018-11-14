«Россия и США довели сирийцев до людоедства»

Мировые лидеры то и дело говорят о Сирии, говорят о своих победах в этой республике и пытаются протолкнуть идею того, что благодаря им реальный мир в государстве возможен чуть ли не в самое ближайшее время. Но, как бы то ни было, мы не узнаем, кто все-таки победил, пока война не закончится, и, похоже, произойдет это нескоро. Кто знает, быть может, это и есть та самая война, о которой говорят, что в ней нет победителей.

Во всяком случае, мирные жители Сирии вряд ли могут чувствовать себя победителями, даже если Трамп или Асад с Путиным говорят, что Исламское государство*, ответственное за все горести республики, уничтожено. У людей нет ничего кроме боли, кроме страха. Это также касается тех, кто некогда выходили на давшие старт гражданской войне демонстрации против Башара Асада. Вряд ли они могли представить, что протесты выльются в бесконечную войну, полную невиданного насилия.

Чтобы хоть немного представить, что происходит, стоит знать, что в этой стране лишь тридцать процентов зданий более или менее пригодны для того, чтобы жить в них. Люди, конечно, живут и в полуразрушенных домах, где нет то крыши, то стены, но это уже ненормальные условия. Насчет же экономики и говорить нечего. Действительно нечего, потому что ее практически нет. Если что-то происходит в этом плане, то подчиняется оно больше законам хаоса, нежели каких-то институтов.

Работу практически не найти, местная валюта обесценилась, государство ничего не производит, промышленность стоит, а с сельским хозяйством в условиях войны мало кто хочет связываться. На фоне всего это почти повсеместно развивается гуманитарная катастрофа. Где-то она уже преодолена, где-то — в самом разгаре, а где-то только начинается.

И формы она принимает страшные. Людям нечего есть. В последние годы многие выживали за счет Ирана. Да, это государство, так ненавистное Западу, кормило не только «диктатора», но и простых людей. Деньги и гуманитарная помощь из не самого богатого Ирана поступали и продолжают поступать регулярно. Россия и США тоже вложились. С Россией все просто — все видели по телевизору, как грузовики с гумпомощью въезжают в тот или иной район САР. Но вот Штаты помогают как-то странно — они сосредоточены на финансировании союзных себе формирований, например, курдской партии Демократический союз. Разумеется, в таких случаях далеко не все деньги доходят до обездоленных. Многое оседает у партийных функционеров, что-то же тратится на реализацию каких-то политических проектов в самопровозглашенной Рожаве (непризнанное курдское государство на севере Сирии — авт.). В общем, помощь, конечно, есть, но она ничтожна, если учитывать, что нуждающимися в Сирии можно считать почти всех поголовно.

Дела очень плохи, настолько плохи, что массовый голод постепенно становится характерным для Сирии явлением. Везде плохо, но хуже всего там, где в политической борьбе сцепились иностранцы, уже как несколько лет воюющие в арабской республике. И речь тут не о каких-то французах или австралийцах, а о России и США, ибо больше всего планов на Ближний Восток именно у них. Что ж, им есть что здесь защищать, потому конкуренция между ними не выглядит чем-то странным даже на фоне сирийской трагедии. Но людям от этого не легче. Из-за разногласий сильных мира сего они умирают, зачастую умирают медленно и мучительно — от голода. Показательным примером в данном случае служит лагерь беженцев Рукбан, что находится на самом юге провинции Хомс.

Рукбан находится близ американской военной базы Эт-Танф, и этот лагерь входит в район, контролируемый Штатами совместно с местными оппозиционерами. Немного южнее лагеря Сирия заканчивается и начинается Иордания и Ирак. А севернее, восточнее и западнее все находится под контролем Дамаска. Да, Рукбан находится в одном из немногих оппозиционных анклавов. И это сильно осложняет жизнь, находящихся там людей. Проблема в том, что из-за постоянных споров между РФ и США и не менее постоянных конфликтов между Сирийской арабской армией и оппозицией доставить гуманитарную помощь беженцам стало практически невозможно. Несколько дней назад ООН удалось это организовать. Но этому предшествовал целый год подготовки! Сколько людей могло умереть за этот год? Десятки, сотни? В ООН предлагают в ближайшем будущем повторить доставку гуманитарной помощи, однако далеко не факт, что все получится, ибо неизвестно какими будут российско-американские отношения завтра. В общем, люди стали заложниками ситуации.

И это довело местное население до того, что некоторое время назад у них были полностью перекрыты любые пути снабжения. Даже контрабанда из Иордании, которая раньше многих спасала, перестала поступать, но тут уж постарались в Аммане. В итоге многих коснулся голод. В арабских социальных сетях периодически встречается информация о людоедстве как в Рукбане, так и в некоторых других частях САР. Большинство историй относится к поеданию органов уже умерших людей, но есть еще более страшные — когда людоеды убивали с целью поесть. Многие местные пишут, что до такого состояния людей довела Россия, будто бы принудившая Дамаск перекрыть все каналы поступления провизии в американский анклав. Другие же винят американцев, считая, что они имеют все возможности поставлять гуманитарку, но не делают этого из-за безразличия и даже ненависти к местным людям.

Насколько это правда, сложно сказать. Но мы через соцсети пообщались с некоторыми сирийцами. И многие из них подтвердили, что слышали о людоедстве в стране. Один из собеседников убеждал, что в Гуте были такие случаи, когда она была под блокадой. Тогда хлеба в этот пригород Дамаска поступало совсем немного, да и то, что поступало, стоило очень дорого. Про остальные продукты и говорить нечего — с ними дела обстояли еще хуже. Помимо этого нас просветили и на тему ритуального людоедства, наблюдавшегося как среди некоторых антиправительственных группировок, так и среди отдельных личностей проасадовских сил. Некоторые из этих личностей, по словам собеседника, довольно известны. В общем, после победы эти люди вырезали печень у мертвого врага и откусывали от нее кусок.

По поводу же Рукбана удалось выяснить, что ситуацией там заправляют не американцы или какие-нибудь оппозиционеры, а экс-игиловцы и примкнувшие к ним. Они контролируют все — поступление провизии, движение контрабанды и даже собирают своего рода дань с беженцев. Ситуация в лагере очень плохая, поэтому слухи о людоедстве вполне могут быть правдой. У США есть каналы снабжения региона через Иорданию и Ирак, но они не хотят связываться с игиловцами и с беженцами вообще. Дамаск точно также придерживает невмешательства, к тому же у него и у России есть определенные принципы в обхождении с американцами, поступиться которыми никто не желает. Даже ради спасения жизней.

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* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.