Боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) сохранили очаги сопротивления в Сирии только в подконтрольных США районах. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Что касается нынешней ситуации в Сирийской Арабской Республике, рекомендуем главе Пентагона изучить карту с обстановкой в этой стране. Все оставшиеся очаги сопротивления террористов ИГ в Сирии находятся только в районах, контролируемых США», — заявил Конашенков.

Таким образом Конашенков отреагировал на слова главы минобороны США Джеймса Мэттиса о том, что Башар Асад вместе с Ираном и Россией довел сирийский народ до катастрофы. Мэттис также утверждал, что курдские формирования «Сил демократической Сирии» являются единственной организацией, способной победить боевиков в Сирии.

Конашенков отметил, что сейчас в сирийских провинциях, контролируемых законными властями республики, активно восстанавливается мирная жизнь. Так, на данный момент идет процесс разминирования населенных пунктов, восстанавливают свою работу предприятия, рынки, школы и детские сады. По словам генерала, эти районы снабжаются гуманитарной помощью и продовольствием.

Ранее, 8 июня, в Хельсинки состоялась встреча начальника Генштаба Вооруженных сил России генерала армии Валерия Герасимова и председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Джозефа Данфорда.

Основными темами диалога были урегулирование кризиса в Сирии, предотвращение инцидентов, а также вопросы двусторонних отношений. Отмечалась также важность скорейшего восстановления ситуации в республике. Стороны также обсудили темы обеспечения безопасности и снижения напряженности в Европе.

За два дня до этого сообщалось, что большая часть Сирийской Арабской Республики освобождена от боевиков. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны государств — участников СНГ.

«Сегодня от боевиков освобождена большая часть территории этой страны, с остальными террористами идут переговоры по сложению оружия. Сорваны планы образования псевдохалифата. Созданы все условия для политического урегулирования и возрождения Сирии как единого, неделимого государства», — отметил Шойгу.

Министр обороны выступил с предложением для коллег из СНГ принять участие в восстановлении Сирии, поскольку только совместные усилия смогут обеспечить безопасность.

Помощь нужна в разминировании территории, совместном патрулировании, контроле зон деэскалации, оказании гуманитарной помощи и восстановлении инфраструктуры.

5 июня Международная неправительственная правозащитная организация Amnesty International обвинила коалицию во главе с Вашигтоном в гибели сотен гражданских при проведении ею операции по освобождению сирийской Ракки от боевиков террористической группировки ИГ. Об этом сообщила сама организация в докладе, опубликованном на их сайте.

Документ гласит, что правозащитники посетили места, атакованные коалицией, и опросили более 100 очевидцев ударов. По сообщению четырех семей, с которыми они встретились, во время операции они потеряли 90 родственников и соседей.

«Жители Ракки не понимают, зачем коалиции нужно было уничтожить город и убить стольких мирных жителей бомбардировками, которые, как утверждалось, направлены против боевиков ИГ, а затем позволить тем безнаказанно уйти из города», — говорится в докладе.

Там также отмечается, атаки коалиции разрушили дома и инфраструктуру города, а жители районов при этом по сути оказались в ловушке.

Двумя днями ранее министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем выдвинул США требование покинуть военную базу в городе Эт-Танфе. Он отметил, что правительство Сирии будет обсуждать соглашение по безопасности Южной Сирии, только когда США выведут свои войска с базы в Эт-Танфе. По его словам, власти Сирии сейчас не ведут переговоров о ситуации на южном фронте страны.

Еще в апреле американский лидер Дональд Трамп поручил нанести авиаудары по объектам сирийского правительства. В операции приняли участие Британия и Франция. Сами страны уверяли, что атаковали объекты, связанные с изготовлением химического оружия.

При этом конгресс США возмутило то, что решение о воздушном нападении Трамп принял без его одобрения.

22-страничный документ, в котором объясняется позиция Минюста по этому вопросу, выпустили 1 июня. Согласно ему, удары были направлены на оказание «содействия региональной стабильности, предотвращение гуманитарной катастрофы и удержание от использования химического оружия». Исходя из этих условий, в ведомстве сочли, что этого достаточно, чтобы не обращаться к конгрессу.

В документе также напомнили о прецедентах, например с ударам в Ливии, которые бывший президент Барак Обама аналогично поручил совершить без одобрения конгресса.