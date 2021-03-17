«Ответим должным образом»: Шойгу предупредил США о последствиях размещения ракет в Европе и Азии

Размещение ракет средней и меньшей дальности Вооруженными силами США в Европе, Японии и Южной Корее вызовет незамедлительную реакцию России, заявил российский министр обороны Сергей Шойгу.

«Мы на себя взяли обязательство не размещать подобного рода оружие, если оно не будет размещено в Европе. То есть и мы не будем этого делать. Но если оно будет размещено, мы, естественно, ответим должным образом»,

— приводит слова министра газета «Московский комсомолец».

Он также заявлял ранее, что в ответ на выход США из ДРСМД Москва начнет разрабатывать наземную версию ракеты «Калибр» большой дальности и наземный комплекс с гиперзвуковой ракетой.

Тем не менее, подчеркивал Шойгу, в России считают восстановление полноценного диалога с НАТО возможным при условии, что он будет равноправным.

В октябре 2020 года российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что готовность США пойти на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе несет в себе угрозу региональной и глобальной безопасности.

Незадолго до этого помощник президента США по нацбезопасности в администрации Дональда Трампа Роберт О'Брайен предупредил, что Соединенные Штаты готовы при необходимости развернуть в Европе новые гиперзвуковые ракеты, чтобы сдержать Россию.

«Мы разрабатываем гиперзвуковое оружие, системы доставки баллистических ракет (...). Мы разместим такое же вооружение при необходимости в Европе для сдерживания России», — отметил помощник американского президента в ходе выступления в Гудзоновском институте.

По словам О'Брайена, развертывание ракет позволит не только сдерживать нападение, но и поставит США в такую позицию, в которой они смогут вести реальные переговоры по контролю над вооружениями в будущем.

«Точно так же, как в 1980-е мы развернули ракеты Pershing и крылатые ракеты в Европе, чтобы Советский Союз сел за стол переговоров и согласился [обсуждать] «нулевой вариант», который предшествовал ДРСМД», — подчеркнул он.

Владимир Путин 26 октября призвал иностранные государства в условиях прекращения действия Договора РСМД разработать инструменты сдерживания, основанные на принципах взаимности. «Мы подтверждаем приверженность ранее объявленному Российской Федерацией мораторию на развертывание РСМД наземного базирования», — сказал глава российского государства.

Он уточнил, что Москва будет придерживаться такой позиции до тех пор, пока Вашингтон не разместит в соответствующих регионах свои аналогичные ракетные вооружения.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан президентом США Рональдом Рейганом и генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым в Вашингтоне в 1987 году. Пресса СССР называла договор «первым шагом к безъядерному миру».

Этот документ запретил использование и создание ракет малой (от 500 до 1 тыс. км) и средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) дальности действия, которые могли быть размещены на суше. К середине лета 1991 года советская сторона ликвидировала около 2 тыс. ракет, а американцы уничтожили 846 единиц. Впоследствии процесс разоружения продолжился под контролем военно-экспертных комиссий двух государств.

1 февраля 2019 года занимавший на тот момент пост президента США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон «приостанавливает» выполнение обязательств в рамках ДРСМД. Спустя полгода Соединенные Штаты вышли из Договора, потому что Россия якобы его нарушает. В ответ на это 2 февраля того же года Владимир Путин заявил, что Москва также приостанавливает свое участие в ДРСМД.