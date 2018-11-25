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«Провокация Запада»: корабли Украины нарушили границу с Россией

25 ноября 2018, 17:39  •  140 • Война
Пограничная служба ФСБ России опубликовала фотографии трех кораблей военно-морских сил Украины, которые утром в воскресенье 25 ноября нарушили российскую государственную границу в Черном море. Российские силовики указали, что украинские суда опасно маневрируют и не подчиняются требованиям.
«В нарушение статей 19 и 21 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, определяющих право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве, украинские суда пересекли государственную границу РФ, неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря России», — сообщили пограничники.
Украинские военные корабли продолжают движение к Керченскому проливу, в котором действует разрешительный порядок движения и стоянки судов в соответствии с графиком движения и расстановки судов, утвержденным капитаном российского морского порта, передает НСН.
«Их цель понятна — создать конфликтную ситуацию в этом регионе. Погранслужбой ФСБ России предпринимаются все необходимые меры для пресечения этой преднамеренной провокации украинского руководства и обеспечения безопасности судоходства. Действия ВМС Украины в российских территориальных водах продолжаются уже пятый час», — приводит РИА «Новости» комментарий ФСБ.
Вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов назвал действия кораблей ВМС Украины спланированной и скоординированной извне провокацией.
«Это абсолютно ожидаемая, спланированная и скоординированная западными покровителями киевского режима провокация.
Они будут продолжаться, особенно накануне президентских и парламентских выборов на Украине. У действующего президента Украины Петра Порошенко стремительно подает рейтинг среди населения, поэтому он будет искать выход на почве обострения обстановки и создания новых провокаций в отношении России. Нам стоит быть во всеоружии», — сказал политик.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что действия украинской стороны — это запланированная провокация, поскольку подобный шаг попросту не может расцениваться как ошибка, передает ФАН.
«Украинские корабли очень хорошо знают это небольшое море. Я думаю, там и ночью, в любую погоду, с закрытыми глазами можно разобраться, где нейтральные воды, а где — территориальные. Это провокация, попытка дестабилизировать ситуацию, спровоцировать РФ на какие-то действия, которые могли бы в дальнейшем стать объяснением для того, почему Украина должна отдать свои морские порты под американские военные корабли», — сказал парламентарий.
По его словам, России стоит готовиться к эскалации подобных провокаций извне на приграничных территориях.
«Сегодня нам необходимо усиливать войска быстрого реагирования: усиливать ВДВ, средства доставки. Чтобы мы могли отразить агрессию или в случае боестолкновения на приграничной территории с РФ мы имели возможность быть там, где нам нужно будет быть», — пояснил депутат.
Тремя днями ранее статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин рассказал, что российская сторона не планирует строить в регионе военную базу, а милитаризация Россией Азовского моря — это очередная придуманная «страшилка».
Однако он подчеркнул, что военную группировку при поддержке США в Азовском море наращивает Украина, в то время как российские военные в регионе занимаются только охраной Крымского моста, а
пограничники обеспечивают безопасность в Азово-Керченском бассейне.
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«Имеющихся у них сил и средств достаточно для выполнения этой задачи, и ни о каком создании там военно-морской базы речь не идет. Создание очередного «очага напряженности» Киеву нужно для того, чтобы отвлечь внимание граждан от внутренних проблем», — отметил дипломат.
Он также пояснил, что осмотры судов в Азовском море российскими правоохранительными органами являются абсолютно правомерными, а их интенсивность — соответствующей уровню экстремистских угроз.
«Учащение осмотров связано с публичными призывами так называемого крымскотатарского меджлиса и ряда киевских политиков к терактам на Крымском мосту. Их интенсивность соразмерна уровню угроз, исходящих от экстремистов в отношении России», — пояснил замглавы российского внешнеполитического ведомства.
Карасин также напомнил, что Азовское море является внутренним водоемом России, поэтому к нему не применимы положения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, и обвинения в незаконности российских проверок не имеют под собой оснований.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что ЕС недоволен действиями России в Азовском море, в частности тем, что российские пограничники проверяют суда в акватории. По ее словам, Брюссель ожидает, что подобная политика прекратится, иначе в ближайшее время в отношении Москвы будут применены «соответствующие меры» .
В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что ЕС предъявляет претензии Москве по поводу напряженной ситуации в Азовском море, однако абсолютно не обращает внимания на провокационные шаги Киева в акватории. По ее словам, украинская сторона намеренно нагнетает напряженность в Азовском море, делая заявления о некой «линии разграничения» и привлечении сил НАТО в регион.
МИД также обращал внимание на то, что действия Украины, которая объявила о создании военно-морской базы в Бердянске и систематически закрывает отдельные районы Азовского моря для проведения артиллерийских стрельб, как раз и направлены на милитаризацию Азовского моря.
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Чуть ранее резидент Украины Петр Порошенко в ходе посещения главного центра подготовки личного состава Госпогранслужбы Украины пообещал, что новое управление морской охраны возьмет под плотный контроль всю морскую границу от Измаила до Мариуполя.
В начале нынешнего месяца Верховная рада в первом чтении приняла законопроект «О прилегающей зоне Украины» (участок морского пространства), предполагающий расширение контролируемой Киевом территории на море на 12 морских миль в целях противодействия контрабандному трафику в акватории Черного моря.
Первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы Константин Затулин пояснил, что этот
украинский закон направлен на то, чтобы по максимуму оборвать контакты с Россией и создать дополнительную напряженность.
Азовское море входит в зону ответственности Черноморского флота РФ. Эксперты отмечают многократное превосходство в количестве и качестве российских сил в этом регионе над украинскими.
Россия представлена здесь 25 тысячами военных, дивизией надводных кораблей, двумя бригадами кораблей охраны водного района, бригадами ракетных катеров, десантных и разведывательных кораблей, подводных лодок и другими подразделениями — всего около трех тысяч судов.

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