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«Ракеты летают постоянно»

26 марта 2018, 22:54  •  93 • Война
Средства противоракетной обороны Саудовской Аравии перехватили семь баллистических ракет, выпущенных по территории королевства хуситами — действующей в Йемене шиитской военизированной группировкой. Те, в свою очередь, пообещали подвергнуть Саудовскую Аравию новым ракетным ударам, если Эр-Рияд не прекратит бомбардировки Йемена, передает Reuters.
Три ракеты, выпущенные хуситами, были нацелены на столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд. Саудовская система ПРО перехватила их незадолго до полуночи 25 марта, сообщили военные королевства.
Обломки ракет упали на дом в Эр-Рияде, в результате чего погиб один гражданин Египта. Еще двое египтян получили ранения.
Остальные ракеты были выпущены по южным городам Наджран, Джизан и Хамис-Мушайт на юго-западе Саудовской Аравии. Они также были перехвачены садовскими системами ПРО. О жертвах и пострадавших в результате этих ударов не сообщается.
Лидер политического совета хуситов Салех ас-Самад в ходе своего выступления в столице Йемена Сане поприветствовал ракетные удары, назвав их «успешным совершенствованием военных возможностей» группировки.
«Если они (саудовцы. — «Газета.Ru») хотят мира, как мы уже им говорили, то пусть прекратят свои воздушные удары, и мы остановим наши ракеты. Если вы продолжаете наносить воздушные удары, то мы имеем право защищаться всеми доступными нам средствами», — заявил он.
США резко осудили ракетные удары по Саудовской Аравии, призвав стороны к продолжению политического диалога для завершения войны в Йемене, заявила представитель госдепартамента США Хезер Нойерт. «США решительно осуждают опасные ракетные атаки, нацеленные хуситами на несколько городов Саудовской Аравии ночью в воскресенье», — цитирует ее РИА «Новости».
Вашингтон выразил соболезнования пострадавшим в результате атаки, а также подчеркнул, что поддерживает «права саудовских партнеров на защиту их границ против таких угроз».
«Мы продолжаем призывать все стороны [конфликта], в том числе хуситов, вернуться к политическим переговорам и двигаться к окончанию войны в Йемене», — отмечается в заявлении госдепа США.
Ракетные удары также осудила Россия. «В Москве решительно осуждают подобного рода неизбирательные ракетные удары, целями которых в том числе становятся населенные пункты и их мирные жители», — подчеркнули в российском МИДе, призвав стороны к скорейшему прекращению вооруженных действий и началу политического диалога.
Объединенные Арабские Эмираты, ключевой союзник Саудовской Аравии в военной операции в Йемене, обвинили в ракетной атаке Иран. Государственный министр по иностранным делам ОАЭ Анвар Гаргаш написал в своем твиттере, что выпущенные из Йемена ракеты имеют иранское происхождение, и отметил, что «нельзя жить в мире с террористическими повстанцами, которые угрожают стабильности нашего региона и являются посредником Ирана».
После этой ракетной атаки может начаться резкая эскалация конфликта в Йемене, одним из последствий которого стал, как считает ООН, самый тяжелый гуманитарный кризис в мире, пишет Reuters.
Советник директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) Елена Супонина в разговоре с «Газетой.Ru» предположила, что вслед за ракетными ударами может последовать как эскалация ситуации в самом Йемене, так и ухудшение отношений Саудовской Аравии с Ираном.
«Саудовская Аравия уже третий год ведет военную кампанию в Йемене, и за это время можно было бы добиться гораздо больших успехов. Поэтому последние сообщения о перехвате ракет из Йемена призваны, во-первых, продемонстрировать, что дела не так плохи, и Эр-Рияд справляется с ситуацией. А во-вторых, эти сообщения сразу же сопровождаются обвинениями в адрес Ирана, который, по версии саудовцев, снабжает йеменских повстанцев этими ракетами. Отметим, что в Иране это начисто отрицают. Учитывая, с какой легкостью Садовская Аравия привычно обвиняет Иран, можно предположить, что не за горами как эскалация в самом Йемене, так и в отношениях между Саудовской Аравией и Ираном», — предположила она.
Чёрные невесты белых принцев и война пресс-служб
Вместе с тем старший преподаватель кафедры общей политологии НИУ ВШЭ, востоковед Леонид Исаев убежден, что инцидент с перехватом ракет не приведет к эскалации ситуации в Йемене. По его мнению, саудовские ресурсы в конфликте и так задействованы на максимум, и ракетные удары вряд ли приведут к каким-то серьезным изменениям в ситуации.
«Это [удары] происходят практически еженедельно на протяжении уже нескольких лет. Ракеты летают практически постоянно, какие-то перехватывают, какие-то нет. Это абсолютно рядовое событие, если они не попадают в какое-то серьезное стратегическое место. Там уже третий год идет война, поэтому упавший обломок ракеты — это не самое страшное, что могло произойти. Какая эскалация, если там и так уже вовсю идут боевые действия. Наземную операцию Саудовская Аравия не начнет, а воздушные удары они и так уже наносят», — объяснил он «Газете.Ru».
Саудовская Аравия вмешалась в йеменский конфликт в 2015 году, после того как хуситы захватили столицы страны Сану, вытеснив из нее правительство. В марте 2015 года арабская военная коалиция во главе с Саудовской Аравией начала наносить по позициям хуситов воздушные удары.
На данный момент конфликт в Йемене напоминает сирийский кризис, который практически уничтожил инфраструктуру и экономику страны, а само государство в результате него раскололось на несколько зон, подконтрольных различным боевым группировкам, наиболее мощной из которых являются хуситы. По данным ООН, жертвами войны в Йемене стали уже около 10 тыс. человек.

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