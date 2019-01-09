«Путин — подарок»: экс-глава ЦРУ объяснил существование НАТО

Вступление президента России Владимира Путина в должность главы государства в начале XXI века стало «самым большим подарком для НАТО со времен холодной войны». Такое мнение выразил бывший начальник Центрального разведуправления США (ЦРУ) отставной генерал Дэвид Петреус. Выступление генерала произошло на конференции Raisina Dialogue в Индии.

«Приход Путина к власти стал для Североатлантического альянса новым поводом к существованию, а политика Кремля помогла США во многом остаться опорой для многих стран мира», — подчеркнул Петреус.

По словам экс-главы ЦРУ, именно Америка делает для НАТО «больше, чем остальные участники военного блока». Особенно это касается вопросов финансирования альянса. Петреус подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа работает над развитием НАТО больше прочих. В частности, отставной военный указал на программу передислокации военных частей армии США в Европу и обновление структуры европейского командования Штатов.

Вопрос финансирования НАТО крайне волнует Вашингтон — еще летом 2018 года на саммите в Брюсселе Трамп потребовал от европейских союзников немедленно увеличить взносы в бюджет альянса до 2% от национальных ВВП. В противном случае, заверил он, США будут заниматься безопасностью и обороной в одностороннем порядке.

«Если партнеры по альянсу немедленно не будут направлять на оборону 2% от ВВП, американцы будут вести дела в соответствии со своими собственными интересами», — заявил американский лидер.

12 июля во время встречи, на которой обсуждался вопрос вступления в альянс Украины и Грузии, Трамп вместо того, чтобы говорить по теме, вернулся к проблеме расходов на оборону и высказался «опять в очень жестких тонах», рассказал журналистам дипломатический источник в одной из европейских делегаций.

«Трамп говорил о странах, которые выполняют свои обязательства и которые нет, несколько раз он упомянул Германию и лично [канцлера ФРГ] Ангелу Меркель. Он также привел пример того, сколько стоит это здание [штаб-квартиры НАТО]», — рассказывал дипломат.

Еще в первый день саммита НАТО, 11 июля, стало известно, что американский лидер требует от европейских стран увеличить финансирование бюджета организации. Американская газета Politico сообщила со ссылкой на дипломатические и официальные источники в НАТО, что Трамп угрожал партнерам выходом США из альянса. По информации издания, Трамп в четверг на встрече с лидерами стран-членов военного блока, а также президентами Украины и Грузии предупредил о «тяжких последствиях» в случае, если союзники по НАТО как можно скорее не повысят военные расходы, отмечает НСН.

Ряд мировых СМИ также не исключили, что в перспективе американцы могут сократить финансовое участие в НАТО или, в крайнем случае, даже разорвать отношения с альянсом. Однако дополнительных разъяснений от американской стороны пока не последовало.

Тем не менее Германия отказалась дать обещание о повышении расходов на оборону в том объеме, в каком требует Вашингтон. Власти ФРГ до 2024 года планируют достичь расходов на оборону в размере 1,5% ВВП, как это было решено на саммите НАТО в 2014 году. А затем плавно двигаться в направлении 2% от ВВП.

Наряду с США планки в 2% от ВВП на военные расходы достигли Эстония, Греция, Великобритания, Польша и Румыния. Вплотную к этой цифре в прошлом году подходили также Латвия и Литва.

В ноябре генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в 2018 году необходимого уровня финансирования достигли 11 стран-членов альянса. Однако какие именно — он не уточнил.



Однако для Трампа 2% — уже не достаточный показатель. 11 июля он поставил странам блока новую цель: повысить расходы на финансирование НАТО до 4% от ВВП. Позже эту информацию подтвердила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.