«Погромы продолжаются»: протесты в Бейруте затронули посольство РФ

Ситуация возле российского посольства в Бейруте стабилизировалась после столкновений между демонстрантами и правоохранителями. На данный момент полиция и армия контролируют район, где проходили беспорядки, передает корреспондент РИА «Новости».

Советник-посланник Вячеслав Максудов сообщил ТАСС, что на территории российского посольства взорвались две гранаты со слезоточивым газом, но в результате никто не пострадал.

В пресс-службе дипмиссии России пояснили РИА «Новости», что, хотя посольство и оказалось в эпицентре событий, центром агрессии и столкновений между демонстрантами и полицией оно не является.

Протестующие ранее устроили пикет напротив диппредставительства России в Ливане — около полицейского участка. Там находятся другие демонстранты, задержанные 14 января. Митингующие требовали освободить их соратников.

Очевидцы сообщили РИА «Новости», что участники массовой демонстрации разгромили витрины отделений банков на улице Хамра в центре Бейрута.

«Активисты сорвали камеры наружного наблюдения и разбили стеклянные витрины отделений банков на Хамре. Погромы продолжаются. Улица полностью блокирована для транспорта», — отметил собеседник агентства.

Сообщается, что участники протестной акции продолжают также забрасывать полицейских камнями и другими подручными средствами. Прибывшие в район посольства РФ подразделения армии блокировали подступы к месту беспорядков для демонстрантов, а оставшихся стражи внутренней безопасности разогнали с примирением силы, применив слезоточивый газ. Кроме того, правоохранители арестовали некоторых участников акции протеста.

Ливанский Красный Крест сообщил в своем Twitter, что после столкновений около управления полиции «Саканет Хулю» в Бейруте госпитализировали 35 человек, а еще десяти оказали помощь на месте. Работают три бригады организации.

Ливанские активисты 14 января вновь вышли на улицы страны и блокировали их. Демонстранты также перекрыли главную трассу, ведущую в Дамаск. Кроме того, заблокировано движение и у основного пограничного перехода на сирийско-ливанской границе в районе Маснаа.

Митингующие пришли к дому премьер-министра Хассана Дияба в Бейруте и заявили, что дают властям 48 часов на формирование нового правительства. Если эти требования не будут удовлетворены, они пообещали перейти к более решительным действиям на улицах.

Антиправительственные выступления в Ливане начались еще в октябре. Главные требования протестующих — экономические реформы и судебное преследование чиновников, которые замешаны в коррупционных схемах. Правительство Саада Харири 29 октября подало в отставку, но митинги не прекратились. Президент Мишель Наим Аун назначил нового премьер-министра — Хассана Дияба, но новое правительство, которое бы удовлетворяло все политические стороны, сформировать пока не удалось.

Выступления начались из-за ухудшения экономической ситуации в Ливане. Президент еще в начале октября заявил, что страна страдает от финансовой блокады и санкций. В государстве ощущается и дефицит валюты в банковском секторе. На данный момент там приостановлены переводы на зарубежные счета, выдача долларов ограничена до тысячи в неделю. Помимо этого, повышен процент комиссии при выдаче валюты наличными. При этом частные предприниматели не принимают оплату по безналичному расчету.

Курс ливанского фунта к доллару два месяца назад впервые за 30 лет начал падать: сейчас он достиг отметки в 2,4 тыс. фунтов за доллар, хотя центробанк продолжает поддерживать прежний курс — 1515 фунтов.

Недовольство в ливанском обществе зрело на протяжении довольно долгого времени. В октябре последней каплей стало решение властей ввести налог на использование мессенджеров типа WhatsApp. Предполагалось, что жители Ливана должны будут платить за них $6 в месяц.

Помимо этого, правительство планировало распространить налоги на табачную продукцию: около $1,3 за импортную пачку и $0,5 за местную. К 2022 году также хотели увеличить НДС до 15%.

Эти меры правительство собиралось предпринять, чтобы сократить дефицит госбюджета. Задумываться над этим начали после того, как в сентябре власти объявили режим чрезвычайного положения в национальной экономике. Это было связано с тем, что внешний долг республики превысил 150% от ВВП.