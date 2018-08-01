Шесть человек были арестованы правоохранительными органами Италии по подозрению в организации вербовки наемников для «пророссийских сил Донбасса». Как сообщает издание La Repubblica, аресты производились в Милане и провинциях Пармы и Авеллино.

Известно, что изначально карабинеры вели расследование, связанное с ультраправыми активистами в области Лигурия. В результате следователи вышли на организацию, занимающуюся вербовкой и финансированием наемников, которые впоследствии якобы должны были участвовать в конфликте в Донбассе на стороне ополченцев.

В квартирах еще семерых граждан в нескольких регионах Италии были проведены обыски. Операцией руководили сотрудники прокуратуры Генуи.

Арестованным вменяются преступления, связанные с участием в боевых действиях за рубежом и вербовке наемников.

Между тем в оперативном командовании ДНР прокомментировали новость и заявили, что речь идет не о завербованных наемниках. По словам представителя командования ДНР, в рядах ополчения республики находятся до ста добровольцев из других стран.

«В рядах Народной милиции ДНР действительно есть добровольцы из других стран, в том числе из Европы. Всего их не более сотни человек, включая страны СНГ. Наемников здесь нет, есть добровольцы, которые приезжают сюда по зову сердца, с желанием помочь народу Донбасса защитить свою землю, свою историю, отстоять правду. Поэтому о какой вербовке идет речь, непонятно», — сказал собеседник РИА «Новости».

Ранее представитель оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил журналистам, что украинские силовики направили в зону боевых действий подразделение женщин-снайперов из Польши.

«В зону ООС (операции Объединенных сил, формат пришедший на смену так называемой антитеррористической операции. — «Газета.Ru») прибыло подразделение профессиональных снайперов — женщин, так называемых «валькирий», из состава польской частной военной компании (ЧВК)», — заявил Марочко.

По его словам, данное подразделение будет рассредоточено вдоль линии соприкосновения.

«Ставка на работу снайперов сделана украинским командованием в связи с «урожайным перемирием» и предстоящим введением «школьного перемирия». В этот период наблюдателями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ активно ведется мониторинг на предмет выявления запрещенного вооружения», — заявил Марочко.

С 1 июля на территории Донбасса действует перемирие в связи с началом уборки урожая.

Между тем в конце июня стало известно, что за первые шесть месяцев 2018 года из рядов украинской армии уволились более 11 тыс. офицеров и контрактников. Эту информацию приводит Министерство обороны Украины.

Основной причиной ухода из ВСУ стали низкие зарплаты. Более трети опрошенных бывших офицеров (36%) назвали недостаточную оплату труда главной причиной их ухода.

Как сообщает портал Ukrmilitary со ссылкой на минобороны Украины, материальное положение контрактников ухудшилось после повышения социальных стандартов в стране. На начало 2016 года минимальное денежное обеспечение военных составляло 7 тыс. грн (около 16,5 тыс. руб.), что в 1,6 раза превышало средний оклад по стране и равнялось пяти минимальным зарплатам. С 1 января прошлого года соотношение изменилось до показателей 0,89 раза и 2,2.

На сегодняшний момент денежное обеспечение контрактника в первый год военной службы составляет 7,5 тыс. грн (17,5 тыс. руб.) при средней зарплате по стране 8,7 тыс. грн (20,5 тыс. руб.). Отмечается, что до конца 2018 года ряды украинской армии готовятся покинуть еще 18 тыс. военнослужащих.

Сообщается также, что минобороны страны приняло решение повысить денежное довольствие с 1 октября 2018 года, чтобы не только сохранить кадры, но и привлечь на службу новых работников. Для этого требуется дополнительное финансирование из бюджета в размере 4,5 млрд грн (10,5 млрд руб.). Это позволит увеличить зарплату рядовому составу до 9 тыс. грн (21 тыс. руб.), а офицерам — до 15,3 тыс. грн (26 тыс. руб.).

В конце мая текущего года Андрей Марочко также заявил, что Киев лжет об истинных потерях украинской армии в Донбассе. «Ряд украинских СМИ опубликовали информацию о военнослужащих ВСУ, погибших в мае в Донбассе, и в очередной раз, сами того не желая, уличили во лжи украинское командование», — заявил Марочко журналистам.

Он уточнил, что по официальным сводкам, проходившим в мае, в зоне военной операции погибло 10 военнослужащих, на два человека меньше, чем приводят СМИ.

«Что примечательно, обе цифры разнятся с данными волонтеров, работающих в Донбассе. По их данным, в мае в зоне военной операции погибли от 17 до 32 украинских военнослужащих», — уточнил представитель оборонного ведомства.