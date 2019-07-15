«Один звонок в Киев»: как ЕС может остановить конфликт в Донбассе

У Евросоюза есть возможность остановить вооруженный конфликт в Донбассе: для этого ему достаточно сделать «один звонок в Киев», считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев. Он написал в своем фейсбуке, что таким образом Европа могла бы побудить украинское руководство установить диалог с другой стороной противостояния.

Но вместо этого ЕС «удобнее» вводить санкции против России, обратил внимание сенатор.

Такую реакцию Косачева вызвал призыв верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини к России сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также предпринять «существенные и прозрачные действия», чтобы проверить соблюдение его положений.

Она подчеркнула, что предстоящие дни станут последней возможностью для диалога и принятия необходимых мер, которые помогут сохранить соглашения.

В ЕС выразили сожаление в связи с решением России приостановить выполнение своих обязательств по ДРСМД. «Мы настоятельно призываем Москву найти эффективное решение в связи с опасениями по поводу разработки ракеты 9M729», — сказала Могерини.

Так она прокомментировала подписание президентом России Владимиром Путиным 3 июля закона о приостановке действия Договора о РСМД, который запрещает России и США иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты радиусом действия от 500 до 5500 км.

Впрочем, у Евросоюза претензии не только к России. Там призвали Москву и Вашингтон добиваться «сокращения своих ядерных вооружений». «Мы приветствовали бы скорейший и активный диалог о будущем нового договора после 2021 года и о других механизмах контроля над вооружениями», — отметила Могерини.

В феврале США в одностороннем порядке приостановили свое участие в ДРСМД, назвав это ответом на якобы нарушения договора российской стороной. Вашингтон утверждает, что дальность действия российской ракет 9М729 входит в границы запрещенных договором 500–5500 км. Москва эти обвинения категорически отвергает.

Тем не менее, ДРСМД доживает свои последние дни.

Если стороны не придут к единому решению по поводу этого документа, 2 августа он полностью прекратит свое действие.

Косачев напомнил, что Россия предлагает обсудить будущий диалог еще с февраля. «Но есть один нюанс: для диалога, как и для танго, нужны двое. И если одна сторона согласна, то уговаривать нужно другую сторону», — пояснил сенатор. Он также призвал ЕС отказаться от «вассальной дипломатии» и «повысить свой голос против своего ближайшего союзника».

Что касается звонка в Киев со стороны ЕС по поводу прекращения огня в Донбассе, то об этом пока речи не идет. Хотя Брюссель имеет довольно серьезное влияние на украинское руководство: даже перед администрацией президента Украины наравне с сине-желтыми флагами развеваются флаги Евросоюза.

Но пока глава украинского государства предпочитает обсуждать этот вопрос со своим российским коллегой. Телефонный разговор между Зеленским и Путиным неожиданно состоялся вечером 11 июля и продлился всего 20 минут. В Кремле его назвали ознакомительным и уточнили, что беседу инициировала украинская сторона.

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Лидеры обсудили вопросы урегулирования ситуации в Донбассе и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Как сообщили в Кремле, стороны договорились о продолжении этой работы на уровне экспертов. В свою очередь, администрация Зеленского назвала ключевым предметом разговора вопрос освобождения украинских моряков, задержанных в России в ноябре прошлого года за незаконное пересечение госграницы.

Украинский президент называет вопрос урегулирования вооруженного конфликта на востоке страны первостепенным для себя. Об этом он говорил еще в ходе своей предвыборной кампании.

«Для меня это самая главная цель — остановить войну, остановить огонь, вернуть наших заложников домой», — сказал украинский лидер во время встречи с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирославом Лайчаком 13 июня.

При этом обстрелы все никак не утихают, а порой даже усиливаются.

Это отметил министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего. По его мнению, украинское правительство не выполняет свои обязательства по минским соглашениям.

На прошлой неделе военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков в своем Telegram-канале сообщил, что в ходе обстрела со стороны ВСУ в Донбассе погибла мирная жительница. Он обратил внимание, что это первая жертва на востоке Украины с момента вступления Зеленского в должность главы государства.

«Первый погибший мирный житель Донбасса при Владимире Зеленском! Ранение в сердце, женщина из Гольмы (Горловка)», — написал журналист.

Он назвал нынешнего президента «кровожаднее» предыдущего — Петра Порошенко». «Более трехсот снарядов, преимущественно 120 мм, выпущено по территории республики! Итог, разрушено два десятка домов», — сообщил Сладков.

Бывший спикер парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Пургин считает, что

Зеленский развязал руки ВСУ, и это привело к увеличению обстрелов Донбасса.

«Сегодня на Украине военная обстановка создает политические поводы, и это слабость Зеленского, а не кровожадность. Это привело к тому, что обстрелы народных республик только усилились. И если раньше для того, чтобы начать атаку, была целая цепочка каких-то согласований в ВСУ, то сейчас, по заявлению Зеленского, украинские военные могут сами принимать решения об атаке», — пояснил политик.