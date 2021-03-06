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«Никакой боязни нет»: в Совфеде ответили на ультиматум Кравчука

06 марта 2021, 19:30  •  100 • Война
Константин Затулин
Украинские власти готовят военную провокацию, считают в Госдуме. По мнению первого замглавы комитета ГД по делам СНГ Константина Затулина, это нужно, чтобы заставить Донбасс капитулировать.
«Это составная часть той эскалации, которую предпринимает украинская власть, надеясь на то, что будет поддержана в этом вопросе новой администрацией США и под влиянием этой администрации другими участниками «нормандского формата» — Францией и Германией, особенно Германией. Речь идет о ревизии Минских соглашений», — сказал депутат в комментарии РИА «Новости».
Таким образом Затулин прокомментировал слова бывшего главы Украины Леонида Кравчука, который сейчас возглавляет делегацию Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. Украинский политик в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что ситуация по конфликту на юго-востоке страны «движется по кругу, никаких конструктивных предложений со стороны России нет».
По мнению Кравчука, «Россия продолжает занимать странную позицию» — наблюдателя. «Хотя никто ей таких поручений и полномочий не давал. Поэтому, если Россия и в дальнейшем будет стоять на том, что она не является стороной конфликта, а является лишь наблюдателем, и искать любые причины, чтобы блокировать наши переговоры, то можно говорить, что ситуация находится в тупике», — добавил он.
При этом выйти из тупика, как считает Кравчук, можно только «радикальными шагами», которые в настоящее время продумывает Киев.
Экс-президент Украины добавил, что Россия «не хочет мира на Донбассе, она хочет, чтобы ситуация была такой, какой она есть сегодня».
В России, в свою очередь, неоднократно обращали внимание, что Москва не является стороной внутриукраинского конфликта. Российская сторона лишь помогает на международном уровне решить эту проблему, так как противостояние самопровозглашенных республик и Киева привело к многочисленным жертвам как со стороны военных, так и со стороны мирных граждан.
Кроме того, российские власти заявляли, что Киев не стремится соблюдать Минские соглашения, которые были подписаны шесть лет назад. В этом документе перечислены пункты, соблюдение которых, как предполагается, приведет к решению вооруженного конфликта в Донбассе. Но Украина неоднократно выражала свое недовольство договоренностями и считает их неактуальными.
Россия настаивает на необходимости соблюдения «Минска» и напоминает, что он остается основой «нормандского формата». Переговорный процесс в этом формате предполагает, что его участники — главы Украины, России, Франции и Германии — при помощи переговоров придут к решению конфликта. Ранее Киев обратился к Вашингтону с просьбой присоединиться к процессу.
На заявление Кравчука отреагировали и другие российские политики. Сенатор Сергей Цеков сказал, что «подобными заявлениями и угрозами» Россию «не запугать».
«У нас нет никакой растерянности и боязни. В любой ситуации, что бы ни происходило на международной арене и как бы агрессивно ни вела себя Украина, Россия продолжит оказывать необходимую помощь и поддержку соотечественникам народных республик Донбасса и не бросит их на растерзание украинских националистов», — заверил член Совфеда.
При этом Цеков добавил, что любые масштабные действия против самопровозглашенных республик Донбасса могут обернуться для Украины потерей территорий или даже распадом государства, передает РИА «Новости».
Его коллега Владимир Джабаров заявил в комментарии РБК, что такие высказывания Киева не способствуют урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.
«Уже однажды было сказано, что любые попытки силового решения на Донбассе могут печально закончиться для Украины. Об этом говорил наш президент еще год назад», — напомнил политик.
Он призвал Кравчука «одуматься» и сказать украинскому президенту Владимиру Зеленскому, «что надо как-то решать Минские соглашения, альтернатив которым нет». «А не пытаться взвалить все на Россию и привести к смене позиции радикальными методами», — полагает сенатор.
Джабаров также заявил, что бывший президент Украины должен пояснить свою позицию, пока в России не восприняли его слова как объявление войны.
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Константин Затулин
Константин Затулин
Константин Затулин
Валерий Шарифулин/ТАСС

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