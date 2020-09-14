«Новый Перл-Харбор»: США готовятся к нападению России в космосе

США могут столкнуться с «новым Перл-Харбором», но на этот раз его организатором может стать Россия, считает автор статьи американского издания New York Post. К тому же, отличие будет и в том, что, по мнению автора, Соединенные Штаты потерпят сокрушительное поражение не на море, а в космосе.

Как указали в материале, у Москвы есть достаточно внушительные возможности в космической сфере.

На разработки российской стороной космического оружия неоднократно указывали страны Запада.

Автор статьи обратил внимание, что от России старается не отставать и Китай, который ранее испытывал ракеты для поражения космических спутников. В публикации указано, что 13 лет назад Китай вывел такое оружие на околоземную орбиту.

Кроме того, в статье обратили внимание, что недавно удивила мир, запустив космический аппарат КНР, который до возвращения оставил на орбите некий неопознанный объект. Как указали в статье, существует мнение, что это может быть «сталкер» — устройство для наблюдения за спутниками потенциального противника.

По мнению американских экспертов, внезапный удар по спутникам США может стать началом переписывания мирового порядка. При таких обстоятельствах размещенные в Южно-Китайском море корабли ВМФ Соединенных Штатов внезапно останутся без связи и возможности вызвать подкрепление. «Точно так же Россия может вывести из строя силы НАТО, которым поручено защищать восточноевропейские государства», — написал журналист New York Post.

Атака на Перл-Харбор произошла 7 декабря 1941 года в 7 часов 55 минут утра по гавайскому времени. После того как Токио отдал приказ, с авианосцев «Акаги», «Кага», «Хирю», «Сорю», «Дзуйкаку» и «Секаку» вылетели более 300 самолетов. В нападении участвовали также мини-субмарины. Японцы застали военнослужащих Соединенных Штатов врасплох: треть личного состава отдыхала на берегу. Морская авиация Японии в течение двух часов уничтожала находившиеся в гавани корабли и самолеты, которые не успели взлететь с аэродромов.

Что касается опасений Соединенных Штатов о возможной войне в космосе, стоит отметить, что Вашингтон действительно уделяет много внимания обеспечению безопасности в этой сфере.

Космическое командование ВВС США в середине апреля заявило, что Россия провела испытание противоспутниковой ракеты прямого перехвата.

«Космическое командование ВВС США в курсе и следит за испытанием Россией противоспутниковой ракеты прямого перехвата, проведенным 15 апреля», — говорилось в заявлении командования, которое цитировало РИА «Новости».

Как указано в заявлении, испытанное оружие способно уничтожать спутники на низкой околоземной орбите — в 160–2000 км над поверхностью планеты. CNBC предполагает, что речь идет о системе «Нудоль», которую испытывали в декабре 2018 года. По разным данным, A-235 «Нудоль» предназначена для перехвата объектов на высотах от 50 до 1 тыс. км.

В космическом командовании США подчеркнули, что ракету испытали после маневров российских спутников, обозначенных как «Космос-2542» и «Космос-2543», о которых Вашингтон сообщал в феврале. Соединенные Штаты тогда утверждали, что эти спутники находятся в опасной близости от американского USA-245, также известного под названием KH-11, который входит в разведывательную группу Keyhole/Chrystal. Такие спутники могут наблюдать за всей поверхностью Земли.

Глава космического командования американских ВВС Джон Реймонд назвал испытание Россией противоспутниковой ракеты прямого перехвата DA-ASAT еще одним примером того, что угрозы американским космическим системам и союзников реальны, серьезны и растут, цитировало его ТАСС.

В сообщении подчеркивается, что Соединенные Штаты готовы сдерживать агрессию и защищать нацию, союзников и свои интересы от враждебных действий в космосе.

Кроме того, Реймонд отметил, что все космические державы ответственны за создание безопасных, стабильных и устойчивых с организационной точки зрения условий для деятельности в космосе.