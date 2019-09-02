«Польша — виновник войны»: Жириновский предложил переписать учебники

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал Россию наказать Польшу за ее позицию относительно роли СССР во Второй Мировой войне. Политик считает, что в связи с последними событиями во всех учебниках нужно назвать Польшу главным виновником начала войны. По его словам, именно эта страна во главе с Юзефом Пилсудским была одним из первых союзников Адольфа Гитлера в 1930-е годы прошлого века.

«Нужно раз и навсегда указать во всех учебниках: Польша — главный виновник начала Второй мировой войны.

Пилсудский первым навязывался в союзники к Гитлеру. Пакт Пилсудского-Гитлера был подписан еще в 1934 году. Польша, как и Франция с Великобританией, пошедшие на Мюнхенский сговор в 1938 году, молчала во время аннексии немцами Судетской области Чехословакии, аншлюса Австрии. Без этого ни о какой войне Германии с СССР в 1941 году и речи быть не могло. Это Европа вскормила Гитлера против СССР, и Польша была в числе тех, кто аплодировал Гитлеру. За что боролись, на то и напоролись», — написал Жириновский в своем телеграм-канале.

Власти Польши не направили России официальное приглашение на мероприятия, посвященные годовщине начала войны. В пресс-службе президентского дворца уточнили, что приглашения отправлялись только странам НАТО, ЕС и Восточного партнерства — Азербайджану, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украине. Там пояснили, что решение, кого пригласить на памятные мероприятия, «принималось исходя из современных, а не исторических реалий».

Кремль негативно воспринял такое решение Варшавы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что любые мемориальные мероприятия, посвященные годовщинам или Великой Отечественной, или Второй Мировой войны, в любой стране мира не могут считаться полноценными без участия России, поскольку ее роль в завершении Второй Мировой «невозможно переоценить».

Это решение прокомментировала в своем фейсбуке и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «В настолько глупое положение официальная Варшава давно себя не загоняла», — написала она.

В МИД России по случаю годовщины начала Второй Мировой войны напомнили, что именно СССР спас европейскую демократию от уничтожения.

«В ряде стран предпринимаются попытки пересмотреть причины и итоги Второй мировой войны с целью возложить ответственность за эту глобальную катастрофу в равной степени на гитлеровскую Германию и Советский Союз», — указали в сообщении ведомства.

Как подчеркнули дипломаты, нельзя отрицать тот факт, что именно СССР разгромил нацизм и освободил Европу.

Тем не менее, в Польше на торжественных мероприятиях пытались пересмотреть историю военных действий 1939-1945 годов. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в сентябре 1939 года Красная армия — якобы главный союзник Германии — вошла в Польшу, и тогда страна превратилась в «заложника коммунизма», а «коммунистический режим», по весрии польского руководителя, преследовал, сажал в тюрьмы и казнил поляков до 1960-х годов.

Вице-президент США Майк Пенс поддержал мысль польского лидера. Говоря о немецком нацизме и советском тоталитаризме, он вспомнил о писателе Александре Солженицыне, который жил в США с 1976 по 1994 год. «В течение нескольких недель армия нацистской Германии с запада и коммунистического Советского Союза с востока разделили эту страну и разорвали ее на зоны оккупации», — заявил вице-президент США.

Однако исторические факты не совпадают с подобной интерпретацией и говорят об обратном.

За освобождение польской земли от немецко-фашистских захватчиков в 1939 году отдали свои жизни 600 тыс. советских солдат. Кроме того, факты указывают, что из 55 млн погибших во Второй Мировой войне более половины — это граждане СССР. Но Польша отказывается признавать эти данные и в последние несколько лет активно фальсифицирует историю, называя солдат-освободителей оккупантами и снося памятники Красной армии, которые, по мнению местных властей, якобы символизируют коммунистический строй.

В связи с такими действиями Москва неоднократно выражала протест Польше, указывая на недопустимость переписывания истории. Российский МИД считает, что решение сделать мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй Мировой войны «келейным» — это очередное проявление искривленного мировоззрения польской администрации, которая «в угоду сиюминутным политическим приоритетам» фальсифицирует летопись Второй Мировой и послевоенного периода. Как сказали в российском дипведомстве, «пусть это останется на совести нынешних польских властей».