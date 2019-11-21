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«Опасения беспочвенны»: в Кремле прокомментировали видео казни сирийца

21 ноября 2019, 19:39  •  184 • Война
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что жестокое убийство человека в Сирии, совершенное в 2017 году, не имеет отношения к российской военной операции в арабской республике. Таким образом он прокомментировал появившийся в интернете ролик, на котором запечатлен момент расправы над мужчиной.
«В данном случае какие-то репутационные опасения абсолютно беспочвенны: это не имеет абсолютно никакого отношения к российским военным, что бы там ни публиковалось», — заверил Песков. По его словам, пока нельзя судить даже о том, что один из участников этого преступления — россиянин.
Представитель Кремля признал, что пока не успел посмотреть этот видеоролик.
Кроме того, он отрицательно ответил на вопрос, знают ли в Кремле о преступлениях частных военных компаний (деятельность ЧВК запрещена российским законодательством), военнослужащим одной из которых некоторые СМИ приписывают участие в этом инциденте.
Как утверждает Песков, это не предмет компетенции администрации президента. Вопрос о перспективах расследования этого инцидента российскими следственными органами он переадресовал в соответствующие структуры.
Песков обратил внимание, что президент России Владимир Путин не принимает никаких решений, связанных с работой такого рода компаний в Сирии. «Я могу говорить только о деятельности российских Вооруженных сил и их подразделений, которые действуют в соответствии с приказами Верховного главнокомандующего», — подчеркнул он.
Причиной такого обсуждения стало опубликованное накануне «Новой газетой» сообщение, что она нашла предполагаемых участников видео с жестокой казнью человека в Сирии в 2017 году. Эти кадры впервые появились в сети два года назад. На них несколько человек, которые разговаривают по-русски, избивали мужчину в гражданской одежде. Лица преступников были закрыты. Уже в ноябре 2019 года появилось продолжение записи. На видео неизвестные люди расчленяют избитого мужчину, а затем подвешивают тело вверх ногами, обливают бензином и поджигают.
По информации издания Jesr Press, убитым оказался Мохаммед Таха Исмаил Аль-Абжула, дезертировавший из сирийской армии.
Там отметили, что жестокое видео сняли на месторождении Шаир, откуда в 2017 году боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) вытеснили наемники.
В конце видео в кадре оказался мужчина без маски. Как пишет «Новая газета», с помощью сервиса FindClone ее журналисты нашли предполагаемую страницу этого человека в соцсети «ВКонтакте». Подозрения в убийстве пали на некого Станислава Д. По данным издания, он служил в разведке «группы Вагнера». В статье указано, что скриншот с видео отправили его супруге и спросили, узнает ли она человека на кадре. «Вы, наверное, ошиблись», — ответила она изданию. Там указали, что после этого она закрыла профиль.
«Других участников видео сможет при желании установить официальное расследование в России. «Новая газета» готова передать материалы в прокуратуру, Следственный комитет и МВД», — подчеркнули в материале.
Некоторые СМИ считают, что ЧВК Вагнера принадлежит российскому бизнесмену Евгению Пригожину, хотя сам он это отрицает. Различные издания сообщали, что эта компания якобы присутствует в Ливии, Судане, Мозамбике, ЦАР и других странах.
В конце прошлого года о законности работы ЧВК рассказал во время пресс-конференции сам Владимир Путин. Трансляцию его выступления вел Первый канал.
«Если они что-то нарушают, Генпрокуратура должна дать правовую оценку, если нет — вправе работать и продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты», — сказал российский лидер.
Официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной после выступления Путина сообщил об отсутствии данных о противоправных действиях со стороны упомянутой компании.
Песков, в свою очередь, заявил, что российское законодательство не предусматривает ЧВК на территории страны. «Все говорят о некоей ЧВК некоего Вагнера, но дело в том, что у нас нет в законодательстве такого положения [о частных военных компаниях]», — отметил представитель Кремля.

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