«Никто не нужен»: «Талибан*»* опроверг связи с Россией

Радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России), запрещенное в России, заявило, что не получало средств от военной разведки РФ для совершения нападений в Афганистане. Об этом говорится в заявлении террористической организации.

«Ранее некоторые западные СМИ опубликовали сообщения, в которых утверждается, что бойцы Исламского Эмирата получали платежи от России за убийства американских войск и другие слухи такого рода. Мы решительно отвергаем это утверждение», — говорится в заявлении официального представителя движения Забиуллы Муджахида.

Он добавил, что «Эмирату не нужен никто, чтобы определить цели», а джихад, который длится 19 лет, «не обязан ничем каким-либо органам разведки или иностранным государствам».

По его мнению, такие сообщения могут распространяться, чтобы воспрепятствовать выходу войск США из Афганистана, а также для «ослабления и введения в заблуждение «сторонников мира в Америке». Он также выразил мнение, что «эти слухи распространяются, чтобы приписать великий героизм и достижения афганцев иностранным кругам».

«Мы заверяем наш народ и весь мир в том, что Исламский Эмират не является чьим-либо орудием и не используется для продвижения иностранных целей», — сказал Муджахид.

В заявлении также указывается, что в стране наступит мир после того, как претворится в жизнь соглашение, заключенное в феврале этого года с США. Согласно ему, иностранные войска должны быть выведены из Афганистана за 14 месяцев. Кроме того, должен был быть начат в марте этого года межафганский диалог после сделки по обмену пленными.

Заявление официального представителя террористической группировки последовало после публикации статьи в газете New York Times. Издание, ссылаясь на анонимных представителей разведки Соединенных Штатов, утверждало, что российские военные предлагали вознаграждение боевикам, связанным с талибами, за нападения на американских военнослужащих в Афганистане.

При этом в материале не было никаких доказательств. В ответ на этот материал российское посольство в Вашингтоне потребовало от американских властей адекватно отреагировать на угрозы, которые стали поступать в адрес российских дипломатов после публикации материала.

«Прекратите создавать фейковые новости, которые провоцируют угрозы жизни», — говорится в обращении диппредставительства России к редакции газеты.

Дипломаты также призвали власти страны «принять эффективные меры для обеспечения и выполнения их международных обязательств в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года».

В заявлении посольства речь идет об угрозах, которые поступили от одного из пользователей Twitter. Скриншот, который подтверждает нападки, был прикреплен к обращению российских представителей.

В российском внешнеполитическом ведомстве публикацию NYT также назвали недостоверной новостью.

«Этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь», — отметили в МИД России.

В ведомстве добавили, что не стоило ожидать чего-то другого от «разведки, которая с треском провалила двадцатилетнюю войну в Афганистане». Российское внешнеполитическое ведомство также напомнило о фактах, которые были связаны с США. Так, представители МИД отметили причастность разведки США к наркотрафику, выплаты боевикам за проход транспортных караванов.

Дипломаты указали и на другой общеизвестный факт — откаты с контрактов на выполнение различных проектов, оплачиваемых американскими налогоплательщиками. «Список их деяний можно при желании продолжить. Мало не покажется», — заверили в ведомстве.

«А может быть, американским разведчикам не по душе то, что наши и их дипломаты совместно способствуют запуску мирных переговоров между Кабулом и талибами?! Их чувства понятны — не хочется терять вышеупомянутые источники «левых» доходов!» — заключили в ведомстве.

*Движение «Талибан» — запрещенная в России террористическая группировка.