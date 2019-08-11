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«Пентагон не просчитал риски»: эксперт о войне США и России на море

11 августа 2019, 17:39  •  148 • Война
Черное море стало местом напряженного, но пока заочного противостояния России и США после задержания в Керченском проливе в ноябре прошлого года сотрудниками пограничной службы ФСБ РФ 12 украинских моряков на трех судах за нарушение российской госграницы, пишет военный аналитик Лайл Голдштейн в своей колонке для американского военно-политического издания The National Interest.
При этом, по его словам, Вашингтон не помог решению вопроса, «подняв ставку» в противостоянии с Москвой военными учениями НАТО Sea Breeze, проводимыми совместно с Украиной и еще 19 странами в Одессе. Посредством этих маневров американская стороны провела демонстрацию силы «у порога России», указал специалист. Но такие меры в лучшем случае можно рассматривать как способ придать Киеву уверенность в переговорах с Москвой.
«Тем не менее, риски таких маневров не были адекватно просчитаны в Вашингтоне. В водах Азовского моря, а также вдоль побережья Черного моря по-прежнему остаются не менее 18 тысяч мин после Второй мировой войны. Они лежат где-то на дне и ждут своего часа. Нетрудно представить войну между США и Россией, если на учениях затонет одно из американских судов, подорванное на такой мине», — пишет эксперт.
Поэтому — указал Голдштейн — американцам нужно радоваться тому, что США запрещено проводить авианосцы через турецкие проливы в соответствии с Конвенцией Монтрё. Поскольку, по словам автора статьи, авианосцы были бы быстро уничтожены ударами с мощных российских дизельных подводных лодок, береговых мобильных ракетных комплексов или «смертоносных» российских ракетных катеров.
«И это я еще не упомянул о самолетах, оснащенных гиперзвуковыми противокорабельными ракетами, такими как новая система «Кинжал».
Если авианосцы имеют ограниченную полезность в гипотетической войне за будущее Украины, то для чего действительно нужны крупные корабли ВМС США в конфликте с Россией?»,
— задался вопросом аналитик.
Двумя днями ранее сторожевой корабль «Сметливый» Черноморского флота сопроводил эсминец ВМС США USS Porter, который вошел в акваторию Черного моря, сообщал Национальный центр управления обороной РФ, передает ФАН.
«В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Черного моря силами и средствами Черноморского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО в Черном море при проведении военного морского учения Sea Breeze-2019», — пояснили в сообщении.
Шестой флот США накануне сообщил в своем твиттере, что эсминец проходил через Босфорский пролив в Черное море.
«USS Porter начал переход в Черное море. Это шестой раз в 2019 году, когда в Черное море зайдет корабль американского ВМФ. Эти развертывания кораблей поддерживают прочные отношения [с союзниками], которые необходимы для укрепления региональной стабильности», — говорилось в опубликованном в сети заявлении командира шестого флота, вице-адмирала Лизы Франчетти.
Ранее в Черное море вошел другой военный американский корабль — эсминец ВМС США Carney. Он появился в этой акватории 30 июня, о чем говорят данные сервиса по отслеживанию движения судов MarineTraffic. По информации шестого флота Соединенных Штатов, Carney прибыл туда, чтобы участвовать в военно-морских учениях Sea Breeze 2019.
Представители ВМС США подчеркнули, что
участие американских кораблей в учениях призвано «повысить региональную стабильность» в Черном море.
Всего в маневрах были задействованы 32 корабля, 24 самолета и более 3 тыс. военнослужащих из 19 стран. В числе стран-участниц — Франция, Грузия, Украина, Польша, Турция, Великобритания.
В Крыму заход американского эсминца Carney в акваторию Черного моря назвали наглым упорством, передает НСН.
«Уже не удивляет наглое упорство США присутствовать в Черном море, что направлено на создание напряженности в международных отношениях и говорит о том, что США не намерены отказываться от агрессивных планов», — сказал глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Стоит отметить, что разведку Крыма в июле США проводили также с воздуха – с борта патрульного противолодочного самолета ВМС США P-8A Poseidon, а также с помощью беспилотника ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk.

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