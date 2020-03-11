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«Попер — получил»: Путин рассказал об обмане Саакашвили

11 марта 2020, 15:35  •  129 • Война
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не сдержал данное президенту России Владимиру Путину обещание по вопросу Южной Осетии и Абхазии. Как рассказал российский лидер в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину», он лично просил Саакашвили «ни в коем случае не пытаться решить вопросы Южной Осетии и Абхазии силовым способом», и его грузинский коллега обещал этого «никогда не делать».
«Не, не, я никогда этого не сделаю!» — и попер. Попер — получил!» — сказал глава государства.
Он также высказался по поводу того, что от России начали «отползать» не только дальние, но и ближние соседи. «Этого я не вижу. Кто это стал отползать?» — отметил Путин. После того, как журналист упомянул Грузию, президент ответил, что они не отползли, а «отпрыгнули в сторону». «И мы здесь ни при чем. Это пускай они скажут спасибо Михаилу Николаевичу [Саакашвили]», — констатировал российский лидер.
В ночь с 7 на 8 августа 2008 года грузинская армия вошла в Южную Осетию и начала боевые действия в столице региона Цхинвале. В конфликт вступила Россия. Москва объявила о начале операции по принуждению к миру и выбила грузинские войска из Цхинвала, заняв несколько районов к югу от Южной Осетии и Абхазии. Бывший тогда президентом России Дмитрий Медведев уточнял, что в операции участвуют миротворцы. Он назвал «единственно возможным и разумным выходом» из сложившейся ситуации отвод грузинских войск в исходные позиции.
В результате пятидневной войны погибли более тысячи человек, 72 из которых — российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии. При этом Парламентская ассамблея ОБСЕ сейчас призывает Россию отменить признание этих территорий, говорится в резолюции комитета по политическим вопросам и безопасности ПА, опубликованной летом 2019 года.
В год десятилетия конфликта Саакашвили заявил, что говорить о победе России в 2008 году в Абхазии и Южной Осетии некорректно.
«Россия вообще ничего не выиграла, кроме захвата нескольких десятков грузинских деревень ценой огромных репутационных и человеческих потерь», — подчеркнул экс-президент Грузии. Саакашвили обратил внимание, что Россия в 2008 году не смогла добиться даже его ухода с поста президента. Он напомнил, что это произошло только в 2013 году.
В интервью радиостанции «Эхо Москвы» бывший президент Грузии утверждал, что Медведев не участвовал в принятии решения о войне с бывшей союзной республикой. «Медведев из себя — ноль. Я думал, что я общаюсь с президентом России, а оказалось, что я общаюсь с человеком, который вообще никакой», — говорил Саакашвили.
По его словам, экс-президент России сам говорил ему, что он не принимает решения, а в Москве «другие законы жанра». Он также отметил, что Дмитрий Медведев не отрицает этот разговор.
Помимо боевых действий в 2008 году в своем интервью ТАСС глава Путин также упомянул, что, несмотря на отсутствие у Саакашвили в настоящее время власти, он «бегает, вон, по площадям-то, по крышам там, как кот мартовский».
Таким образом российский лидер сделал отсылку к событиям декабря 2017 года на Украине. Саакашвили тогда возглавлял украинское политическое «Движение новых сил». Украинское гражданство он получил в 2015 году по указу бывшего тогда президентом Петра Порошенко. Позже Саакашвили перешел в оппозицию к действующему главе Украины.
В июле 2017 года Порошенко лишил Саакашвили гражданства страны, а 5 декабря 2017 года Служба безопасности Украины провела обыск в его квартире.
В это время политик укрывался от правоохранителей на крыше дома и угрожал спрыгнуть оттуда. Кроме того, Саакашвили призывал своих сторонников не дать СБУ задержать его.
В Кремле тогда отмечали, что «с интересом» наблюдают за происходящим на Украине. «Киев в очередной раз удивляет, в очередной раз удивляет Саакашвили», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что в Кремле «не привыкли реагировать на заявления людей, которые сидят на крыше».

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