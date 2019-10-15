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«Позитивное развитие»: в ЕС одобрили план Украины по Донбассу

15 октября 2019, 01:24  •  11 • Война
В Люксембурге министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко представил своим коллегам из стран Европейского союза «удовлетворительный план» урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом рассказал глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
«Мы увидели от него достаточно всеобъемлющий план и, я бы даже сказала, удовлетворительную картину планов, которые есть у правительства по реформам, а также относительно того, как решать конфликт на востоке Украины», — заявила она.
Могерини отметила, что Евросоюз, увидев «позитивное развитие» ситуации, готов поддержать намерения киевских властей.
«Мы подтвердили украинскому министру приверженность ЕС поддержке суверенитету и территориальной целостности Украины, а также приверженность поддержать повестку реформ», — добавила глава дипломатии Союза.
Глава МИД Украины посетил с рабочим визитом Брюссель и Люксембург, где провел встречи с европейскими коллегами. В частности, он принял участие в министерском заседании «Группы друзей Украины в ЕС» по приглашению Могерини. На встречах с министрами иностранных дел Вадим Пристайко обсудил урегулирование вооруженного конфликта на Украине, а также проведение реформ в стране. Кроме того, по данным пресс-службы украинского внешнеполитического ведомства, он рассказал своим партнерам «о состоянии подготовки к саммиту в «нормандском формате».
Мирное урегулирование в Донбассе основывается на минских договоренностях, которые были заключены между главами Украины, Германии, России и Франции в 2015 году. В частности, они предполагают прекращение огня обеими сторонами, отвод вооружений, амнистию участников военных действий, возобновление экономических связей.
Основным из пунктов соглашения является также проведение конституционной реформы на Украине, в результате которой на законодательном уровне будет прописан особый статус самопровозглашенных республик. Однако, несмотря на подписание «формулы Штайнмайера», которая способствует реализации договоренностей, план по урегулировании конфликта остается до сих пор нереализованным.
12 октября издание «Укринформ» опубликовало интервью с главой МИД Украины, в котором он пообещал попросить европейских министров «дожать» Россию в вопросе урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.
«Потому что если вы сейчас не дожмете Россию, ситуация откатится назад до состояния военного противостояния, то есть мы снова начнем баррикадироваться», — считает Пристайко.
По словам дипломата, Киев «идет на определенные, довольно болезненные шаги, на которые часть общества реагирует акциями протеста» (глава МИД имел ввиду акции протеста, которые прошли по стране против принятия «формулы Штайнмайера», определяющей порядок присвоения самопровозглашенным республикам Донбасса особого статуса).
Решения киевских властей, уверен глава украинского ведомства, «не должны просто зависнуть в воздухе». Таким образом, ЕС «должен подставить плечо» и поддержать эти меры, считает министр.
В ответ на заявление о том, что Россию нужно «дожать», сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что киевские власти идут неверным путем. «Сперва [президент Украины Владимир] Зеленский должен нажать на своих ультра. Они потому сильны, что им никто не противостоит. В Киеве налицо явный дефицит власти», — разместил политик пост в твиттере.
Пушков, в частности, уверен, что нынешнему главе Украины Владимиру Зеленскому придется разбираться в этом вопросе самому, так как тут европейские страны «не помогут».
Позже, 14 октября, Вадим Пристайко объяснил, какими способами ЕС может «дожать Россию».
«Санкции — это те меры, которые Европа применяет в отношении РФ. Чем сильнее санкции, тем лучше РФ понимает, что мы имеем в виду — Украина и ЕС», — приводит слова главы украинского МИД РИА «Новости».
Источник агентства на полях встречи пояснил, что заседания были ознакомительного характера и не предполагали никаких заявлений или решений.
Ранее Пристайко выразил опасение, что европейские страны могут прекратить санкционную политику в отношении России. По его мнению, возможно разрушение договоренностей, которые затрагивают эту тему.
«Если от этого целого отпадают куски, то есть кто-то заканчивает последние километры «Северного потока — 2», кто-то говорит: «а что плохого, если на следующем голосовании в G7 с нами будет [президент РФ Владимир] Путин», то в конце останется сделать лишь один шаг: просто из-за разрушения консенсуса не продлить санкции», — предположил украинский чиновник. При этом он обратил внимание, что санкции — это не только ограничительные меры, это также и особое отношение к стране, подразумевающее «нерукопожатность».

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