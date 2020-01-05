«Положим конец»: о чем Иран предупредил США

Убийство иранского генерала Касема Сулеймани было спровоцировано американским президентом Дональдом Трампом наперекор Пентагону и вопреки последним данным разведки, утверждает американская газета The New York Times со ссылкой на несколько источников в оборонном ведомстве и администрации США.

Согласно этим данным, 28 декабря Трамп решил, что не будет прибегать к убийству Сулеймани. Вместо этого он отдал приказ совершить атаку по нескольким объектам шиитской группировки «Хезболла».

В результате этого нападения погибли 25 человек и более 50 получили ранения. Сделано это было в ответ на нападение шиитского ополчения на коалиционные базы в Ираке, утверждают американские власти.

В итоге действия США привели к тому, что 31 декабря у здания американского посольства в Багдаде прошли акции протеста и митинги. Выступающие требовали выдворения американских дипломатов и военных из страны.

NYT пишет, что представители оборонного ведомства США были удивлены, когда лидер страны все-таки выступил за более радикальный ход развития событий. Издание утверждает, что Трамп проигнорировал поступившие 30 декабря разведданные, согласно которым на Ближнем Востоке ничего из ряда вон выходящего не происходило, включая разъезды Сулеймани. Из этих материалов также следовало, что нападения на американских военных, в подготовке которых США обвинили иранского генерала, не являлись неминуемыми. Как утверждают источники газеты, руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи предложил Сулеймани вернуться в Тегеран, чтобы провести дальнейшие консультации. По данным издания, Хаменеи не давал согласия на проведение командующим «Аль-Кудс» антиамериканских операций.

Тем не менее в ночь на 3 января военные Соединенных Штатов нанести ракетный удар по аэропорту в Багдаде. В результате нападения погиб командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (элитные части вооруженных сил Ирана) генерал Касем Сулеймани. Вместе с ним жертвами атаки стали около 10 человек, в том числе замглавы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

После проведенной операции Пентагон разместил на своем сайте заявление, в котором говорилось, что американские военные действовали в связи с приказом президента США Дональда Трампа. Цель нападения — защита американцев, находящихся в регионе.

В оборонном ведомстве страны предупредили, что намерены и дальше предпринимать все необходимые меры для защиты национальных интересов и обеспечения безопасности своим гражданам, находящимся на Ближнем Востоке. По словам главы США, убийство генерала было совершено не для развязывания войны, а, наоборот, для прекращения боевых действий.

«Мы предприняли действия, чтобы остановить войну. Мы действовали не для того, чтобы начать войну», — заявил американский лидер, предупредив иранские власти, что он «полностью готов» принять «любые» меры, «если американцам где-нибудь будут угрожать».

Тем временем иранские власти настроены решительно. Ответ Тегерана на убийство иранского генерала Касема Сулеймани положит конец присутствию США на Ближнем Востоке, заявил ранее командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами, передает агентство Fars.

«За мученической смертью генерала Касема Сулеймани последует стратегическое возмездие, которое, несомненно, положит конец американскому присутствию в регионе», — пообещал иранский военный, добавив, что Тегеран ни перед чем не остановится, чтобы добиться своей цели.

Салами отметил, что Вашингтон сам спровоцировал такую реакцию с иранской стороны. По его словам, «акт возмездия затронет обширную территорию и будет иметь определенное воздействие».

Как передает Irna, Салами также обратил внимание, что Соединенные Штаты «всегда терпели сокрушительные поражения» из-за своих же ошибок. Военачальник добавил, что любой, кто станет в этом вопросе союзником США, автоматически будет считаться врагом мусульманских стран.

Вместе с тем ВМС КСИР готовы «взять реванш» за убийство иранского генерала и «отомстить преступникам и сторонникам этого преступления», заявил командующий силами адмирал Алиреза Тангсири. По его словам, флот ждет указаний верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

Ранее Хаменеи предупредил, что преступников, причастных к убийству Сулеймани, ждет «суровая месть». В свою очередь, президент государства Хасан Роухани назвал это преступление, совершенное американской стороной, «тяжелейшим».

В ответ на все угрозы со стороны Тегерана Трамп предупредил, что США нанесут «очень быстро и очень сильно» удары по более чем 50 иранским объектам. Это будет ответом на любое потенциальное нападение со стороны иранских военных.

«Пусть это послужит предупреждением. Если Иран нанесет удар по американцам или американским объектам, то мы уже нацелены на 52 иранских объекта (представляющих 52 американских заложника, захваченных Ираном много лет назад). Некоторые из них являются весьма значительными и важными для Ирана и иранской культуры. Удары будут нанесены по этим мишеням и самому Ирану очень быстро и очень сильно. США больше не хотят угроз!» — написал Трамп на своей странице в Twitter.