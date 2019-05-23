«По мозгам получите»: Соловьев оценил план по захвату Донбасса

В эфире авторской передачи телеведущего Владимира Соловьева украинский дипломат Вадим Трюхан заявил, что Вооруженные силы Украины могут «взять Донбасс за считанные дни». Он также выразил мнение, что самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) могут «вернуться» на Украину и наладить там «нормальную цивилизованную жизнь». Дипломат выразил надежду, что произойдет в очень скором времени.

В ответ на это Соловьев заявил, что Донбасс в скором времени вернется на Украину и установит там «нормальную, пророссийскую, честную жизнь».

«Когда Донбасс придет на Украину, и войска ДНР и ЛНР войдут в Киев, они спросят: «Кто нам тут смертью грозил?» — уверен журналист.

Но гостя студии ответ Соловьева не удовлетворил. По его мнению, ведущий «плохо слушал» экс-командующего силами операции ВСУ в Донбассе Сергея Наева, который заявил, что на захват Донбасса у украинской армии уйдет всего один день в случае начала военной операции.

Но Соловьев заверил своего собеседника, что при реальном вторжении украинской армии в Донбасс там ее будет ждать крайне незавидная участь.

«Ну, давайте, дернитесь. Вы же такие смелые. По мозгам получите от нашего скромного донецкого народа, который вас [побеждал] в Иловайске», — предупредил он.

Соловьев говорил о боевых действиях в районе Иловайска между подразделениями силовых структур Украины и вооруженными формированиями ДНР, которые происходили с 10 августа по 3 сентября 2014 года. В результате этих сражений киевские войска были окружены и потерпели тяжелое поражение. Согласно информации ВСУ, они потеряли более 300 своих военнослужащих, а 158 пропали без вести. При этом в ДНР заявили, что в рядах украинских силовиков тогда было более 900 жертв.

В ответ на заявление Соловьева украинец обратил внимание, что народа Донбасса «не существует». Но телеведущий возразил: жители региона, по его словам, думают иначе еще со времен Великой Отечественной войны. «Донбасс вас всегда будет бить. Что в ВОВ вас долбил, что сейчас», — парировал журналист.

На Украине регулярно обсуждают возможности и сроки возвращения Донбасса под свой контроль.

Недавно бывший командующий Операцией объединенных сил Украины (ООС) Сергей Наев заявил, что на возвращение неподконтрольных территорий в этом регионе украинским военным понадобится меньше суток.

«Непосредственно на военное действие пойдет очень мало времени — меньше суток. Главное в таком случае — очень быстрое действие, чтобы дойти до украинской границы и там закрепиться. А на освобожденной территории сразу же должны начать специальные мероприятия Национальная гвардия, Национальная полиция, другие силовые структуры», — сказал Наев в эфире телеканала «1+1».

В то же время он отметил, что сейчас перед украинскими военными не стоит задача захватить всю территорию Донбасса силовым путем. Военный напомнил, что государство определило основным путем получения «нашей [то есть киевской — «Газета.Ru»] победы» политико-дипломатический.

По утверждению Наева, у ополченцев есть планы наступательных действий в Донбассе. «Мы знаем угрожающие направления на линии соприкосновения, и таких направлений более десяти. Мы предусматриваем ответные действия — на этих направлениях все средства постоянно готовы реагировать», — заверил он.

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Наев был командующим ООС с начала ее создания в прошлом году до 6 мая этого года. На этом посту его сменил украинский генерал-лейтенант Александр Сирский по указу, подписанному бывшим на тот момент президентом Украины Петром Порошенко.

Планы по «возвращению» Донбасса уже обсуждает и новая украинская власть в лице президента Украины Владимира Зеленского, который вступил в должность 20 мая. Его советник по вопросам нацбезопасности Иван Апаршин заявил, что Киев сможет вернуть регион через пять лет.

При этом он исключил взятие территорий под контроль военным путем. Апаршин объяснил это тем, что операция повлечет за собой огромные человеческие потери, а партнеры «отвернутся от Украины».

«Я могу спланировать войсковую операцию. Я знаю людей, которые способны ее провести. Мы можем выполнить любые расчеты вплоть до калибров. Но я бы не советовал никому вообще рассматривать возможность возвращения наших территорий путем проведения войсковой операции. Потери будут огромными. На сегодняшний день это уже упущенный шанс 2014 года», — пояснил он.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года, когда Донецкая и Луганская области провозгласили свой суверенитет после государственного переворота в Киеве. Новые украинские власти в ответ на это организовали так называемую антитеррористическую операцию (АТО) против ополченцев ДНР и ЛНР. В результате боевых действий на востоке Украины за пять лет погибли около 13 тыс. человек. Из региона бежали более полутора миллионов мирных жителей.