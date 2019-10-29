«Прекрасный пес»: Трамп раскрыл детали ликвидации аль-Багдади

Президент США Дональд Трамп разместил в своем Twitter фотографию служебной собаки, которая пострадала в ходе операции по ликвидации лидера террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.

«Мы рассекретили фотографию замечательного пса (кличка не рассекречена), который проделал столь великолепную работу при захвате и уничтожении аль-Багдади», — написал американский лидер.

Ранее во время своего выступления с заявлением о ликвидации аль-Багдади в Сирии Трамп отдельно остановился на «прекрасном псе», который, как он подчеркнул, отлично справился с боевым заданием.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов (КНШ) США Марк Милли сообщил, что этот служебный пес уже выздоравливает. «Собака легко ранена и находится на пути к полному выздоровлению», — отметил Милли.

Он уточнил, что американские военные не собираются раскрывать кличку пса или показывать его фото (что позже сделал Трамп). «Собака пока еще находится на театре военных действий... Мы защищаем ее личную информацию», — пояснил он.

Об успешной операции по ликвидации лидера террористической организации «Исламское государство» в Идлибе 27 октября сообщил Дональд Трамп. По его словам, в ходе этой спецоперации американские военные загнали аль-Багдади в тупиковый тоннель, и он подорвал пояс смертника. Таким образом он убил трех своих детей. Власти США провели идентификацию останков и выяснили, что уничтожен был именно лидер ИГ.

Как передавал Anadolu, операция продолжалась в течение четырех часов: первые полтора с воздуха обстреливался населенный пункт, а потом началась наземная часть операции. В ходе этих действий было убито большое количество сподвижников аль-Багдади. При этом, как уточнил Трамп, жертв спецоперации среди американских военных нет.

Осведомленный источник рассказал агентству Reuters, что тело аль-Багдади захоронили в море.

По его словам, перед захоронением над телом провели религиозные обряды по исламским традициям. Впрочем, он не уточнил, где, когда и как именно проходили похороны аль-Багдади.

В то же время Марк Милли указал, что США «избавились» от тела аль-Багдади «должным образом».

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен ранее высказывал схожее мнение в интервью телекомпании NBC. Он не исключил, что с останками аль-Багдади могли поступить так же, как с телом главаря группировки «Аль-Каида» (террористическая организация, запрещена в РФ) Усамы бен Ладена. Его американские власти считают главным организатором нападений в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года. Бен Ладен был ликвидирован 2 мая 2011 года в своем доме в пакистанском Абботабаде в результате операции спецназа ВМС США. Тело террориста сбросили в Аравийское море.

Как сообщал Трамп, для проведения спецоперации по ликвидации аль-Багдади Вашингтон просил Москву разрешить американским вертолетам пролететь над территорией Сирии. При этом, по его словам, российские военные не знали о цели операции. Американский лидер поблагодарил Россию, Сирию, Турцию и Ирак за помощь в ликвидации террориста.

Но в российском Минобороны выразили сомнения в реальности операции США по уничтожению аль-Багдади, сообщил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

«Минобороны не располагает достоверной информацией о проведении американскими военнослужащими в подконтрольной Турции части зоны деэскалации Идлиб операции по очередному «уничтожению» бывшего лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади», — сказал он.

Генерал-майор подчеркнул, что за последние дни в Идлибе не было никаких ударов с воздуха со стороны США или коалиции. России также не известно ни о каком содействии пролету американской авиации в воздушное пространство Сирии.

Кроме того, в военном ведомстве обратили внимание на детали «уничтожения» аль-Багдади. «Нарастание количества непосредственных участников и стран, якобы принимавших участие в этой «операции», каждый с абсолютно противоречивыми подробностями, порождает обоснованные вопросы и сомнения в ее реальности и тем более в успехе», — отметили в министерстве.