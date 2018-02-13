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«Оперируем данными, которые касаются военнослужащих РФ»

13 февраля 2018, 22:09  •  369 • Война
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данные о якобы погибших в Сирии в результате авиаудара США бойцах «ЧВК Вагнера», заявил, что у Кремля нет данных о воюющих на стороне сирийской армии гражданах РФ, помимо российских военнослужащих. Минобороны 8 февраля официально сообщило, что российских военных в этом регионе нет. Тем не менее, свердловский депутат подтвердила гибель в Сирии двух жителей города Асбест.
В Кремле не имеют данных о каких-либо россиянах, воюющих в Сирии, кроме военнослужащих Вооруженных сил России, которые принимают участие в операции ВКС РФ в поддержку сирийских правительственных сил в борьбе с террористами «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России). Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о гибели российских наемников в результате удара коалиции в Сирии.
«Как вы знаете, мы в данном случае оперируем теми данными, которые касаются военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, которые принимают участие в операции ВКС России в поддержку сирийской армии. Данными о других россиянах, которые могут находиться в Сирии, мы не располагаем»,
— заявил представитель Кремля журналистам, порекомендовав им обращаться с такими вопросами в российское Минобороны, цитирует Пескова агентство «Интерфакс».
Песков также заявил, что информация СМИ о гибели российских граждан в Сирии требует верификации, и призвал не использовать ее как первоисточник. «Но в данном случае мы призываем все-таки не использовать сообщения СМИ как первоисточник. И, конечно же, давайте отдавать себе отчет, что во многих странах мира находится довольно значительное количество наших соотечественников-россиян, и, конечно, здесь обладать какой-то детальной информацией очень сложно», — сказал он.
Вместе с тем депутат думы Асбестовского городского округа (Свердловская область) Наталья Крылова подтвердила ТАСС информацию о смерти в Сирии двух жителей города Асбест — Игоря Косотурова и Станислава Матвеева. «Да, подтверждаю 7 февраля [они погибли]», — цитирует агентство депутата.
8 февраля американский телеканал CBS со ссылкой на источник в Пентагоне сообщил об авиаударе возглавляемой США международной коалиции по сирийским правительственным силам на северо-востоке Сирии. По данным собеседника канала, сирийские войска атаковали штаб «Сирийских демократических сил» (формирования сирийских курдов, которых поддерживают США), в ответ на что коалиция 7 февраля нанесла по ним удар.
По данным сирийских государственных каналов, в результате удара коалиции десятки человек погибли или получили ранения. Источник CBS в Пентагоне сообщает, что среди правительственных сил, попавших под удар, находились также «российские наемники».
Если кто-то из них погиб при атаке коалиции, то это первый случай за время войны в Сирии, когда в результате авиаудара США погибли граждане России, отмечает телеканал.
В штабе SDF, который атаковали сирийские правительственные силы, находились американские советники, но при атаке никто из них не пострадал, заявили CBS официальные лица США.
9 февраля активисты Conflict Intelligence Team (CIT) сообщили, что речь идет о несуществующей де-юре частной военной компании «ЧВК Вагнера», которая якобы принимает участие в сирийском конфликте на стороне правительственных сил и действует на месторождениях полезных ископаемых в долине реки Евфрат (именно в этом регионе нанесла авиаудар коалиция).
Инцидент с авиаударом еще 8 февраля официально прокомментировало Минобороны.
В сообщении ведомства, поступившем в «Газету.Ru», подчеркивается, что российских военнослужащих в данном районе сирийской провинции Дейр-эз-Зор нет.
"Поляки хотят очистить себя и от холокоста, и от преступного уничтожения наших военнопленных"
По данным Минобороны, авиаудару подверглось одно из подразделений народного ополчения проправительственных сил, которое проводило разведывательно-поисковую операцию, чтобы обнаружить террористов. Во время операции ополченцы подверглись внезапному обстрелу из минометов и РСЗО, после чего по ним нанесли авиаудар вертолеты коалиции, рассказали в Минобороны.
В результате инцидента, причиной которого, по мнению Минобороны, стали несогласованные с командованием российской оперативной группой действия сирийских ополченцев, 25 из них получили ранения.
12 февраля CIT опубликовали имена россиян, которые предположительно погибли в результате авиаудара. По данным коалиции, среди погибших оказались бойцы «ЧВК Вагнера» Алексей Ладыгин, Станислав Матвеев, Игорь Косотуров и Владимир Логинов. Ладыгин и Косотуров, по данным CIT, раньше якобы воевали в Донбассе, а Логинов был активным участников казачьего движения. Общее количество погибших CIT не уточняет.

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