«Нужна политическая воля»: Путин указал на ошибку Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский не смог вывести подразделения ВСУ с нынешних позиций для разведения сил в Донбассе, причиной этого могли стать действия украинских националистов, пояснил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав СНГ.

Он добавил, что представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик уже несколько раз запускали сигнальные белые ракеты, заявляя тем самым о готовности к разведению сил, но украинская сторона на это не отвечала.

«Договорились о разводе сил, но никак действующий президент не может обеспечить развод боевых подразделений и техники — ну не может. Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем. Армия не уходит. Здесь нужно проявление политической воли», — приводит НСН слова российского лидера.

Между тем, участники боевых действий в Донбассе в ходе специально собранной пресс-конференции в Киеве в пятницу, 11 октября, призвали Зеленского не осуществлять отвод сил и не допускать проведения выборов в ДНР и ЛНР до обретения полного контроля Киевом над всеми этими территориями.

Как заявил один из лидеров украинских националистов, первый командир полка «Азов» Андрей Билецкий, разведение войск не приведет к тому, что украинская сторона сможет контролировать выборы в Донбассе.

Киев все равно не сможет следить за выборами, а наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе являются ненадежными, добавил Билецкий.

В МИД России выразили глубокое разочарование срывом Украиной повторного разведения сил на линии соприкосновения сторон внутриукраинского конфликта в районе поселков Золотое и Петровское.

«Как известно, первое разведение на этих участках состоялось и было зафиксировано ОБСЕ в ноябре 2016 года. Однако позднее ВСУ практически полностью заняли эти территории. Таким образом, остается невыполненным решение «нормандского» саммита в Берлине 2016 года», — говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

В министерстве также выразили надежду на то, что Киев в ближайшее время предпримет необходимые усилия для реализации своих обязательств в рамках Контактной группы и «нормандского формата».

Сроки разведения нарушились также из-за того, что ополченцы ДНР и ЛНР якобы обстреляли населенные пункты. В самопровозглашенных республиках эти обвинения отрицают, возлагая вину за срыв разведения на украинских радикалов.

Националисты пытались прорваться через украинские же блокпосты Национальной полиции. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось стрелять в воздух, чтобы отогнать их.

«Если свою прямую обязанность — защищать каждый сантиметр украинской земли — не выполняет президент, власть, то выполним еще раз мы, ветераны-добровольцы», — пообещал Билецкий.

Спустя несколько дней Зеленский заявил, что не собирается решать проблемы Донбасса и Крыма военным путем, потому что «не готов терять людей».

По словам украинского президента, его выбрали на пост главы государства не для того, чтобы он вводил военное положение.

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Решение о разведении сил — следствие согласования 1 октября в Минске «формулы Штайнмайера». Постпред России при контактной группе по Украине Борис Грызлов по итогам заседания в белорусской столице заявил, что «согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

По словам российского дипломата, участникам удалось преодолеть сопротивление украинской делегации, которое на прошлом заседании контактной группы затормозило подписание «формулы Штайнмайера».

Стоит отметить, что украинские силовики разместили зенитный ракетный комплекс «Бук» на своих позициях в Донбассе — об этом заявил начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. Как добавил силовик, ВСУ используют перемирие для ротации личного состава и переброски тяжелого вооружения к линии соприкосновения в Донбассе. Разведка Народной милиции ЛНР обнаружила ЗРК «Бук» на позициях ВСУ в районе населенного пункта Новоастраханское.

«В районе населенного пункта Новоастраханское отмечено нахождение зенитно-ракетного комплекса «Бук», — приводит ФАН слова военного.

Кроме того, украинские силовики разместили три крупнокалиберные пушки «Гиацинт-Б» на окраине населенного пункта Боровеньки.