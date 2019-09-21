«Ничтожные претензии»: МИД России ответил Эстонии

Россия возражает против понятия «советская оккупация», за ущерб от которой МИД Эстонии требует теперь компенсацию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«По существу вопроса. Еще раз хотели бы подчеркнуть, что российская позиция остается неизменной. Мы не приемлем само понятие «советской оккупации», через которое в подобном ключе пытаются интерпретировать освобождение европейских народов от фашистского порабощения. Следовательно, отвергаем и искусственно выдвигаемые к России юридически ничтожные претензии», — обратила внимание дипломат.

Ранее эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония имеет право потребовать от России компенсации за ущерб от «советской оккупации». Захарова отметила, что подобные заявления имеют сезонный характер, так как в аналогичном ключе Рейнсалу уже высказывался в прошлом году. Тогда он, будучи министром юстиции, подписал заявление, в котором говорилось о намерении добиться от России возмещения этого ущерба, который был оценен специально созданной комиссией примерно в 1,2 млрд евро.

«Кстати, в Литве этот демарш не поддержали. В самой Эстонии просто-напросто дезавуировали. Глава правительства тогда отметил, что «его кабинет заниматься составлением и выдвижением претензий к Российской Федерации не будет», — добавила Захарова.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, Москва рассматривает такие заявления в качестве личной инициативы отдельных политиков.

Ранее по этому поводу высказался член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, который обратил внимание на то, что претензии эстонского министра юридически ничтожны и аморальны.

«Даже как-то неудобно за своих соседей. Мы уже тысячу раз объясняли, что претензии Эстонии не только ничтожны в юридическом плане, но и абсолютно аморальны. Советский Союз финансировал свои прибалтийские республики в ущерб исконно русским территориям, которые откровенно недополучали», — отметил Клинцевич в комментарии РИА «Новости».

По словам сенатора, в истории России не было стран, которые являлись бы ее колониями в западном понимании смысла этого слова. Он подчеркнул, что Россия всегда вкладывалась в территории, которые были присоединены к ней в то или иное время.

«Думаю, что на это раз нужно ответить главе МИД Эстонии предельно жестко: хватит заниматься попрошайничеством. Вы ничего от нас не получите», — заключил российский политик.

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк назвал намерение главы МИД Эстонии потребовать от России выплату ущерба русофобским абсурдом, передает РИА «Новости».

«Глубину несостоятельности претензий, которые высказал министр иностранных дел Эстонии, даже невозможно обсуждать всерьез. Такие заявления недостойны уровня дипломата, который должен знать историю собственной страны. Ни о каких претензиях к России в «советской оккупации» речи быть не может, тем более это не является предметом разбирательства на уровне Международного суда», — сказал собеседник агентства.

Железняк добавил, что в самом ведомстве это понимают, но, «отчаявшись найти другой повод для русофобского выпада, придумали совершенно абсурдный».

«Хотелось бы предостеречь официальный Таллин от деструктивных шагов, направленных на создание напряженности в двусторонних отношениях наших стран и отказаться от политики ущемления прав наших соотечественников в Эстонии», — обратил внимание парламентарий.

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Российские власти неоднократно подчеркивали, что не может быть и речи об оккупации стран Балтии в 1940 году СССР. Внешнеполитическое ведомство России поясняло, что присоединение Прибалтики к Советскому Союзу рассматривается как соответствовавшее нормам международного права того времени.

При этом обращалось внимание, что в данном случае термин «оккупация» неуместен, так как между государствами не велись военные действия. Вместе с тем ввод войск производился с согласия властей прибалтийских республик.