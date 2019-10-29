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«Прекрасно»: Зеленский поприветствовал отвод сил в Донбассе

29 октября 2019, 22:54  •  61 • Война
Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал начало разведения сил в Донбассе в районе пилотной зоны у населенного пункта Золотое, сообщает украинское агентство УНИАН.
На вопрос журналистов, как он может прокомментировать информацию о начале отвода войск, глава государства ответил, что необходимо дождаться официального подтверждения штаба так называемой операции объединенных сил в Донбассе.
Когда один из представителей прессы сказал, что такое подтверждение уже получено, Зеленский сказал: «Прекрасно, прекрасно».
Отвод войск ранее подтвердил глава МИД Украины Вадим Пристайко. По его словам, на очереди еще одна пилотная зона — населенный пункт Петровское (самопровозглашенная Донецкая народная республика). Украинский министр рассчитывает, что разведение войск в этом районе начнется через 7-10 дней, после чего можно будет говорить о назначении даты встречи в «нормандском формате».
В Луганской области стороны приступили к разводу сил, что ранее никак не удавалось совершить. 1 октября члены контактной группы не только подписали «формулу Штайнмайера», но и согласовали дату разведения сил. Однако в установленные сроки процесс не пошел: стороны на протяжении почти месяца обвиняли друг друга в обстрелах.
В этот раз отвод войск стал неожиданностью не только для СМИ, но и для многих участников самого процесса, так как никаких предварительных объявлений не было. По словам наблюдателей, как передает ТАСС, разведение сил началось после столь же неожиданной поездки президента страны на линию соприкосновения в районе Золотого, где он поговорил с радикалами. Зеленский, в частности, потребовал «убрать оружие».
По словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, обстановка в районе начавшегося процесса отвода войск «спокойная и контролируемая».
«У МВД хватает сил и средств для обеспечения общественной безопасности. В случае нарушения противником договоренностей о разведении войск у МВД хватит сил и средств вовремя и адекватно отреагировать на угрозу », — предупредил он.
А противники у этого процесса, действительно, есть.
В частности, депутат Верховной рады, лидер украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук уверен, что Зеленский совершает ошибку. Этот шаг, по мнению парламентария, не приведет к миру.
«Отвод войск без выполнения условий семидневного режима тишины недопустим… Такие действия президента и его команды являются ошибкой, нельзя идти ни на какие разведения войск, пока режим тишины не обеспечен. Более того — отвод войск как таковой не дает ничего, кроме выполнения минских договоренностей, которые давно устарели и не имеют никакого значения», — написал Вакарчук в Facebook, добавив, что такие шаги «не приведут ни к победе, ни к миру».
Вместе с тем киевские власти выразили надежду, что начало отвода сил в Донбассе станет основанием для проведения саммита «нормандской четверки» — глав Украины, Германии, России и Франции.
«Если разведение будет нормально проведено в Золотом, то фактически все условия для встречи в «нормандском формате» выполнены», — приводит РИА «Новости» слова главы фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» Давида Арахамии.
Вместе с тем в ЛНР считают, что Киев будет максимально затягивать начавшийся процесс. Такое мнение выразил полпред республики на переговорах в Минске Владислав Дейнего.
«Я уверен, что Украина будет пытаться растягивать это все на все три дня. И там действительно у них накоплено очень много разного рода нарушений — таких, как новые траншеи. Там уже около километра на сегодняшний день было вырыто только с того момента, как мы согласовали намерения сторон выполнить план-график по возобновлению разведения на Золотом», — обратил он внимание в комментарии «России 24».

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