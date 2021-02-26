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«Неточная информация»: Минобороны РФ ответило на слова Пашиняна об «Искандерах»

26 февраля 2021, 13:55  •  59 • Война
Российские военные заявили о «недоумении и удивлении», которые у них вызвали слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о комплексах «Искандер». Об этом сообщает РИА «Новости».
«Судя по всему, премьер-министра Республики Армения господина Никола Пашиняна ввели в заблуждение, вследствие чего он использовал неточную информацию», — говорится в заявлении Минобороны РФ.
Ведомство напомнило, что «Искандеры» неоднократно применялись в Сирии против террористов, причем весьма успешно. В ходе карабахского конфликта, напротив, армянская армия ни разу не использовала комплексы — боезапас оставался в арсеналах.
Кроме того, Минобороны РФ подчеркнуло — сделанный в России «Искандер» является лучшим в своем классе во всем мире.
Никол Пашинян сообщил, что российские оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер» неработоспособны, накануне в интервью изданию 1in.am.
Так глава кабмина ответил экс-президенту Армении Сержу Саргсяну, который заявил, что использовал бы «Искандеры» уже на четвертый день войны в Нагорном Карабахе. Также Саргсяну захотелось узнать, почему данными комплексами не были поражены нефтегазовые объекты Азербайджана.
Пашинян указал, что российские ракеты «не пригодны для использования» и не полностью взрываются. «Пусть [Саргсян] задаст вопрос, почему ракета «Искандера» не взорвалась? Или почему взорвалась на 10%, например?» — сказал армянский премьер.
Его слова вызвали критику со стороны замглавы Генштаба Армении Тиграна Хачатряна. Он, отвечая на вопрос портала Yerevan.Today, заявил о «несерьезности» слов о 10-процентной вероятности взрыва ракеты «Искандера».
Армянский военный добавил, что делать выводы «с поверхностными оценками» тоже несерьезно. «Не знаю, кто что сказал, но это невозможно», — подчеркнул Хачатрян.
Впоследствии замначальника генштаба Армении был отправлен в отставку, предложение уйти с поста было сделано и главе генштаба. На следующий день ВС Армении потребовали отставки самого Никола Пашиняна. В армянских вооруженных силах утверждают, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации
Оппозиционные силы возвели баррикады возле здания армянского парламента, отказавшись от переговоров с властью и объявив бессрочный протест.
Премьер пообещал не допустить госпереворота и призвал своих сторонников выйти на улицы.
Добавим, что президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с Николом Пашиняном сообщил, что Москва выступает за стабильность в Армении и мирное разрешение политического кризиса.
В ходе осеннего противостояния в Нагорном Карабахе армянские ВС располагали по меньшей мере четырьмя комплексами «Искандер». В ноябре генерал-полковник Мовсес Акопян, бывший главным военным инспектором Армении, подтверждал применение «Искандера» во время боевых действий. Однако «в каком направлении» был произведен обстрел, Акопян не сообщил.
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РИА «Новости»

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