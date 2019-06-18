«Ночной суперохотник» добудет для России победу в Сирии

Представители российского министерства обороны поделились информацией об испытаниях новейшего российского вертолета, вернее, новейшей модификации вертолета Ми-28. Речь о Ми-28НМ. В одном экземпляре этот вертолет был доставлен в Сирию с целью проверки надежности и эффективности в боевых условиях. Как сообщается, военные удовлетворены результатами. Одной из главных причин для транспортировки пробного образца в САР послужила необходимость узнать, как он поведет себя в условиях пустыни, кроме того, специалисты должны были выяснить, насколько стабилен новый радиолокационный комплекс во время сильных песчаных бурь и устойчив ли он к высоким температурам. Как оказалось, вся техника работает отлично, и военные уже некоторое время назад рекомендовали вертолет к производству.

У вертолета много новинок. Например, его радар располагается над несущим винтом. Это позволяет охватить все пространство и передавать пилоту детальную информацию обо всем происходящем в определенном радиусе. Плюс ко всему такое устройство позволяет экипажу эффективней прятаться за небольшими возвышенностями и при этом не бояться потерять контроль над происходящим вокруг. Оснащаться вертолет будет новейшими ракетами большой дальности — более 25 километров (так называемое изделие 305 — авт.). Также Ми-28НМ имеет дублированную систему управления.

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Вертолет многофункционален. Используя различное вооружение, он может эффективно уничтожать долговременные огневые точки, склады и прочие вражеские здания, танки и прочую бронетехнику.

Российский военный эксперт Алексей Леонков подчеркивает, что изменениям в данном случае подверглись многие части Ми-28Н, на основе которого и сделана модернизация.

— В данном случае мы имеем дело с качественной доработкой вертолета Ми-28Н. Сделана эта модернизация на основе сирийского опыта. В сирийском конфликте принимали участие Ми-28Н, и, скажем так, не все было гладко. Определенные недостатки проявились. Эти недостатки исправили, при этом внесли ряд новшеств, которые позволяют вести прицельную стрельбу всеми видами боеприпасов, которые могут быть установлены на вертолет. И эта эффективность сохраняется не только днем, но и ночью и при любых погодных условиях. При этом были проведены работы с двигательной установкой. Обновлено входное устройство, которое снижает температуру двигателя, и это положительным образом сказывается на качестве и надежности машины. Также был установлен комплекс защиты вертолета от переносных зенитных ракетных комплексов и обычных зенитных ракетных комплексов. Бортовой комплекс обороны Ми-28НМ был создан на основе известной системы «Президент-С». Это комплекс, который эффективно защищает технику от высокоточных зенитных ракет. Такие вертолеты обычно работают на низких высотах — это ниже семисот метров. И как раз на этих высотах вертолеты наиболее уязвимы для переносных ЗРК. Поэтому и нужен эффективный бортовой комплекс обороны. Таким образом, получился защищенный вертолет с современным комплексом вооружений, который может работать по наземным целям и, если на него установить ракеты класса «воздух-воздух», по воздушным.

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«СП»: — Почему радар располагается над несущим винтом?

— Если говорить просто, то это сделано для увеличения обзора. Например, в этом вертолете радар есть еще и в носовой части. Это сделано с целью того, чтобы вертолет мог моментально распознавать, откуда и что летит в его сторону, а дальше в работу вступает носовой радар, который наводит на цель. То есть вверху это — станция обнаружения цели. И она работает как в интересах целеуказания, так и в интересах бортового комплекса обороны. А главная задача этого вертолета — поддержка сухопутных войск, а второстепенная — борьба с самолетами, прежде всего со штурмовиками.

«СП»: — На ваш взгляд слишком ли дорого обошлась эта модернизация бюджету?

— Об этом я ничего не скажу. Информация все-таки закрытая. Но я думаю, если бы вышло слишком дорого, то мы сейчас слышали бы другие новости.

«СП»: — На данный момент в Сирию был отправлен один экземпляр?

— Да, как раз был проверен тот экземпляр, который станет основной всей серии. Кстати, это как раз тот экземпляр, который будет демонстрироваться на выставке «Армия-2019».

«СП»: — Кстати, почему именно в Сирию была отправлена эта модернизация МИ-28Н, имеющаяся у нас в очень ограниченном количестве?

— Сирия в данном случае выступает в роли учебной площадки, где проверили работы всех систем. Тут еще одним важным моментом является взаимодействие с наземной составляющей. Удобнее всего сейчас все это проверять именно в САР.

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