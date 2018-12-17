«Россия, чтобы отомстить курдам, натравила на них Турцию»

У курдов с Россией всегда были своеобразные отношения. В определенные моменты истории курды симпатизировали нам, в другие — мы были их врагами. После развала СССР ситуация изменилась так, что практически все контакты между сторонами утратились, однако, несмотря на тенденцию следовать всем западным трендам, Москва в девяностые так и не решилась признать Рабочую партию Курдистана террористической организацией. В принципе, это неважно, потому что тогда у нас никому не было дела до всех этих ближневосточных проблем. Сейчас все изменилось. Мы снова встретились с курдами, но взаимодействовать с ними не удается. В Сирии они практически соседствуют с некоторыми российскими военными базами, однако никакого товарищества нет. Дело в том, что сирийские курды давно уже стали младшими союзниками Соединенных Штатов Америки.

Когда Асад проигрывал оппозиции и террористам все, что только можно было проиграть, курды не тратили время зря. Они тоже, как и другие, пытались ухватить кусок-другой сирийской земли. Удавалось им это неплохо — тогда они немало повоевали с Сирийской арабской армией и ничем не отличались от других врагов правительственных сил. Правда, в период расцвета Исламского государства* Отряды народной самообороны, как, впрочем, и все остальные, превратились в жертв, хотя еще недавно были воинами.

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Но американцы и русские серьезно поменяли ситуацию. Да, не только Штатам, но и во многом России обязаны курды тем, что имеют сейчас. Стоит просто вспомнить, сколько у них был подконтрольных городов и сел до того момента, когда Путин отправил наших военных в САР. Небольшие анклавы на западе, небольшие на востоке, вот и все. Это при том, что США уже как год присутствовали в Сирии и якобы помогали оппозиции побеждать всех остальных, хотя на деле все терпели поражения, ну, кроме, американцев, конечно.

По-настоящему Штаты начали шевелиться, когда российские военные вместе с сирийцами перешли в контрнаступление. В ту пору кровопролитные сражения случались каждый день, и в большинстве случаев террористы проигрывали. Когда успех Дамаска и Москвы стал очевиден, Вашингтон буквально за пару недель или даже меньше сумел организовать эффективную армию из курдских Отрядов народной самообороны, которые, подобно победоносным асадовцам, начали громить псевдохалифат. Так и был положен старт их триумфу.

За годы войны нам в целом удавалось избегать военных столкновений с курдами, чего не скажешь о наших союзниках в лице правительственных войск. Например, чего только стоят сражения за Хасаку, которая в итоге почти полностью осталась за антиправительственными силами. Разумеется, все это довольно негативно отразилось на российско-курдских отношениях, и это при том, что в России даже было открыто представительство Рожавы. Все это формальности, на месте же все прекрасно понимают, что от американцев вряд ли курды куда-то уйдут. Они будут за них держаться и дальше. И теперь риски того, что Отряды народной самообороны станут врагами для российско-сирийских союзников, с каждым днем растут.

Так, например, на днях один из лидеров Отрядов народной самообороны Пулат Джан заявил, что Россия виновна в предстоящей турецкой кампании против курдов в Сирии. Да, очень странно, но он считает именно так. По его мнению, перемирие в Идлибе как раз и было заключено по той причине, что русские хотят, чтобы Анкара сконцентрировалась на Манбидже и других областях, находящихся под контролем Отрядов народной самообороны.

Зачем же все это Москве? Ответ тоже не совсем понятный — она просто «хочет отомстить» за отказ выполнять какие-то приказы. Кроме того, Джан, по всей видимости, является сторонником теории заговора — по его мнению, чуть ли не все, что делает РФ, так или иначе направлено против курдов. И даже усугубление турецко-курдского кризиса связано не с грандиозными планами Эрдогана, а со стремлением России сделать курдов врагами всех стран Ближнего Востока.

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Российский востоковед и политолог Каринэ Геворгян полагает, что Пулат Джан говорит это от отчаяния.

— Понятное дело, что он это говорит от отчаяния. У них, у курдских лидеров сложилось довольно трудное положение. Они теряют доверие своих последователей, чувствующих разочарование в США, которые крайне неопределенно ведут себя с ними. Все чаще звучит вопрос: «На кого вы сделали ставку?». Турецкая операция, анонсированная Эрдоганом, добавляет этого отчаяния. Хотя, по правде говоря, нет никакой уверенности, что она, эта операция скоро начнется. Эрдоган уже не первый раз говорит, что все скоро начнется, но пока так и не дошло. Сейчас он активно общается с американцами, с Трампом вот встречался. Похоже, что до этого может и не дойти, хотя пока сложно что-то прогнозировать, в том числе и из-за поведения курдов. Они то в одну сторону смотрят, то в другую. Вот они и говорят такое, пытаясь переключить внимание на Россию, не имея возможности признать странностей политики США в их отношении.

«СП»: — А вообще для России есть какая-либо выгода в этой турецкой кампании?

— Я пока не знаю, не могу пока сказать. В этой части Сирии все довольно сложно и запутано. Знаю, что курды пытались ее отсрочить путем отправления группы из нескольких сотен боевиков в Идлиб. Так они пытались дестабилизировать регион. Видимо, этот мир их действительно сильно беспокоит.

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* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.