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«Расширим зону безопасности»: Эрдоган предупредил курдов

30 октября 2019, 21:39  •  14 • Война
Турция может самостоятельно начать операцию в Сирии, если курдские вооруженные формирования не отойдут на 30 км от сирийско-турецкой границы, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Он напомнил, что Москва и Анкара 1 ноября, как и планировалось, приступят к совместному патрулированию на северо-востоке САР. Как ранее сообщало агентство Reuters, эти действия военнослужащие будут осуществлять на глубину семи километров от границы.
Эрдоган заверил, что турецкие силы «решительно пресекут» любые обстрелы и атаки в районе проведения операции.
«При необходимости мы расширим зону безопасности», — предупредил он.
Незадолго до этого РИА «Новости» со ссылкой на офицера российской военной полиции сообщило, что россияне совместно с турецкой стороной прокладывают основные и резервные маршруты для патрулирования на северной границе Сирии с Турцией. Он уточнил, что на данный момент прокладываются несколько маршрутов движения, чтобы всегда были основной и запасной.
«У всех подразделений свои задачи, и задачи наших подразделений — это именно патрулирование ради мира на этой земле, ради стабилизации ситуации в этом регионе», — пояснил российский военный.
Днем ранее минобороны Турции сообщило, что начаты разведывательные полеты и разминирование на маршрутах, где будет проходить совместное с Россией патрулирование на северо-востоке Сирии.
«Совместное турецко-российское патрулирование будет начато на западе и востоке от границ нынешней операции «Источник мира» на глубину 10 км, за исключением города Камышлы. В связи с этим на участках патрулирования были начаты разведывательные полеты, а также операции по обезвреживанию мин и самодельных взрывных устройств», — пояснили в заявлении военного ведомства.
Турецкая сторона приступила к этим действиям после того, как Москва проинформировала Анкару о полном отводе курдских вооруженных формирований из зоны безопасности на северо-востоке арабской республики. Об этом сообщил Эрдоган, слова которого приводит телеканал TRT.
Незадолго до этого о досрочном отводе вооруженных подразделений из зоны безопасности в этом регионе в соответствии с сочинскими договоренностями заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
При этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкие военные будут находиться в Сирии до тех пор, пока правительственные войска не будут в состоянии самостоятельно защищать свою территорию от террористов.
«Когда придет время и сирийский режим в конце данного политического процесса будет достаточно способным для защиты территории своей страны и сможет ликвидировать террористические организации на своей территории, тогда вся территория страны будет передана самой Сирии, поскольку это территория Сирии, и мы говорим о территориальной целостности данной страны», — сказал он в ходе брифинга по итогам переговоров с коллегами из России и Ирана.
Совместное российско-турецкое патрулирование обсуждалось в ходе переговоров Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным 22 октября. Главной темой этой встречи, продолжавшейся более шести часов, стала ситуация на севере Сирии. Там 9 октября Анкара начала военную операцию «Источник мира», направленную против сирийских курдов.
Турецкая сторона планировала, что в результате этой операции сможет создать «зону безопасности», куда переселит сирийских беженцев.
По итогам диалога стороны подписали меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов. В соответствии с этим документом Россия взяла на себя обязательство ввести на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции «Источник мира» подразделения военной полиции. Совместно с сирийской погранслужбой в 12.00 23 октября (время совпадает с мск) россияне начали патрулирование северных территорий арабской республики. Военнослужащие должны были способствовать выводу курдских отрядов самообороны на 30 км от сирийско-турецкой границы в течение 150 часов — то есть до 18 часов 29 октября.
Как заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков, Россия выполнила условия российско-турецкого меморандума о взаимопонимании в полном объеме, передает Радио Sputnik.
После этого, как и договорились Путин и Эрдоган, совместное патрулирование должны начать российско-турецкие силы.
При этом, по словам президента Турции, если бы Россия не выполнила свои обязательства по меморандуму, Анкара бы взяла зону под свой контроль и «вычистила» курдов. «За стол переговоров с террористами не сядем», — подчеркивал турецкий лидер.

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