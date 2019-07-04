«Никакой Россией не инспирирован»: Коломойский о конфликте в Донбассе

По мнению украинского олигарха Игоря Коломойского, конфликт в Донбассе не был «никем инспирирован», в том числе «никакой Россией». Об этом он сказал во время интервью украинскому журналу «Новое время».

Бизнесмен отметил, что происходящее в юго-восточной части Украины является «внутренним гражданским конфликтом», который «готовился 20 лет, минимум с 2004 года».

«У нас то, что произошло в Донбассе, — это что произошло? Это внутренний гражданский конфликт, никем не инспирированный, никакой Россией», — объяснил Коломойский.

По его словам, расположенные в регионе российские военнослужащие и военная техника не влияют на развитие конфликта. «Она [российская техника] и сейчас там есть и будет, пока будет конфликт», — заверил украинский предприниматель. Это он назвал «реалиями из жизни». В то же время Коломойский напомнил, что бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) имеется американская техника. «И что с этого?» — задался он вопросом.

Россия отрицает свое участие во внутриукраинском конфликте и опровергает заявления, будто в Донбассе находится российская военная техника, а также есть российские военнослужащие. Киев, к слову, также не может представить юридических доказательств присутствия российских войск на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

В то же время помощь киевским властям со стороны Вашингтона Коломойский объяснил тем, что «Америке выгодно держать санкции против России». Украинский бизнесмен уверен, что США предоставляют военную помощь Украине для того, «чтобы поддерживать конфликт в Донбассе».

«Во всяком случае, при предыдущем президенте так было. А нынешний президент [США Дональд Трамп], по-моему, у него другая точка зрения, но как из нее выйти — он не знает. А в преддверии очередных президентских выборов, может, он не торопится с этим», — предположил Коломойский в интервью украинскому изданию.

В то же время мнение, что война в Донбассе имеет гражданский характер, он выражал и раньше. Так, 2 мая в интервью программе журналистских расследований Bihus.Info он сказал, что считает ситуацию в Донбассе «гражданским конфликтом».

»[В Донбассе] гражданский конфликт. Можно сказать, и гражданская война. Просто война более глобальна, а это — гражданский конфликт», --такое мнение выразил бизнесмен.

Однако если сейчас Коломойский не считает российскую сторону причастной к ситуации на юго-востоке Украины, то тогда он утверждал обратное.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей предвыборной кампании неоднократно заявлял, что завершение конфликта в Донбассе является одной из его ключевых задач на посту президента.

Однако после того, как он вступил в должность обстрелы региона со стороны ВСУ только усилились, констатируют в обеих самопровозглашенных республиках. Ранее, 4 июля, глава пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов сообщил, что бойцы ВСУ обстреляли зажигательными боеприпасами Горловку.

«В результате произошло возгорание жилого дома по улице Молокова, 53 и обесточено 40 трансформаторных подстанций, также произошло возгорание жилого дома по улице Брусилова, 17», — отметил он, добавив, что за минувшие сутки украинские силовики атаковали населенные пункты на горловском направлении, используя артиллерию, минометы, гранатометы и другое вооружение.

Горловка подконтрольна ДНР и находится у линии соприкосновения, в 40 км к северу от Донецка. В городе проживают порядка 250 тыс. человек.

Ранее, как сообщал Безсонов, из-за обстрелов ВСУ погиб один республиканский военнослужащий и еще один был ранен. Кроме того, по данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), за 3 июля украинские военные нарушили более 30 раз режим перемирия в Донбассе, выпустив по территории ДНР более 170 мин, передает РИА «Новости».

Сам президент Украины Владимир Зеленский уверен, что урегулировать конфликт на юго-востоке страны можно при помощи политико-дипломатического пути, «перезапустив» работу украинских представителей в Трехсторонней контактной группе. Также, по его мнению, помогут «шаги в направлении активизации «нормандского формата» и разведения сил и средств в Станице Луганской».