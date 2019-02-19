«Почти нацистская речь»: Трамп обратился к армии Венесуэлы

Вооруженные силы страны и их командование жизненно важны для «мирного перехода к демократии» в Венесуэле. Так президент США Дональд Трамп начал свое обращение к венесуэльским военным, выступая в университете штата Флорида в Майами, передает Associated Press.

«Пропустите гуманитарный конвой США и будьте амнистированы, или потеряйте все. Если вы выберете первый путь, то поможете создать безопасное и благополучное будущее для всего народа Венесуэлы.

Если вы выберете второй путь и будете поддерживать [президента] Николаса Мадуро, то не найдете ни убежища, ни легкого выхода, ни пути назад», — заявил Трамп.

Американский лидер добавил, что венесуэльские военные могут поддержать лидера оппозиции Хуана Гуайдо, получив от него амнистию, чтобы «жить свою жизнь в мире и согласии со своими семьями». По словам Трампа, Гуайдо «не стремится к возмездию», но венесуэльским военным не стоит применять насилие по отношению к собственным гражданам.

«Мы рассматриваем все варианты», — подчеркнул он, говоря о возможном военном вмешательстве США в венесуэльский кризис. По словам Трампа, социализм в Венесуэле довел страну до крайней нищеты и разрухи, несмотря на крупнейшие в мире запасы нефти. Он добавил, что

«в Латинскую Америку приходит новый день».

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг призыв Трампа и сравнил речь американского президента с речами нацистов. По словам Мадуро, «почти нацистская» речь Трампа показала, что США «считают себя хозяевами [Венесуэлы]».

«Кто является командующим вооруженными силами Венесуэлы — Дональд Трамп из Майами?» — поразился венесуэльский президент.

Большая часть венесуэльских военных сохраняют верность действующему правительству страны, однако некоторые солдаты и офицеры перешли на сторону Хуана Гуайдо. Как сообщает ФАН, группа из пяти венесуэльских снайперов дезертировала из своей части в соседнюю Колумбию, где записала видеообращение.

«До каких пор все это будет продолжаться, Николас Мадуро? Ни для кого не секрет, что Венесуэла голодает», — заявил один из солдат Хуан Идальго.

Декан факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Александр Чичин считает, что попытки лидера оппозиции Хуана Гуайдо «заигрывать» с военными совершенно понятны, передает НСН.

«Ситуация показала, что никаких реальных рычагов [воздействия на ситуацию] у самого Гуайдо нет. Если только ему не даст рычаги администрация США, он никак действовать не сможет. Его поддерживает слишком мало людей и не поддерживает армия. Армия Венесуэлы верна конституции», — убежден эксперт.

По словам эксперта, военные рвали и выбрасывали или просто не принимали письма, которые раздавал Гуайдо и его сторонники. Отметим, что, по мнению лидера венесуэльской оппозиции, для смены власти необходимо прекращение поддержки действующего президента Николаса Мадуро со стороны армии.

10 февраля полковник армии Венесуэлы Рубен Альберто Пас Хименес признал Хуана Гуайдо временным президентом страны. Ранее оппозиционера поддержали генерал ВВС Франсиско Родригес и военный атташе в США Хосе Луис Сильва. Сам Гуайдо заявил, что президент страны Николас Мадуро потерпит поражение в случае применения в стране военного сценария. Лидер оппозиции пояснил, что

Мадуро не пользуется поддержкой народа, а также поддержкой 80% личного состава вооруженных сил. Он добавил, что «все население Венесуэлы хочет перемен».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские вооруженные силы все же могут быть отправлены в Венесуэлу. «Не хочу говорить, в каком случае [придется применить военную силу], но это, определенно, одна из возможностей», — подчеркнул американский лидер. По его словам, он отказался ранее проводить встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, поскольку «ситуация зашла чересчур далеко». Трамп добавил, что «посмотрит, что будет происходить» в южноамериканской республике, столкнувшейся с политическим кризисом.

Мадуро в ответ заявил, что американские империалисты хотят «уничтожить пример, идею, дух Симона Боливара».

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента-социалиста Николаса Мадуро. Спикер парламента страны и лидер оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства.

Хуана Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США и страны «группы Лима». Россия выразила поддержку Мадуро как законно избранному президенту Венесуэлы. Аналогичное мнение высказали Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция. Вскоре США ввели против Венесуэлы санкции.