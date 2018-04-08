«России надо прекратить поддержку властей Сирии»

Вашингтон призвал Москву помочь предотвратить дальнейшие химические атаки в Сирии, при этом одновременно вновь обвинил Россию в поддержке сирийских властей, передает RT.

«Соединенные Штаты призывают Россию прекратить свою безусловную поддержку властей Сирии и работать с международным сообществом над предотвращением дальнейших варварских химатак», — говорится в сообщении официального представителя Госдепартамента США Хизер Науэрт.

При этом США вновь косвенно обвинили власти Сирии и Москву в неподтвержденных атаках в Сирии с использованием химоружия, передает НСН.

«Эти сообщения, если они подтвердятся, вселяют ужас и требуют немедленного ответа со стороны международного сообщества… Режим Асада и поддерживающие его должны быть привлечены к ответственности, а любые дальнейшие нападения немедленно предотвратить. Россия со своей твердой поддержкой режима, в конечном счете, ответственна за эти жестокие нападения», — указала представитель американского внешнеполитического ведомства.

Данное заявление касается информации британских СМИ о том, что в ночь на 8 апреля в результате применения токсичного газа в сирийском городе Дума в 10 км от Дамаска погибли 70 человек. При этом официального подтверждения данной информации пока не поступало.

Вместе с тем, сирийское информационное агентство SANA со ссылкой на источник в правительственных войсках сообщило, что боевики вооруженного формирования «Джейш аль-Ислам» (организация запрещена в ряде стран) в Думе распространяют ложную информацию об использовании химического оружия проправительственной армией.

По информации издания, таким путем незаконные вооруженные формирования хотят остановить наступление Сирийское арабской армии, подчиняющейся президенту страны Башару Асаду.

«Террористы «Джейш аль-Ислам» в состоянии сокрушения. Их информационным оружием вновь становятся сфабрикованные химатаки в открытой и неудачной попытке препятствовать продвижению сирийской арабской армии», — рассказал местный источник.

Несколькими часами позднее источник ФАН в рядах САА снял видео из подземного хранилища боевиков «Файлак ар-Рахман» в населенном пункте Джобар. Подразделение сирийской армии обнаружило в нем склад с оружием, снарядами и боеприпасами, внутри которых также находились химикаты, защитные маски, ракеты и иные боеприпасы западного производства. Кроме этого, среди находок сирийских солдат были и произведенные кустарным способом гранаты.

В начале марта в результате очередной химической атаки в Восточной Гуте пострадали не менее 30 человек, среди которых были женщины и дети. сообщало управление гражданской обороны пригорода Дамаска. Жертвами воздействия ядовитого газа стали также двое спасателей.

Спустя несколько дней замглавы МИД Сирии Фейсал Эль Мигдад заявил, что боевики в Восточной Гуте планируют инсценировать химатаку и обвинить в этом власти САР.

«Мы получили информацию, что боевики в Восточной Гуте намерены инсценировать химическую атаку Хан Аш-Шари между населенными пунктами Мисраба и Битцава. Террористы Тахрир Аш-Шам намерены принести в жертву несколько женщин для этих целей и произвести информационный вброс. Этот «спектакль», как ожидается, может произойти 11 марта», — сказал дипломат.

Он также отметил, что Дамаск не препятствовал ОЗХО в расследованиях применения химического оружия на территории Сирии, но комиссия организации не стала пользоваться приглашением и приезжать в страну для расследования инцидентов.

В тот же день начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов рассказал о готовящейся провокации со стороны боевиков в Восточной Гуте. По словам военного, в районе, окруженном правительственными войсками, уже собралась «массовка из привезенных из других районов женщин, детей и стариков» — им предстоит «изображать жертв химического инцидента».

Герасимов отметил в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил РФ, что в Восточной Гуте уже находятся активисты организации «Белые каски» и съемочные группы, располагающие аппаратурой спутниковой видеотрансляции.

Представитель Генштаба добавил, что в районе Афтрис, освобожденном от террористов, была обнаружена лаборатория по производству химического оружия. По его словам, после совершения запланированной провокации США будут использовать ее как casus belli («военный инцидент») для нанесения ракетно-бомбового удара по правительственным кварталам Дамаска.