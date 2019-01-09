Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Правительство или Стена. Трамп пошёл ва-банк
Западные СМИ: «Северный поток 2» теряет поддержку в Германии
Климкин: для Украины проще стать членом НАТО, чем ЕС
Администpaция Пpeзидента пpeдсказывает cтpaшное будущее
Главная / Война

«Путин — подарок»: экс-глава ЦРУ объяснил существование НАТО

09 января 2019, 17:09  •  40 • Война
Вступление президента России Владимира Путина в должность главы государства в начале XXI века стало «самым большим подарком для НАТО со времен холодной войны». Такое мнение выразил бывший начальник Центрального разведуправления США (ЦРУ) отставной генерал Дэвид Петреус. Выступление генерала произошло на конференции Raisina Dialogue в Индии.
«Приход Путина к власти стал для Североатлантического альянса новым поводом к существованию, а политика Кремля помогла США во многом остаться опорой для многих стран мира», — подчеркнул Петреус.
По словам экс-главы ЦРУ, именно Америка делает для НАТО «больше, чем остальные участники военного блока». Особенно это касается вопросов финансирования альянса. Петреус подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа работает над развитием НАТО больше прочих. В частности, отставной военный указал на программу передислокации военных частей армии США в Европу и обновление структуры европейского командования Штатов.
Вопрос финансирования НАТО крайне волнует Вашингтон — еще летом 2018 года на саммите в Брюсселе Трамп потребовал от европейских союзников немедленно увеличить взносы в бюджет альянса до 2% от национальных ВВП. В противном случае, заверил он, США будут заниматься безопасностью и обороной в одностороннем порядке.
«Если партнеры по альянсу немедленно не будут направлять на оборону 2% от ВВП, американцы будут вести дела в соответствии со своими собственными интересами», — заявил американский лидер.
12 июля во время встречи, на которой обсуждался вопрос вступления в альянс Украины и Грузии, Трамп вместо того, чтобы говорить по теме, вернулся к проблеме расходов на оборону и высказался «опять в очень жестких тонах», рассказал журналистам дипломатический источник в одной из европейских делегаций.
«Трамп говорил о странах, которые выполняют свои обязательства и которые нет, несколько раз он упомянул Германию и лично [канцлера ФРГ] Ангелу Меркель. Он также привел пример того, сколько стоит это здание [штаб-квартиры НАТО]», — рассказывал дипломат.
Еще в первый день саммита НАТО, 11 июля, стало известно, что американский лидер требует от европейских стран увеличить финансирование бюджета организации. Американская газета Politico сообщила со ссылкой на дипломатические и официальные источники в НАТО, что Трамп угрожал партнерам выходом США из альянса. По информации издания, Трамп в четверг на встрече с лидерами стран-членов военного блока, а также президентами Украины и Грузии предупредил о «тяжких последствиях» в случае, если союзники по НАТО как можно скорее не повысят военные расходы, отмечает НСН.
Ряд мировых СМИ также не исключили, что в перспективе американцы могут сократить финансовое участие в НАТО или, в крайнем случае, даже разорвать отношения с альянсом. Однако дополнительных разъяснений от американской стороны пока не последовало.
Тем не менее Германия отказалась дать обещание о повышении расходов на оборону в том объеме, в каком требует Вашингтон. Власти ФРГ до 2024 года планируют достичь расходов на оборону в размере 1,5% ВВП, как это было решено на саммите НАТО в 2014 году. А затем плавно двигаться в направлении 2% от ВВП.
Наряду с США планки в 2% от ВВП на военные расходы достигли Эстония, Греция, Великобритания, Польша и Румыния. Вплотную к этой цифре в прошлом году подходили также Латвия и Литва.
В ноябре генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в 2018 году необходимого уровня финансирования достигли 11 стран-членов альянса. Однако какие именно — он не уточнил.

Однако для Трампа 2% — уже не достаточный показатель. 11 июля он поставил странам блока новую цель: повысить расходы на финансирование НАТО до 4% от ВВП. Позже эту информацию подтвердила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
40
Источник
Похожие новости
05 января 2019, 12:09
Путин и Нетаньяху решили забыть трагедию с Ил-20
08 января 2019, 15:09
Кто разгромил ИГ: Помпео приписал победу США
02 января 2019, 02:54
Политические линии США и Европы расходятся в разные стороны
04 января 2019, 16:39
Путин и Эрдоган не договорились: В Идлибе началась война
07 января 2019, 00:09
Курдов не трогать: Болтон поставил Турции ультиматум
28 декабря 2018, 18:54
Курды попросили: войска Асада заняли Манбидж
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
09 января 2019, 04:09
Россия перекрыла вентиль: Транзит газа через Литву прекращён
09 января 2019, 00:54
Спустя 4 года украинский журналист нашёл объяснение "пьяному" виду Порошенк...
09 января 2019, 07:24
На Украине объявили о пропаже ценных икон из Киево-Печерской лавры
09 января 2019, 00:54
В Греции Священный синод не признал "новую церковь" Украины - у её главы не...
09 января 2019, 02:24
Поклонская: Некоторые депутаты готовы отказаться от пенсии. Так у них счета за рубежо...
Новости партнеров
Загрузка...
 
Новости партнеров
Новости СМИ
Популярные новости
07 января 2019, 03:24
"США: Да, мы уничтожили 200 русских". Или как в Дании писали о войне в Сирии
08 января 2019, 01:54
На Украине назвали причину крушения судна с украинцами в Турции
02 января 2019, 19:09
"Это грозит потерей одного-двух наших кораблей": эксперт о передаче ВСУ американских ракет "Гарпун"
06 января 2019, 20:54
Гаспарян ответил рассуждающему о Черном море британскому министру цитатой Ильфа и Петрова
03 января 2019, 19:40
НЕпригорело от Зеленского
08 января 2019, 14:55
Митрополит Кифирский призвал к созыву Всеправославного собора из-за Украины
03 января 2019, 01:39
"Вы что, хотите, чтобы кто-то рискнул на войну с Россией?": Немецкий журналист обратился к коллегам
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.