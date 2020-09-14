Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Круг сужается: Загадочная спутница Навального оказалась дочкой главы биолаборато...
Путин ошеломлён: Перед визитом Лукашенко в Сочи Bloomberg узнал о реакции Кремля
Компания США отказалась поставлять газ на Украину: Хватило одной разгромной стат...
Сорви маску с силовика: "Бабий бунт" в Минске пошёл врукопашную. С виз...
Главная / Война

«Новый Перл-Харбор»: США готовятся к нападению России в космосе

14 сентября 2020, 18:55  •  21 • Война
США могут столкнуться с «новым Перл-Харбором», но на этот раз его организатором может стать Россия, считает автор статьи американского издания New York Post. К тому же, отличие будет и в том, что, по мнению автора, Соединенные Штаты потерпят сокрушительное поражение не на море, а в космосе.
Как указали в материале, у Москвы есть достаточно внушительные возможности в космической сфере.
На разработки российской стороной космического оружия неоднократно указывали страны Запада.
Автор статьи обратил внимание, что от России старается не отставать и Китай, который ранее испытывал ракеты для поражения космических спутников. В публикации указано, что 13 лет назад Китай вывел такое оружие на околоземную орбиту.
Кроме того, в статье обратили внимание, что недавно удивила мир, запустив космический аппарат КНР, который до возвращения оставил на орбите некий неопознанный объект. Как указали в статье, существует мнение, что это может быть «сталкер» — устройство для наблюдения за спутниками потенциального противника.
По мнению американских экспертов, внезапный удар по спутникам США может стать началом переписывания мирового порядка. При таких обстоятельствах размещенные в Южно-Китайском море корабли ВМФ Соединенных Штатов внезапно останутся без связи и возможности вызвать подкрепление. «Точно так же Россия может вывести из строя силы НАТО, которым поручено защищать восточноевропейские государства», — написал журналист New York Post.
Атака на Перл-Харбор произошла 7 декабря 1941 года в 7 часов 55 минут утра по гавайскому времени. После того как Токио отдал приказ, с авианосцев «Акаги», «Кага», «Хирю», «Сорю», «Дзуйкаку» и «Секаку» вылетели более 300 самолетов. В нападении участвовали также мини-субмарины. Японцы застали военнослужащих Соединенных Штатов врасплох: треть личного состава отдыхала на берегу. Морская авиация Японии в течение двух часов уничтожала находившиеся в гавани корабли и самолеты, которые не успели взлететь с аэродромов.
Что касается опасений Соединенных Штатов о возможной войне в космосе, стоит отметить, что Вашингтон действительно уделяет много внимания обеспечению безопасности в этой сфере.
Космическое командование ВВС США в середине апреля заявило, что Россия провела испытание противоспутниковой ракеты прямого перехвата.
«Космическое командование ВВС США в курсе и следит за испытанием Россией противоспутниковой ракеты прямого перехвата, проведенным 15 апреля», — говорилось в заявлении командования, которое цитировало РИА «Новости».
Как указано в заявлении, испытанное оружие способно уничтожать спутники на низкой околоземной орбите — в 160–2000 км над поверхностью планеты. CNBC предполагает, что речь идет о системе «Нудоль», которую испытывали в декабре 2018 года. По разным данным, A-235 «Нудоль» предназначена для перехвата объектов на высотах от 50 до 1 тыс. км.
В космическом командовании США подчеркнули, что ракету испытали после маневров российских спутников, обозначенных как «Космос-2542» и «Космос-2543», о которых Вашингтон сообщал в феврале. Соединенные Штаты тогда утверждали, что эти спутники находятся в опасной близости от американского USA-245, также известного под названием KH-11, который входит в разведывательную группу Keyhole/Chrystal. Такие спутники могут наблюдать за всей поверхностью Земли.
Глава космического командования американских ВВС Джон Реймонд назвал испытание Россией противоспутниковой ракеты прямого перехвата DA-ASAT еще одним примером того, что угрозы американским космическим системам и союзников реальны, серьезны и растут, цитировало его ТАСС.
В сообщении подчеркивается, что Соединенные Штаты готовы сдерживать агрессию и защищать нацию, союзников и свои интересы от враждебных действий в космосе.
Кроме того, Реймонд отметил, что все космические державы ответственны за создание безопасных, стабильных и устойчивых с организационной точки зрения условий для деятельности в космосе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



21
Источник
Похожие новости
13 сентября 2020, 19:05
Российская вакцина «Спутник V» набирает «политический вес»
14 сентября 2020, 01:30
Полетят ли японские ядерные ракеты в сторону России?
09 сентября 2020, 15:10
Украинский «голодомор» и… японская пропаганда
09 сентября 2020, 22:30
Наращивать влияние России в интернет-пространстве!
11 сентября 2020, 01:05
США формируют военную составляющую холодной войны с КНР
14 сентября 2020, 15:15
«Махновцы», басмачи, русские: Кто сейчас воюет в Сирии
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 сентября 2020, 20:20
Сценарий провален, как быть? Военные США растерялись перед боем "с Россией"
11 сентября 2020, 02:55
"Всё, не тратьте время": Украинец подсмотрел, как Путин ведёт себя на переговорах
13 сентября 2020, 09:00
Евросоюз угрожает блокадой. Ядерной державе грозит окончательный распад
12 сентября 2020, 17:25
Лавров сделал заявление об ответе Москвы на санкции после атаки на "Северный поток - 2"
13 сентября 2020, 15:25
Пусть достроят "Северный поток - 2", а потом... Американцы подсказали Берлину, как наказать Россию
08 сентября 2020, 14:25
"Они не сказали самого главного": Захарова указала на два прокола Германии с Навальным
08 сентября 2020, 00:40
"Ваши деревни накроются медным тазом": Житель Латвии описал "счастливую жизнь" белорусов в ЕС
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.