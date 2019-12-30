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«Переиграть в свою пользу»: зачем посла РФ вызвали в МИД Польши

30 декабря 2019, 13:09  •  104 • Война
Вызов российского посла в Польше Сергея Андреева в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о диппредставителе республики в Германии перед началом Второй мировой войны — это попытка Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она назвала вызов российского посла дипломатической рутиной и подчеркнула, что «это не какое-то кульминационное событие в дипломатической жизни». «Почему такая реакция, зачем вызов посла? Очень просто: для того, чтобы тут же, моментально переиграть эту ситуацию в свою пользу и сказать: «Нет, было, может быть, и так, но не совсем». И расставить соответствующие акценты», — сказала она в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».
Говоря о предстоящей 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, Захарова отметила, что Россия неизменно придерживается своей позиции относительно итогов Второй мировой войны.
Сергея Андреева пригласили для беседы в МИД Польши 27 декабря. Это было связано с дискуссией, развернувшейся после слов Владимира Путина о Юзефе Липском, занимавшем перед началом Второй мировой войны пост польского посла в Германии. В ходе расширенного заседания коллегии Минобороны 24 декабря президент России назвал «сволочью и антисемитской свиньей» диппредставителя Польши в Германии в 1935-1939 годах, который пообещал установить в Варшаве памятник Адольфу Гитлеру за высылку евреев в Африку. Такой резкий комментарий Путина был связан с дневниковой записью дипломата.
Как рассказал Сергей Андреев, беседа в польском министерстве проходила в жесткой, но корректной форме. По его словам, он излагал позицию Москвы, а его собеседник — Варшавы.
До этого, 19 декабря, в ходе ежегодной пресс-конференции президент России, комментируя принятую Европарламентом резолюцию «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», сделал еще одно обсуждаемое заявление о Второй мировой войне. Как отметил Путин, когда советские войска вошли в Польшу, руководство республики находилось уже в районе польско-румынской границы. Президент обратил внимание, что СССР был последней страной, подписавшей пакт о ненападении с Германией.
При этом в новом документе европейские депутаты выразили обеспокоенность из-за попыток российских властей «обелить преступления, совершенные советским тоталитарным режимом».
Позже МИД Польши выпустил сообщение, в котором указал, что заявления представителей Кремля о причинах и ходе Второй мировой войны «представляют собой ложную картину событий». В ведомстве решили, что слова президента РФ «подрывают совместную работу польских и российских экспертов», а также достижения его предшественников — Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, — которые «пытались найти путь истины и достичь примирения в польско-российских отношениях».
В Варшаве убеждены, что российские власти ссылаются на «пропагандистские послания времен сталинского тоталитаризма», осужденные одним из руководителей СССР Никитой Хрущевым.
В министерстве заявили, что после восстановления независимости в 1918 году Польша стремилась придерживаться сбалансированной политики по отношению к Германии и СССР, хотя Советский Союз, который «действовал по согласованию с нацистской Германией», «предпринял прямые шаги, направленные на развязывание войны».
По мнению Варшавы, к нападению на Польшу привел подписанный между Германией и СССР в 1939 году пакт Молотова — Риббентропа и секретный протокол к документу, который «разделил Восточную Европу на германскую и советскую сферы влияния».
В заявлении министерства указали, что под «советской оккупацией» находилось 52% польской территории.
Как сообщило ведомство со ссылкой на подсчеты историков, общее число жертв советских репрессий 1939-1944 годов составило 566 тыс. человек. Отдать дань уважения погибшим во времена сталинских репрессий со стороны России позволит «честный и критический взгляд на историю вместо пропаганды», считают в Польше.

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