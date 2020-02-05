«Новая эпоха»: Эрдоган потребовал от сирийцев уйти с позиций

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от правительства Сирии незамедлительно вывести свои войска за пределы турецких позиций в сирийской провинции Идлиб. Как сообщает ТАСС, это заявление турецкий лидер сделал, выступая в парламенте.

«Нападение на наших военных начинает новую эпоху в Сирии. Мы не можем допустить, чтобы подобное продолжалось. <...> Если режим в течение февраля не отведет своих военных за пределы наших наблюдательных пунктов, то Турция будет вынуждена сделать это сама», — подчеркнул Эрдоган.

Он добавил, что турецкие войска имеют право на самооборону. Кроме того, президент Турции напомнил, что обсуждал нападение сирийцев на турок с президентом России Владимиром Путиным и заявил о неприемлемости таких инцидентов. Наконец, Эрдоган подчеркнул важность для турецкой стороны дружбы и сотрудничества с Россией. «Наше единственное ожидание от России заключается в том, чтобы она лучше понимала нашу чувствительность в Сирии», — подытожил турецкий президент.

Напомним, ранее агентство SANA сообщило об освобождении бойцами Сирийской Арабской армии сразу 22 населенных пунктов в окрестностях города Саракиб в провинции Идлиб. Бои, согласно сообщению, велись с силами окруженных там боевиков.

По данным минобороны Турции, 3 февраля правительственные силы Сирии атаковали турецкую сторону в провинции, в результате чего погибли несколько военных и гражданских лиц из Турции. Изначально сообщалось о четырех погибших в районе населенного пункта Саракиб. По последним данным, жертв со стороны Турции было восемь: три гражданских лица и пять военных. Об этом вечером 3 февраля сообщил находившийся на тот момент в Киеве Эрдоган.

Идлиб — единственный регион Сирии, с 2012 года находящийся под контролем незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана так называемая «северная зона деэскалации», куда эвакуировались боевики из Восточной Гуты и с юга Сирии.

На территории провинции расположены 12 наблюдательных постов турецкой армии.

4 февраля президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии. Главы двух государств признали, что необходимо неукоснительно соблюдать двусторонние договоренности по Идлибу, то есть наращивать совместные усилия по нейтрализации экстремистов.

Путин обратил внимание, что в этом регионе активизировались террористические группировки, атаки которых привели к многочисленным жертвам среди мирного населения. «В связи с этим собеседники условились принять безотлагательные меры, прежде всего, по линии министерств обороны России и Турции, в целях дальнейшего повышения эффективности координации действий в Сирии», — указали в сообщении Кремля.

Причем накануне президент Турции посоветовал Москве не стоять на пути турецких военных. «С российскими коллегами наши главы МИДа, минобороны, разведки находятся в контакте. <...> До наших российских коллег был донесен сигнал «не переходите нам дорогу», — сказал глава государства.

Впрочем, в Минобороны России подчеркнули, что сирийское воздушное пространство находится под контролем Военно-космических сил РФ.

Некоторое время спустя министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что армия его страны поразила 54 цели в Идлибе и нейтрализовала 76 сирийских солдат. Акар обратил внимание, что за день до этого турецкие военные два раза предупреждали своих российских коллег о перемещении сил в Идлибе.

Турция уже не в первый раз использует в Сирии язык силы. В конце октября прошлого года в ходе военной операции на севере страны министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглы заявил, что у «курдских боевиков» есть 35 часов на то, чтобы покинуть территорию предполагаемой зоны безопасности. В противном случае военная операция будет продолжена «в полную силу». Причем глава МИД Турции заявил, что «сирийский кризис должен решаться политическим, а не военным путем».

Военная операция «Источник мира» началась на северо-востоке Сирии 9 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что она не будет остановлена, пока в Сирии полностью не будет устранена угроза от Рабочей партии Курдистана (Анкара считает ее террористической) и «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России). Он также выразил мнение, что правительство сирийского президента Башара Асада не способно справиться с терроризмом на своей территории, поэтому турки и «были вынуждены» вмешаться.

Стоит отметить, что курдские формирования Турция считает террористическими, однако при этом ополченцы РПК и отрядов самообороны сражались против ИГ, борясь за свое национальное государство.