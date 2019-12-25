«Отрепетируют наступление на Россию»: НАТО готовит масштабные учения

В рамках учений НАТО «Защитник Европы — 2020» США совершат самую масштабную за последние 25 лет переброску своих войск на европейский континент, пишет Junge Welt. По сценарию маневров, которые стартуют в начале следующего года, военных переправят через Атлантику в Западную Европу, после чего они попадут в Польшу и Прибалтику — «как можно ближе к российской границе», пишет автор.

«Официально это учения войск США, но на самом деле страны-члены Североатлантического альянса отрепетируют наступление на случай войны против России», — считает он.

Как указали в статье Junge Welt, в рамках учений американские военные собираются проверить эффективность логистики по пути движения войск в Европу.

Важную роль в этом мероприятии, по словам автора, сыграет Германия.

До этого масштабные учения НАТО Gelezinis Vilkas — 2019 — II («Железный волк — 2019 — II») состоялись в Литве 4 ноября. В них участвовали около 4 тыс. военнослужащих из 11 стран Североатлантического альянса и более 1 тыс. единиц боевой техники, сообщало командование литовской армии. Основная фаза этих учений закончилась 18 ноября. Целью маневров там назвали отработку взаимодействия подразделений Литвы и личного состава и техники союзников по военному блоку, а также средств по эффективному планированию и выполнению боевых задач. Военнослужащие учились проводить наступательные и оборонительные операции.

В учениях, помимо литовских военных, участвовали военнослужащие Бельгии, Великобритании, Германии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, США, Чехии и Эстонии.

Маневры проходили на полигоне литовской армии в районе города Пабраде у границы с Белоруссией, куда в октябре прибыл батальон Вооруженных сил США. В его составе примерно 500 военнослужащих, 30 танков Abrams («Абрамс») и 25 боевых машин пехоты Bradley («Брэдли»). Первый батальон девятого полка первой дивизии ВС Соединенных Штатов пробудет в стране до весны 2020 года.

Активизация войск НАТО вызывает беспокойство в России. В конце августа министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны заявил о напряженности военно-политической обстановки на Западном стратегическом направлении. Он обратил внимание на это во время анализа выполнения планов на 2019-2025 годы Западного и Восточного военных округов в рамках реализации майских указов президента России 2012 и 2018 годов и его поручений по итогам совещаний в Сочи.

По словам Шойгу, на Западном стратегическом направлении усиливается военное присутствие Североатлантического альянса, в частности, в Польше и Румынии, где США развертывают свои системы ПРО.

«В Западном военном округе в текущем году будет проведено более 20 организационных мероприятий по совершенствованию боевого состава, в том числе береговых войск, войск противовоздушной обороны и материально-технического обеспечения. До конца года в округ поступит свыше 1,3 тыс. единиц новой и модернизированной техники. Продолжится комплектование войск округа военнослужащими-контрактниками. В этом году уже отобрано более 9 тыс. человек», — отмечал министр обороны.

Основные усилия командования Западного округа, по словам главы оборонного ведомства, направлены на проведение российско-белорусских оперативных учений «Щит союза — 2019», которые завершили двухгодичный цикл совместной подготовки двух государств. Шойгу уточнил, что маневры носят исключительно оборонительный характер.

Предыдущие учения — «Запад-2017» — проходили в Белоруссии с 14 по 20 сентября 2017 года. По их итогам в Москве прошло заседание совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии, в котором участвовали Сергей Шойгу и его белорусский коллега Андрей Равков.

К слову, Минск также выражает озабоченность в связи с активностью НАТО у своих границ.

В конце октября министр обороны Белоруссии предупредил, что республика усилит численность сухопутного воинского контингента на границе с Литвой.

«Был принят ряд решений, которые позволят нам нарастить усилия по адекватному реагированию на действия группировки на соседней территории. Это будут меры по контролю за вооружениями, отправке инспекционных групп на сопредельную территорию, усилению задач разведки», — пояснил он.