Продолжение политики Киева, существующей на сегодняшний день, в конечном итоге может привести к тому, что украинская власть столкнется с новыми гражданскими конфликтами, считает телеведущий Владимир Соловьев. Такое заявление он сделал во время своей авторской передачи на телеканале «Россия 1».

Свою позицию он объяснил тем, что действующая украинская администрация ведет страну «путем России девяностых», а это плохо влияет на экономику ряда областей.

Кроме того, как обратил внимание телеведущий, борьба действующего президента Украины Владимира Зеленского с контрабандой также может являться причиной недовольства некоторых регионов. «Вы сейчас довели до обнищания ряд областей, забрав у них «контрабас». А там серьезные люди с серьезным оружием. И они скажут: «А зачем нам такая Украина?» И вы будете бороться уже с ними», — сказал Соловьев.

По его мнению, тогда украинской власти придется «забыть о Донбассе» для урегулирования других, более серьезных конфликтов. «У вас другие войны будут на территории!» — заявил телеведущий.

В настоящее время украинская власть борется с ополчением самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые весной 2014 года заявили о независимости после госпереворота на Украине. Тогда Киев объявил их сепаратистами и начал военную операцию, которая тогда получила название «антитеррористической» (АТО). Теперь это Операция объединенных сил (ООС).

Вопрос урегулирования ситуации на в Донбассе обсуждается в том числе на встречах контактной группы в Минске. С сентября 2014 года она приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Тем не менее, столкновения между сторонами продолжаются по сей день.

Президент страны Владимир Зеленский не раз заявлял, что прекращение вооруженного конфликта на востоке Украины является его ключевой задачей на посту. При этом, как отмечает полпред России Борис Грызлов, новая украинская власть не реализует свои обещания о мире.

На фоне происходящих в стране событий многие высказываются по поводу возможного развития ситуации в стране, но в большинстве случаев в отнюдь не позитивном ключе.

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в середине августа выразил мнение, что власти государства могут потерять еще несколько регионов, поскольку жить в сегодняшней Украине невозможно.

Так бывший парламентарий прокомментировал заявление главы украинского Центра исследований политических ценностей Александра Дония, который предложил переселить украинцев из ДНР и ЛНР, а после этого отгородиться от республик стеной.

«Все больше убеждаюсь, что людям, которые сидят в Киеве и пытаются что-то решать, уже даже психиатры не помогут. Есть же минские соглашения, которые Украина подписывала. В них сказано, что нужно сделать, чтобы разрешился конфликт в Донбассе», — подчеркнул Журавко.

Политик уверен, что Крым, вошедший в состав России после референдума, никогда не вернется на Украину, и Донбасс тоже идет своим путем. «С теми, кто последние пять лет сидит в Киеве, жить в одной большой семье уже невозможно. Потом и Херсон, и Одесса, и Николаев, и Запорожье, и другие регионы выйдут из состава Украины, в которой жить просто нельзя. Даже Киев выйдет», — заявил экс-депутат.

Причем потеря Украиной ряда регионов — это не худший вариант из тех, что ей предрекают. Наиболее пессимистично настроена скандальная украинская писательница-русофоб Лариса Ницой. В своем фейсбуке 11 августа она написала, что

Украина исчезнет, как сугроб снега, и причиной этого станут не танки.

«Украину убьет наше равнодушие к украинскому. Украина когда-то исчезнет так, как исчезает уже сегодня. Постепенно и незаметно. Она исчезнет так, как тает на поляне куча снега. Так будет с Украиной. Улицы те же, дома те же, ходят те же люди. Но Украины нет», — написала Ницой.

Писательница обратил внимание, что украинцы не праздновали и широко не освещали 200-летие писателя, поэта и переводчика Пантелеймона Кулиша, а он, по ее мнению, так же значим для Украины, «как Пушкин для России».

«Украина о своем светоче даже не вспомнила. Молчало телевидение. Молчало правительство. <…> Зато Украина вспомнила две недели назад творческими вечерами, сплошными сюжетами, новостями о певце соседнего народа Владимире Высоцком. Кто такой соседний Высоцкий знают все украинцы. Кто такой Пантелеймон Кулиш — половина не знает», — констатировала она.

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По ее словам, Украину уничтожит именно увлечение и популяризация «соседнего».

Решать проблему писательница предложила радикально: заставлять граждан интересоваться всем украинским.