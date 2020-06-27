Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Победа" на Красной площади оказалась не та. Неладное заподозрили ещё ...
Кирдык, о котором предупреждал Путин, близко. США готовят оккупацию?
Солдат, отстраненный от парада в Москве, устроил не «провокацию», а перепалку с ...
Тульский «Марс»: что известно о новейшей российской разведывательной машине
Главная / Война

«Никто не нужен»: «Талибан*»* опроверг связи с Россией

27 июня 2020, 23:00  •  103 • Война
Радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России), запрещенное в России, заявило, что не получало средств от военной разведки РФ для совершения нападений в Афганистане. Об этом говорится в заявлении террористической организации.
«Ранее некоторые западные СМИ опубликовали сообщения, в которых утверждается, что бойцы Исламского Эмирата получали платежи от России за убийства американских войск и другие слухи такого рода. Мы решительно отвергаем это утверждение», — говорится в заявлении официального представителя движения Забиуллы Муджахида.
Он добавил, что «Эмирату не нужен никто, чтобы определить цели», а джихад, который длится 19 лет, «не обязан ничем каким-либо органам разведки или иностранным государствам».
По его мнению, такие сообщения могут распространяться, чтобы воспрепятствовать выходу войск США из Афганистана, а также для «ослабления и введения в заблуждение «сторонников мира в Америке». Он также выразил мнение, что «эти слухи распространяются, чтобы приписать великий героизм и достижения афганцев иностранным кругам».
«Мы заверяем наш народ и весь мир в том, что Исламский Эмират не является чьим-либо орудием и не используется для продвижения иностранных целей», — сказал Муджахид.
В заявлении также указывается, что в стране наступит мир после того, как претворится в жизнь соглашение, заключенное в феврале этого года с США. Согласно ему, иностранные войска должны быть выведены из Афганистана за 14 месяцев. Кроме того, должен был быть начат в марте этого года межафганский диалог после сделки по обмену пленными.
Заявление официального представителя террористической группировки последовало после публикации статьи в газете New York Times. Издание, ссылаясь на анонимных представителей разведки Соединенных Штатов, утверждало, что российские военные предлагали вознаграждение боевикам, связанным с талибами, за нападения на американских военнослужащих в Афганистане.
При этом в материале не было никаких доказательств. В ответ на этот материал российское посольство в Вашингтоне потребовало от американских властей адекватно отреагировать на угрозы, которые стали поступать в адрес российских дипломатов после публикации материала.
«Прекратите создавать фейковые новости, которые провоцируют угрозы жизни», — говорится в обращении диппредставительства России к редакции газеты.
Дипломаты также призвали власти страны «принять эффективные меры для обеспечения и выполнения их международных обязательств в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года».
В заявлении посольства речь идет об угрозах, которые поступили от одного из пользователей Twitter. Скриншот, который подтверждает нападки, был прикреплен к обращению российских представителей.
В российском внешнеполитическом ведомстве публикацию NYT также назвали недостоверной новостью.
«Этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь», — отметили в МИД России.
В ведомстве добавили, что не стоило ожидать чего-то другого от «разведки, которая с треском провалила двадцатилетнюю войну в Афганистане». Российское внешнеполитическое ведомство также напомнило о фактах, которые были связаны с США. Так, представители МИД отметили причастность разведки США к наркотрафику, выплаты боевикам за проход транспортных караванов.
Дипломаты указали и на другой общеизвестный факт — откаты с контрактов на выполнение различных проектов, оплачиваемых американскими налогоплательщиками. «Список их деяний можно при желании продолжить. Мало не покажется», — заверили в ведомстве.
«А может быть, американским разведчикам не по душе то, что наши и их дипломаты совместно способствуют запуску мирных переговоров между Кабулом и талибами?! Их чувства понятны — не хочется терять вышеупомянутые источники «левых» доходов!» — заключили в ведомстве.
*Движение «Талибан» — запрещенная в России террористическая группировка.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



103
Источник
Похожие новости
22 июня 2020, 02:00
Ответ украинскому писателю из Кропивницкого
21 июня 2020, 01:00
Россия, Чёрное море и военная стратегия Румынии
23 июня 2020, 16:00
Сирийские курды ополчились на российскую военную полицию
21 июня 2020, 01:00
Страны Балтии вооружаются
21 июня 2020, 16:00
Памяти Героя Советского Союза Рихарда Зорге
23 июня 2020, 22:00
Французский аналитик: война в Ливии – месть Путина Западу
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 июня 2020, 20:25
В суде Гааги представили очередное «доказательство» запуска ракеты ЗРК «Бук»
27 июня 2020, 21:00
Поджали хвосты: Русский Су-30 напугал американских шпионов у границы РФ
27 июня 2020, 22:00
США обвинили Россию в сотрудничестве с талибами: Жёсткий ответ был незамедлителен
27 июня 2020, 21:00
"Лапшу людям на уши вешать": Политолог раскрыл схему провокаторов на голосо...
27 июня 2020, 22:00
Навальный окончательно съехал в маразм. Его перестали понимать даже его зрители (Smil...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 июня 2020, 03:00
"Крови прольётся очень много, но": Военный эксперт оценил, может ли Украина победить Россию
25 июня 2020, 00:25
Солдат, отстраненный от парада в Москве, устроил не «провокацию», а перепалку с сослуживцем
23 июня 2020, 04:00
НАТО скрывает данные о крушении MH17? Адвокат нашёл зацепку в документах по делу об авиакатастрофе
24 июня 2020, 17:00
"Ответ очень простой": Канделаки одним словом поставила на место Гордона после вопроса о Крыме
25 июня 2020, 10:00
"Победа" на Красной площади оказалась не та. Неладное заподозрили ещё до парада
24 июня 2020, 17:00
На украинские упрёки по долгам РФ Захарова ответила одной фразой
22 июня 2020, 02:00
Греф наносит ответный удар: Хитрую схему войны с ЦБ раскрыли
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.