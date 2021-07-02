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«Придется дать по зубам»: как Россия может противостоять НАТО в Черном море

02 июля 2021, 01:55  •  28 • Война
Контр-адмирал Владимир Захаров считает, что имеющихся сил и средств Черноморского флота достаточно для отражения агрессии НАТО. «В Черное море никто не полезет. Черное море перекрывается нами вдоль и поперек. Зайти туда — это значит подставиться. И все, на этом дело закончится», — сказал Захаров в разговоре с «Газетой.Ru».
Тем не менее, контр-адмирал назвал три варианта активных действий, которые Черноморский флот может предпринять в случае регулярного нарушения российских водных границ в Крыму кораблями НАТО.
«Если они будут вот так вот лезть на рожон, то, конечно, в этом случае, я думаю, пару раз придется дать по зубам. В нашем понимании это вытолкнуть нарушителя другим кораблем или судном — у нас для этого, например, подойдет ракетный крейсер «Москва» — он может влупить тараном так, что мало никому не покажется. Кроме того, у нас есть гражданские суда, буксиры и так далее. То есть мы можем вытолкнуть, выпихнуть из наших территориальных вод. Причем это не будет считаться применением оружия», — подчеркнул Захаров.
Если эти меры не помогут, продолжил он, можно будет применить артиллерию. «Но выстрелить по таким местам корабля, где нет личного состава, чтобы не было погибших», — пояснил контр-адмирал. Следующий этап, по его словам, — это боевое применение оружия.
«Но надо осознавать, что в нашем понимании применение оружия — это война. Например, у Израиля это в порядке вещей, а мы это расцениваем как начало войны, со всеми вытекающими последствиями — готовятся все существующие силы и средства, включая ядерные силы. И дальше развитие событий непредсказуемо. Нанося удар по кораблю, ты должен быть готов к любой войне», — отметил Захаров.
При этом он выразил уверенность, что до применения оружия дело не дойдет, поскольку «дураков в НАТО нет», «хотя, в последнее время, все чаще по этому поводу возникают сомнения».
«Трудно сказать, понимают ли в НАТО, что, устраивая подобные провокации, они вынуждают нас готовиться к войне. Думаю, что они просто испытывают наши нервы. В последнее время мы им везде уступаем, и у них появилось мнение, что мы ни на что не способны», — отметил контр-адмирал.
Экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов пояснил «Газете.Ru», что реакция на провокации НАТО в Черном море должна быть комплексной.
«Надо продумать совершенно другую систему — как на эти провокации ответить не столько силой, сколько мудростью и хитростью. Нужен комплексный подход, в том числе, нужно работать не только с НАТО, но и со странами блока по отдельности. Может, надо нам самим вступить в альянс и развалить его изнутри. Много разных способов», — добавил экс-командующий.
Владимир Комоедов считает, что необходимости в экстренном усилении Черноморского флота в связи последними действиями НАТО нет: «Я думаю, что план по обновлению и комплектованию Черноморского флота новыми видами и образцами вооружения достаточен. Просто тут нужно выждать время. Дипломатия нужна. В противном случае, вдоль территориальных вод нужно поставить минное заграждение — не боевые мины, а сигнальные. Чтобы нарушители сразу понимали, что вторглись в наши территориальные воды».
По словам Комоедова, в самом Черном море России необходимо усилить разведку, систему наблюдения, в том числе с использованием космических средств, а также решить вопрос с зоной ответственности тех, кто участвует в охране границы.
«Нашему руководству надо разобраться, кто же отвечает за границу. Потому что сейчас за сухопутную границу отвечает погранслужба ФСБ, за воздушную границу — главком ВКС и командующие в округах. Подводные границы — ВМФ. Но вся охрана границы должна концентрироваться в одних руках — это Генеральный штаб. Все эти силу нужно ему как-то оперативно подчинить», — считает Комоедов.
Он добавил, что сейчас главком ВМФ не может лично отдавать приказы боевым кораблям, для этого ему нужно действовать через генштаб и командование военными округами.
«У главкома ВМФ все флоты забраны, все подчиняются командующим военными округами. Военно-морской флот раздроблен на флоты — нет единого кулака. Главком вынужден командовать флотами через начальника Генштаба», — пояснил адмирал.
«Если бы какая-то подводная лодка нарушила границу, вот это бы был конфуз. Потому что пограничная служба не контролирует подводное пространство, у них для этого нет сил и средств», — пояснил Комоедов.

НАТО не уйдёт

Накануне спецпредставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай заявил, что альянс не считает Черное море исключительно российским и продолжит присутствовать в регионе для поддержки своих партнеров.
«Мы точно не примем, что Черное море является российским, и мы сохраним свое представительство для поддержки союзников и партнеров НАТО… НАТО еще больше представлено на Черном море, мы все видим это. Речь идет и о наших подразделениях морских сил, которые выводим в этот регион... Русским всегда это не нравится, но мы это все равно делаем», — сказал Аппатурай в интервью грузинскому телеканалу.
Это заявление представитель НАТО сделал, отвечая на вопрос о последствиях инцидента с британским эсминцем Defender. 23 июня он пересек государственную границу России и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент в Крыму. После предупредительной стрельбы с пограничного сторожевого судна, а также бомбометания по курсу движения с российского Су-24М, он покинул границы территориального моря России.
«У НАТО твердая позиция, когда дело касается свободы судоходства и факта, что Крым — это Украина, а не Россия. Во время этого инцидента союзники НАТО проявили твердость в защите перечисленных мною принципов», — прокомментировал этот эпизод Аппатурай.
Напомним, Крым стал российским регионом в 2014 году после референдума. На плебисците подавляющее большинство жителей полуострова высказалось за его воссоединение с Россией.
Вслед за инцидентом с эсминцем Defender напряжение в Черном море, где сейчас проходят учения НАТО Sea Breeze 2021, продолжило нарастать. 29 июня министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд-Схоутен заявила, что российские истребители, вооруженные ракетами класса «воздух-земля» атаковали фрегат ВМС Нидерландов Evertsen в Черном море, проводя имитационные атаки и подавляя системы связи судна. По ее словам, инцидент произошел 24 июня, маневры российских самолетов продлились пять часов и «нарушили право на свободное пользование морем», сообщает Marineschepen.
В российском МИД, комментируя эти обвинения, заявили, что нидерландский фрегат выполнял «опасное маневрирование», из-за чего Россия считает произошедшее «сознательной провокацией».
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