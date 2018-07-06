«Просто анекдот»: как Литва пугает Россию «Патриотами»

Литовский призидент Даля Грибаускайте призвала усилить обороноспособность своей страны за счет американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. Такая необходимость, по ее словам, связана с «угрозой со стороны России».

На вопрос журналиста, является ли Россия «угрозой номер один» для Литвы, Грибаускайте ответила: «Конечно, кто же еще?»

«Мы были свободны только три десятилетия. На ежедневной основе агрессия [президента России Владимира] Путина подчеркивает нашу ограниченность: идет нетрадиционная война. Только в 2017 году они осуществили 15 тыс. кибератак против наших объектов экономической, энергетической инфраструктуры, вмешательство в нашу внутреннюю политику усилилось», — заявила литовский президент в интервью газете Corriere della Sera.

По ее словам, Литва, в отличие «от тех, кто далеко», не может «игнорировать опасность». «Мы помним о жестокой и незаконной оккупации Крыма и вторжении на Украину», — говорит литовский президент. Она также выразила опасения в связи со строительством в Белоруссии российского ядерного реактора, который будет располагаться всего в 40 км от Вильнюса. «Такие действия — инструмент угрозы и геополитического давления», — говорит она.

Для противодействия «российской угрозе», Грибаускайте предлагает усилить противовоздушную оборону НАТО в регионе. Подходящим решением, по ее мнению, может стать американское вооружение. В американскую же дипломатию литовский президент особо не верит. Отвечая на вопрос, как она относится к предстоящей встрече Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, президент сказала: «С большой осторожностью». По ее словам, больших результатов от саммита ждать не приходится, зато есть опасения по поводу «непредсказуемых последствий».

Для обороны от «российской агрессии» Грибаускайте надеется использовать американские ракетно-зенитные комплексы Patriot.

Стоит отметить, что такого типа вооружений у Литвы нет. У страны есть лишь переносные зенитно-ракетные комплексы, значительно уступающие по характеристикам современному вооружению.

«Противовоздушная оборона НАТО в нашем регионе недостаточна и должна быть усилена. «Патриоты» могут быть установлены на подводных лодках либо на нашей территории», — говорит Грибаускайте.

Однако допущение литовского президента, что на ЗРК Patriot могут быть установлены на подводных лодках у военных экспертов вызывает, мягко говоря, улыбку. «Сразу впадаешь в гомерический хохот, — комментирует слова Грибаускайте в разговоре с «Газетой.Ru» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. — [Ее предложение] — это полный бред».

По словам эксперта, рассуждения о размещении ЗРК на подводных лодках возможны только в качестве анекдота.

Директор Центра анализа стратегий и технологий и член Общественной палаты при Минобороны Руслан Пухов отмечает, что

антироссийская риторика в Прибалтике необходима, чтобы военные расходы этих стран покрывались за счет средств НАТО.

«Поэтому они постоянно бьют в бубен: «Страшная Россия! Вы должны нам дать денег, вы должны дать нам войска, вы должны нас прикрыть…», — иронизирует эксперт.

Мураховский, в свою очередь, подчеркивает — заявления о том, что странам Балтии приобретают новые вооружения для обороны, не соотносятся с реальностью.

«Они на территории стран Прибалтики готовят инфраструктуру для развертывания наступательной группировки НАТО. Слова про оборону — это пиар. Оборона не требует обновления портов, аэродромов, размещения командных пунктов, узлов связи, мест базирования и складирования запасов, материальных средств и боеприпасов и так далее», — отмечает эксперт.

Однако какой-либо угрозы для России размещение «Патриотов» в Литве не представляет, считают эксперты. «Надо признать, что это комплекс противовоздушной обороны, это не ударный ракетный комплекс. Мы не должны на это как-то реагировать, выстраивать какой-то противовес», — говорит Мураховский.

Руслан Пухов, в свою очередь, отмечает:

«Сколько бы «Патриотов» размещено ни было, это, естественно, в случае каких-то боевых действий будет сметено огнем войны и никак это безопасность Литвы не укрепит».

Стоит отметить, что на территории Восточной Европы уже планируется разместить несколько американских ЗРК «Патриот».

В конце марта текущего года Польша подписала с американской стороной контракт на поставку этих систем. Общая стоимость контакта составляет $4,7 млрд, а в рамках реализации соглашения фирмы в Польше получат заказы почти на $200 млн на производство элементов пусковой установки, транспортных частей и элементов связи. Первая поставка произойдет в 2022 году и будет состоять из 16 пусковых установок, четырех радиолокационных станций и 208 ракет.

ЗРК Patriot способна уничтожать цели, летящие со скоростью до 2500 км в час, на дистанциях до 100 км (баллистические — до 25 км) и на высоте до 25 км (баллистические — до 11 км). Время реакции комплекса — 15 секунд. Система может одновременно обстреливать до восьми целей. Вероятность поражения самолета — 0,8–0,9 одной ракетой в отсутствие помех, тактической ракеты — 0,6-0,8.

Комплекс Patriot относится к тому же классу, что и российский С-400 «Триумф», но уступает ему по ряду характеристик. Если «Триумф» способен поражать низколетящие цели на высоте от 5 м, то американский может работать только по целям, находящимся на высоте не менее 60 м. Кроме того, российские С-400 также могут использовать несколько типов ракет, то есть одна установка может одновременно выполнять несколько типов боевых задач.