«Предпочитаем мир войне»: как Помпео пригрозил Турции

США готовы применить военную силу против Турции из-за ее военной операции на севере Сирии, если в этом возникнет необходимость, заявил в интервью телеканалу CNBC госсекретарь Майкл Помпео.

«Мы предпочитаем мир войне. Но в том случае, если потребуется динамика или военная акция, следует знать, что президент Трамп полностью готов предпринять такие действия», — предупредил он. Впрочем, Помпео не уточнил, какие действия Анкары могут повлечь за собой такую реакцию Вашингтона.

Свою осторожность в этом вопросе он объяснил тем, что не хочет «лезть вперед президента» с решением о целесообразности применения военной мощи США.

«Вы предположили, что мы можем задействовать свои экономические возможности, как это бывало. Мы определенно воспользуемся ими и дипломатическими средствами тоже. Это будет для нас предпочтительнее», — уточнил глава американского внешнеполитического ведомства США.

Если президент США Дональд Трамп все же решится на войну с Турцией, это станет первой военной операцией за время его президентства. К тому же, это будет первый военный конфликт между странами-членами НАТО.

До этого Вашингтон угрожал Анкаре только пошлинами и санкциями, как накануне это сделал сам Трамп. «Если Турция будет вести себя ненадлежащим образом, не думаю, что они будут, но у нас есть сила, о наличии которой никто не знал, — это санкции, это пошлины <...> Мы введем пошлины, мы введем санкции», — предупредил американский лидер.

Он уточнил, что Соединенные Штаты могут ввести пошлины в отношении турецких товаров, которые идут в страну. В частности, речь идет об «огромных объемах» стали.

За неделю до этого президент США подписал исполнительный указ о санкциях против Анкары из-за ее военной операцией в Сирии.

Американский лидер поручил главам Госдепартамента и минфина решать, в отношении кого именно будут вводить рестрикции. Под ограничительные меры, согласно этому документу, должны попадать лица, которые «препятствуют прекращению огня в Северной Сирии» и мешают политическому урегулированию в арабской республике.

США и Турция 17 октября договорились на пять суток ввести в Сирии режим прекращения огня. К такому соглашению стороны пришли в ходе встречи американского вице-президента Майка Пенса и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Турция прекратит огонь для того, чтобы предоставить силам YPG [курдские «Отряды народной самообороны». — «Газета.Ru»] выйти в зону безопасности в течение 120 часов. Все военные операции под эгидой «Источник мира» будут остановлены немедленно после отвода сил YPG», — заявил Пенс.

Кроме того, стороны договорились, что США будут способствовать отводу курдских формирований за линию, которая проходит примерно в 30 км к югу от границы Сирии с Турцией. Американская сторона получила от курдов гарантии, что они организованно отойдут от границы с Турцией.

К тому же, по итогам переговоров с Эрдоганом Пенс пообещал, что

Вашингтон не будет вводить новые санкции против Анкары и отменит уже действующие в отношении нее экономические рестрикции.

По его словам, это произойдет, когда будет обеспечено «постоянное прекращение огня» в зоне турецкой операции в Сирии.

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Впрочем, уже 19 октября представитель «Сирийских демократических сил» (СДС) сообщил, что турецкие войска за прошедшие с начала установления режима прекращения огня 36 часов атаковали пограничные районы Рас-эль-Айна и Телль-Абъяда не менее 40 раз. Именно эти территории должны покинуть курдские бойцы.

Министерство национальной обороны Турции, в свою очередь, наоборот, обвинило в нарушении режима прекращения огня курдские формирования. По утверждению Анкары, за 36 часов «террористы из Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны» осуществили 14 обстрелов, 12 из которых — в районе Рас-эль-Айна, один — в районе Телль-Абъяд и один — в районе Телль-Тамер».

Анкара совместно с формированиями Сирийской свободной армии 9 октября начала военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Ее задача — бороться с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и «Исламским государством» (ИГ, запрещена в России). Турецкая сторона также относит к террористам представителей сирийского курдского «Демократического союза» (PYD) и YPG, которые контролируют районы на севере Сирии.

При этом Вашингтон называет курдов своими союзниками в борьбе с терроризмом.

За день до того, как был установлен режим прекращения огня, Эрдоган заявил, что «Источник мира» не закончится, пока курдские бойцы не сложат оружие. Самым быстрым вариантом окончания конфликта турецкий лидер назвал уход курдов с территорий, которые Анкара намерена включить в создаваемую ей «зону безопасности». Если этого не произойдет, Турция продолжит стремление к своей цели, предупредил он.