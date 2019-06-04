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«Плакали женщины и дети»: зачем ВСУ бьет по мечетям

04 июня 2019, 18:09  •  32 • Война
Украинские военные обстреляли северо-западную окраину Донецка, в результате чего под огонь попала мечеть, где собрались верующие для празднования одного из главных мусульманских праздников — Ураза-байрам. Об этом сообщили в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК).
«В 7:40 ВСУ открыли огонь со стороны населенного пункта Пески по северо-западной окраине Донецка — микрорайону Октябрьский — с применением 82-мм минометов. Выпущено девять мин.
В результате обстрела поврежден купол мечети», — говорится в сообщения представительства, которое цитирует Донецкое агентство новостей.
Пострадавших, как сообщает издание, нет. «Призываем украинскую сторону прекратить обстрел жилых массивов и придерживаться обязательств по соблюдению всеобъемлющего, безусловного, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня», — добавили в Совместном центре.
Кроме того, во время обстрелов произошло возгорание в здании вагонного депо под Ясиноватой, передает ТАСС. По информации российского агентства, в Донбассе официально действует перемирие, начавшееся 8 марта в 00.00 по киевскому времени (01.00 по мск).
Как рассказал ФАН глава администрации Куйбышевского района города Иван Адамец, людей, находящихся на улице спас мягкий после дождя грунт.
По его словам, один из боеприпасов упал в кровлю и разорвался, другая мина попала на территорию сада, «а еще одна из мин могла стать роковой».
«Она упала в пяти метрах от площадки, где стояли люди. Ночью прошел дождь, и грунт был мягкий. Она вошла глубоко в грунт и разорвалась внутри, поэтому все осколки полетели вверх», — рассказал Адамец. Он отметил, что никто из людей «просто чудом» не пострадал.
Кроме того, собеседник агентства отметил, что на праздник «собралось большое количество людей в мечети, только детей было 22 человека».
При этом, добавил глава района города, осколки от мин повредили рядом стоящие машины прихожан. Также пострадала и сама мечеть: пробита кровля, посекло фасад. Это видно на кадрах видеозаписи, которую СМИ опубликовали в сети.
Как рассказал Адамец, когда он приехал в мечеть, «примерно в 9 часов утра, были 100-150 человек». «Сколько присутствовали на момент обстрела, я точно не скажу, но никак не меньше. Многие успели разъехаться до нашего приезда», — рассказал чиновник, отметив, что в настоящее время на территории мечети проводятся следственные действия.
О повреждениях, которые нанесли прилетевшие снаряды, рассказал и один из очевидцев корреспонденту сайта kp.ru. «Осколки одного из снарядов отлетели в машину председателя общины. Пробило колеса, выбило окна, повредило весь автомобиль. Всюду летел металл, падали осколки, разлетелись бревна. Плакали женщины и дети», — вспоминает свидетель обстрела.
По словам присутствовавших в это время в мечети, люди спрятались «на первом этаже и молились, чтобы все в живых остались, чтобы выжили дети», передает издание.
Один из очевидцев, которых спрашивал журналист, отметил, что мечеть обстреливали и ранее — пять лет назад. «Прямо в зал попали снаряды. Стекла все вынесло. Когда уже прекратят это все. Люди хотят только мира, а те никак не успокоятся. Как специально», — рассказал прихожанин.
По словам жителей Донецка, у президента Украины Владимира Зеленского нет «желания закончить войну», из-за чего продолжают гибнуть люди и многие вынуждены страдать, передает СМИ.
Неделей ранее Зеленский впервые в качестве главы государства посетил прифронтовую зону на подконтрольной Киеву территории. Кроме того, команда украинского лидера опубликовала видео того, как он пообщался с украинскими военными и осмотрел условия, в которых они проживают, передает РИА «Новости».
Как рассказали в президентской пресс-службе, он побывал на передовой в станице Луганской, «в частности, на посту наблюдения и блиндажах».
Владимир Зеленский в ходе осмотра отметил, что «условия для военных, защищающих Украину, должны быть нормальными».
После этого, 2 июня, заместитель начальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин отметил, что украинские силовики стали стрелять чаще.
«Несмотря на все заявления новоизбранного президента Украины Зеленского о мирном урегулировании вооруженного конфликта в Донбассе, после его посещения зоны карательной операции, мы констатируем значительное увеличение обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины населенных пунктов нашей республики», — цитирует Басурина РИА «Новости».
Он считает также, что военные Украины «всеми силами пытаются сорвать мирный процесс, при этом сосредоточив огонь на мирных кварталах и объектах инфраструктуры республики».

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