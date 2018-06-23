«Получим по зубам»: Савченко предупредила Киев

Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что обнищание населения и война в Донбассе могут в скором времени создать тяжелые последствия для самого Киева, передает ФАН.

Об этом парламентарий сказала вечером 22 июня на судебном заседании в рамках дела по обвинению самой Савченко в подготовке терактов и насильственного свержения нынешней власти на Украине.

«Если они не разобьют схемы, не перестанут душить людей, если люди будут беднеть, если они не остановят эту войну, то они получат по зубам и с Запада, и с Востока», — пообещала депутат.

Вместе с тем, в этот же день глава Национальной гвардии Украины Юрий Аллеров в ходе официального визита в Вашингтон встретился со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером и обсудил ход проведения боевой операции в Донбассе.

«Стороны обсудили ситуацию на востоке Украины, роль и особенности задач Национальной гвардии в пределах Операции объединенных сил, взаимодействие с вооруженными силами во время выполнения заданий. Пообщались о практике интеграции добровольческих батальонов в состав нацгвардии», — указывалось в сообщении украинского ведомства.

Днем ранее в Луганске Украинский народный трибунал (УНТ) по расследованию военных преступлений киевских властей против граждан Украины заочно приговорил президента Петра Порошенко и семерых других украинских политиков к пожизненному заключению с конфискацией всего принадлежащего им имущества, передает НСН.

Кроме Порошенко УНТ осудил министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, премьер-министра Владимира Гройсмана,

начальника генерального штаба ВСУ Виктора Муженко, министра обороны Степана Полторака, председателя Верховной рады Андрея Парубия и экс-премьера Арсения Яценюка.

Решение было вынесено после судебных заседаний, длившихся на протяжении трех месяцев. За это время жители Донбасса выступали как свидетели военных преступлений. В результате коллегия присяжных заседателей постановила, что обвиняемые украинские политики виновны по 24 статьям Уголовного кодекса Украины.

Порошенко и другие политики были признаны виновными в организации геноцида, нарушении законов и обычаев войны, пособничестве в совершении террористических актов и организации совершения умышленного убийства. В Москве поприветствовали данное решение.

«Народ, опаленный гражданской войной Донбасса, принял единственно правильное решение — учредить «Народный трибунал» по расследованию преступлений банды Порошенко. Власти Украины должны ответить за все свои «злодеяния против человечества», — отметила член комитета Совфеда по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

За два дня до этого штаб Операции объединенных сил (ООС, формат, пришедший на смену так называемой АТО — военных действий против ополченцев юго-востока Украины) украинской армии сообщил, что силы украинской армии заняли новые территории Донбасса и продвинулись на два километра вперед около села Желобок Луганской области.

Накануне в самопровозглашенной Луганской народной республике заявляли, что украинские силовики ведут у линии соприкосновения разведку при помощи беспилотников, что запрещено минскими соглашениями.

По данным народной милиции самопровозглашенной республики, беспилотник зафиксировали в районе населенного пункта Счастье, подконтрольного Киеву. Ополченцы предполагают, что командование ВСУ планирует провокационные обстрелы на этом направлении.

Кроме того, представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что из-за обстрелов со стороны ВСУ была ранена одна жительница поселка Желобок.

В ЛНР указали, что объявление штаба ООС о наступлении в Донбассе является свидетельством прямого нарушения минских соглашений, которые четко фиксируют позиции обеих сторон и обязывают их отвести свои силы от линии соприкосновения.

Чуть ранее г лава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил о росте количества случаев нарушения режима прекращения огня на востоке страны.

В частности, Хуг отметил, что «в четыре раза увеличилось количество вооружений, расположенных с нарушением линий отвода», а также указал на то, что за минувшую неделю количество случаев нарушения режима прекращения огня выросло на 70% по сравнению с предыдущей. Вместе с этим, он затруднился ответить на вопрос о том, какая из сторон конфликта активнее нарушает перемирие.

«Это же не математическая задачка. И это не игра в настольный теннис, где ясно, кто первым подает, а кто принимает. Все не так просто. Нарушения совершаются в разное время в разных точках, где-то ситуация обостряется, где-то стабилизируется, но ненадолго, что не позволяет дать объективный ответ на ваш вопрос»,— сказал Хуг.