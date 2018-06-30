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«Нужны огромные усилия, чтобы вернуть Донбасс»

30 июня 2018, 00:54  •  69 • Война
Бывший президент Украины и экс-председатель Верховного совета УССР Леонид Кравчук, под руководством которого в 1991 году в Киеве был принят Акт провозглашения независимости Украины, рассказал, как украинской власти вернуть под свой контроль Донбасс.
Политик подчеркнул, что на юго-востоке Украины «полностью отсутствует все украинское». По его словам, для того чтобы регион снова стал полноценной частью Украины, Киев должен предоставить жителям региона особую «организацию жизни», отличную от устройства в других областях, передает РИА «Новости».
«У них в Донбассе философия жизни совершенно другая. Нам нужны огромные усилия, чтобы их вернуть. Донбассу нужно предоставить местное самоуправление с акцентом на автономию и внести изменения в конституцию, однако этот вопрос нужно вынести на обсуждение общественности», — указал бывший глава государства.
Политический аналитик Александр Асафов отметил, что сейчас на Украине происходит определенное обострение политического процесса, в связи с этим видные деятели делают очень яркие заявления, которые не коррелируют с позицией официальной власти в Киеве, передает ФАН.
«Достаточно вспомнить заявление главного военного прокурора Анатолия Матиоса, который говорил о том, что Аугусто Пиночет уже стучится в украинские двери. Теперь высказался бывший президент Кравчук, который предлагает Донбассу то, что ему положено по украинским законам, я имею в виду особый статус. Это, конечно, определенное лукавство», — пояснил специалист.
Эксперт напомнил, что глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко в ходе своей прямой линии ясно дал понять, что после четырех лет войны с Украиной ни о каком возвращении под юрисдикцию Киева речи быть не может.
«Поэтому все фантазии о том, что если Донбассу будет предоставлена автономия, он вернется, о том, что его можно вернуть военной или полицейской операцией, если Украина будет продолжать тратить американские деньги, жители ДНР и ЛНР станут «щирими украинцами», оторваны от реальности», — детализировал аналитик.
Вместе с тем, по словам политолога, подобного рода высказывания говорят о понимании Киева того, что проблему Донбасса надо как-то решать. Донбасс же, в свою очередь, может разрешить этот вопрос самостоятельно, и это решение нынешним украинским властям может не понравиться.
«Донбасс всегда жил и продолжает жить своей жизнью. И такие люди, как Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко всегда высказывались о том, что в Донбассе живут другие люди, не украинцы. Сейчас проводится политика прямого расчеловечивания. Поэтому это заявление — не более чем фантазии», — резюмировал Асафов.
Неделей ранее «Украинский народный трибунал» приговорил президента Украины Петра Порошенко к пожизненному заключению за военные преступления в Донбассе. Заседание трибунала состоялось в Луганске, передает НСН.
Кроме Порошенко такая же участь, по мнению трибунала, должна постигнуть главу МВД Арсена Авакова, секретаря совета нацбезопасности и обороны Александра Турчинова, главу правительства Владимира Гройсмана, начальника генштаба Виктора Муженко, министра обороны Степана Полторака, председателя Верховной рады Андрея Парубия и бывшего украинского премьера Арсения Яценюка.
В начале июня в Министерстве иностранных дел России заявили, что нежелание властей Украины выполнять минские соглашения привело к обострению ситуации в Донбассе.
В ведомстве подчеркнули, что Киев «грубо извращает» логику и последовательность договоренностей, чтобы добиться своих политических целей.
Сделка с Путиным: США выведут войска из Сирии
«Сегодня на юго-востоке (Украины) обстановка вновь начинает обостряться… ВСУ грубо нарушаются договоренности о разведении сил и средств сторон. Так и не осуществив этот процесс в станице Луганской, украинские силовики интенсивно укрепляются в населенных пунктах Золотое и Петровское, откуда ими и ополченцами Донбасса осенью 2016 г. были отведены войска и техника», — говорилось коммюнике департамента информации и печати МИД РФ.
При этом, по сообщению ведомства, украинская сторона не обеспечивает жителей юго-востока никакими политическими гарантиями и любыми способами провоцирует напряженность на линии соприкосновения, старается использовать любую возможность для «ужесточения экономической, торговой и транспортной блокады региона».

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