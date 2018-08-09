«Россия арестовывает людей из ближайшего окружения Асада»

Иран, без преувеличения, является главным союзником Башара Асада. Сирийский президент в большом долгу перед персами. Именно иранцы пришли первыми к нему на помощь, когда все остальные, даже самые преданные офицеры от него отвернулись. Тегеран не жалел ресурсов и денег для того, чтобы спасти погибавшего сирийского президента. Причем в отличие от остальных иностранных участников гражданской войны в арабской республике, Тегеран действовал сразу и наверняка — он давал деньги, отправлял гуманитарную помощь, а его стражи исламской революции тысячами отправлялись на фронт, воюя бок о бок с последними остававшимися верными Асаду формированиями Сирийской арабской армии.

Но так сложилось, что одного Ирана Асаду было недостаточно — Хезболла и персы, конечно, героически сражались с наступавшими с востока варварами Исламского государства*, но выстоять против террористов они все же не сумели. Проправительственные силы стремительно отступали до самого Дамаска. Вероятно, все это должно было кончиться очень грустно, если бы Башар Асад не пошел на договор с Россией. Сирийский президент попросил своего российского коллегу о помощи, и Путин, недолго думая, отправил в ближневосточную республику контингент. Это стало ключевым событием в этой гражданской войне. При помощи России проасадовские силы и те же иранцы довольно быстро разобрались со всеми угрожающими Дамаску боевиками, а затем принялись зачищать все государство.

С тех пор не прошло и трех лет, но уже сегодня можно уверенно говорить, что никакие оппозиционные или террористические формирования не угрожают власти Башара Асада. Да, Асад — президент, почти полноценный президент, но в данном случае, это «почти» очень много значит. Пригласив в свою страну иностранные силы, он поставил себя в положение зависимого. Выше упоминалось, что он многим обязан Ирану, и, разумеется, это сказывается, в том числе и на внутренней политике сирийского правительства. Так, шииты-двунадесятники, составляя всего процент от общего населения Сирии, широко представлены в органах государственной власти. Этим они обязаны единоверцам из Ирана. Да и в целом влияние Тегерана ощущается почти повсеместно.

Возможно, в будущем это могло привести к окончательному формированию полумарионеточного режима в поствоенной Сирии, но, похоже, иранской мечте не суждено воплотиться. На днях стало известно, что близкие люди из окружения Башара Асада арестовываются спецслужбами САР, доходит даже до заключения под стражу личных телохранителей президента. Европейские СМИ сообщают, что все эти персоны в той или иной степени связаны с Ираном.

Австралийский эксперт Ричард Фрэнк связывает это в первую очередь с действиями России.

— Россия сейчас стремится закончить войну с наибольшей выгодой для Асада. В дальнейшем же ее главной проблемой станет вопрос легализации режима в глазах европейских и американских политиков. Не в том смысле, что юридически Асад будет и дальше считаться президентом. Нет, с этим нет проблем и сейчас, а в том смысле, чтобы западные государства начали выстраивать с ним диалог на официальном уровне. Сейчас многие страны фактически не признают Асада. Например, Асад еще в 2011 году отозвал своего посла из США, с тех пор режим не контактирует с США. На самом деле, для независимого государства такой подход к международной политике очень опасен. Он не просто грозит изоляцией, но чреват рисками попасть в список «враждебных государств». Сейчас это никакой роли не играет, но в послевоенное время режиму придется очень тяжело. Россия старается избавить Асада от этой участи. Все эти аресты направлены против усиления влияния Ирана на сирийские процессы. Вероятно, Израиль и США смирятся с тем, что в Сирии править будет Асад. Но при одном условии — Россия должна вывести Иран из Сирии. Обратите внимание, что Израиль довольно спокойно воспринял возвращение сил режима в провинцию Кунейтра, более того, Либерман (министр обороны Израиля — авт.) даже одобрил это. А если же говорить за США, то меня сначала очень удивили новости о том, что в Манбидже (город на северо-востоке провинции Алеппо — авт.) скоро появятся чиновники режима. Но потом все стало понятно — есть договор с русскими. Да, новости об арестах ставленников Ирана как раз это подтвердили. Можно быть почти уверенным, что Управление политической безопасности режима инициировало этот процесс после четких приказов из России.

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* Движение «Исламское государство» (ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.