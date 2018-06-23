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«Получим по зубам»: Савченко предупредила Киев

23 июня 2018, 12:54  •  222 • Война
Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что обнищание населения и война в Донбассе могут в скором времени создать тяжелые последствия для самого Киева, передает ФАН.
Об этом парламентарий сказала вечером 22 июня на судебном заседании в рамках дела по обвинению самой Савченко в подготовке терактов и насильственного свержения нынешней власти на Украине.
«Если они не разобьют схемы, не перестанут душить людей, если люди будут беднеть, если они не остановят эту войну, то они получат по зубам и с Запада, и с Востока», — пообещала депутат.
Вместе с тем, в этот же день глава Национальной гвардии Украины Юрий Аллеров в ходе официального визита в Вашингтон встретился со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером и обсудил ход проведения боевой операции в Донбассе.
«Стороны обсудили ситуацию на востоке Украины, роль и особенности задач Национальной гвардии в пределах Операции объединенных сил, взаимодействие с вооруженными силами во время выполнения заданий. Пообщались о практике интеграции добровольческих батальонов в состав нацгвардии», — указывалось в сообщении украинского ведомства.
Днем ранее в Луганске Украинский народный трибунал (УНТ) по расследованию военных преступлений киевских властей против граждан Украины заочно приговорил президента Петра Порошенко и семерых других украинских политиков к пожизненному заключению с конфискацией всего принадлежащего им имущества, передает НСН.
Кроме Порошенко УНТ осудил министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, премьер-министра Владимира Гройсмана,
начальника генерального штаба ВСУ Виктора Муженко, министра обороны Степана Полторака, председателя Верховной рады Андрея Парубия и экс-премьера Арсения Яценюка.
Решение было вынесено после судебных заседаний, длившихся на протяжении трех месяцев. За это время жители Донбасса выступали как свидетели военных преступлений. В результате коллегия присяжных заседателей постановила, что обвиняемые украинские политики виновны по 24 статьям Уголовного кодекса Украины.
Порошенко и другие политики были признаны виновными в организации геноцида, нарушении законов и обычаев войны, пособничестве в совершении террористических актов и организации совершения умышленного убийства. В Москве поприветствовали данное решение.
«Народ, опаленный гражданской войной Донбасса, принял единственно правильное решение — учредить «Народный трибунал» по расследованию преступлений банды Порошенко. Власти Украины должны ответить за все свои «злодеяния против человечества», — отметила член комитета Совфеда по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.
За два дня до этого штаб Операции объединенных сил (ООС, формат, пришедший на смену так называемой АТО — военных действий против ополченцев юго-востока Украины) украинской армии сообщил, что силы украинской армии заняли новые территории Донбасса и продвинулись на два километра вперед около села Желобок Луганской области.
Накануне в самопровозглашенной Луганской народной республике заявляли, что украинские силовики ведут у линии соприкосновения разведку при помощи беспилотников, что запрещено минскими соглашениями.
По данным народной милиции самопровозглашенной республики, беспилотник зафиксировали в районе населенного пункта Счастье, подконтрольного Киеву. Ополченцы предполагают, что командование ВСУ планирует провокационные обстрелы на этом направлении.
Кроме того, представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что из-за обстрелов со стороны ВСУ была ранена одна жительница поселка Желобок.
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В ЛНР указали, что объявление штаба ООС о наступлении в Донбассе является свидетельством прямого нарушения минских соглашений, которые четко фиксируют позиции обеих сторон и обязывают их отвести свои силы от линии соприкосновения.
Чуть ранее г лава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил о росте количества случаев нарушения режима прекращения огня на востоке страны.
В частности, Хуг отметил, что «в четыре раза увеличилось количество вооружений, расположенных с нарушением линий отвода», а также указал на то, что за минувшую неделю количество случаев нарушения режима прекращения огня выросло на 70% по сравнению с предыдущей. Вместе с этим, он затруднился ответить на вопрос о том, какая из сторон конфликта активнее нарушает перемирие.
«Это же не математическая задачка. И это не игра в настольный теннис, где ясно, кто первым подает, а кто принимает. Все не так просто. Нарушения совершаются в разное время в разных точках, где-то ситуация обостряется, где-то стабилизируется, но ненадолго, что не позволяет дать объективный ответ на ваш вопрос»,— сказал Хуг.

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