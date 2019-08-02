Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Замглавы ЦИК прокомментировал действия получивших отказ кандидатов
Главный расследователь "российского вмешательства" Мюллер сам оказался...
"Коротко и конструктивно": Трамп еще раз напомнил о предложении помочь...
Последуйте примеру Путина: Россия предложила США и НАТО ввести мораторий на разм...
Главная / Война

«Несчастье»: депутат Рижской думы о победе СССР над фашизмом

02 августа 2019, 12:39  •  80 • Война
Глава фракции партии «Все — Латвии» в Рижской думе Дайнис Лоцис назвал победу СССР над нацистской Германией несчастьем для Латвии. Эта партия придерживается националистических взглядов и входит в состав правительства республики.
Ежегодно 9 мая у памятника Освободителям Риги собираются сотни тысяч людей, чтобы отметить победу над нацистской Германией.
«К сожалению, не все понимают, что это была за «победа», какое несчастье и какие потери она принесла Латвии и латышам», — сказал Лоцис. Он убежден, что Латвия была оккупирована СССР с 1940 по 1991 год.
Депутат сделал такое заявление в годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков второго по величине литовского города — Каунаса. К лету 1944 года он был мощным укрепленным районом вермахта, который прикрывал кратчайшие пути к Восточной Пруссии. Город также был крупным узлом шоссейных, железных и грунтовых дорог, которые соединяли его со всей Прибалтикой и позволяли немецкому командованию маневрировать резервами в любом направлении. Потеря Каунаса стала серьезным ударом по германской группе армий «Север», которая и так находилась в тяжелом положении.
По мнению члена комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Павла Шперова, назвать «несчастьем» победу СССР над нацистской Германией мог только потомок эсэсовцев.
«Если данный гражданин является наследником эсэсовцев, которые воевали против Советского Союза и уничтожали собственных сограждан, тогда для этого высказывания есть достаточно простое объяснение. Другого я дать не могу», — сказал российский парламентарий ФАН.
Депутат считает, что «разумный человек вряд ли будет высказывать подобные мысли».
Территория нынешней Латвии полностью вошла в состав Российской империи к концу XVIII века. В первый раз независимость Латвии продолжалась с 1918 по 1940 год. Она завершилась ее вхождением в состав Советского Союза. К середине июля 1941 года территория Латвийской ССР была оккупирована нацистской Германией, а в октябре 1944 года советские военные освободили республику от захватчиков. Декларация о «восстановлении независимости» Латвийской республики была принята Верховным Советом Латвийской ССР 4 мая 1990 года.
Позиции, что Латвия была оккупирована СССР, придерживается само правительство балтийской республики.
Но Россия как правопреемница СССР категорически не согласна с таким тезисом. Москва неоднократно заявляла, что об оккупации стран Балтии со стороны Советского Союза не может быть и речи. В российском МИДе отметили, что рассматривают присоединение Прибалтики к СССР как соответствие нормам международного права того времени.
Сейм Латвии в 2014 году установил уголовную ответственность за «публичное отрицание, оправдание и грубую тривиализацию агрессии СССР и нацистской Германии против Латвийской Республики». Причем отрицание «агрессии СССР» поставили наравне с отрицанием холокоста и других преступлений против человечности. Тем, кто преступит эти законы, грозит до пяти лет лишения свободы, штраф и выполнение принудительных работ.
Уголовное дело по этой статье 22 июля 2019 года было возбуждено в отношении члена правления «Русского союза Латвии» и организатора «Тотального диктанта» в этой стране Александра Филея. Делопроизводство было открыто после соответствующего заявления, поданного в Службу государственной безопасности Латвии (СГБ) членом партии «Новое единство» Дмитрием Голубевым.
Причиной для начала уголовного производства послужил пост Филея в фейсбуке.
В сообщении общественный деятель поздравил жителей Латвии с годовщиной «освобождения Латвии от диктаторского режима» 17 июня 1940 года.
В своей публикации Филей написал, что прибалтийская республика была «вовсе не против стать советской», так как рабочее движение в стране было «мощным и развернутым». «Вскоре над всеми официальными учреждениями триумфально взвился ярко-красный флаг, знакомый многим латышским революционерам еще с первой четверти прошлого века. Под красным флагом (а не каким-либо другим) ковались главные победы латышского оружия», — подчеркнул он.
После возбуждения уголовного дела против Филея «Русский союз Латвии» пообещал оказывать своему члену юридическую помощь.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



80
Источник
Похожие новости
28 июля 2019, 12:24
Воздушное вторжение: самолет США заметили над Венесуэлой
27 июля 2019, 00:39
Раздвоение Польши: Путина пригласят на годовщину освобождения Освенцима
02 августа 2019, 12:39
«Несчастье»: депутат Рижской думы о победе СССР над фашизмом
30 июля 2019, 16:24
Нужен креатив: в США надеются на творчество Киева
29 июля 2019, 14:24
Ради демократии: украинский журналист призвал ввести войска в РФ
31 июля 2019, 21:39
«Больше жесткости»: как Украина будет решать конфликт в Донбассе
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 августа 2019, 01:09
Одесса не сдает русский язык и шутит над Зеленским
02 августа 2019, 06:09
"Компромиссная фигура": Назван устраивающий США глава офиса Зеленского - СМ...
02 августа 2019, 02:54
"В Канаде леса горят добрее и честнее": Военкор показал, как активист сравн...
02 августа 2019, 06:09
Главный расследователь "российского вмешательства" Мюллер сам оказался прес...
02 августа 2019, 02:54
"Не холоп, а хозяин": В гостях у Скабеевой поляк Корейба напал на украинца
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 июля 2019, 19:09
Российский Генштаб: США готовят диверсионные группы боевиков для уничтожения нефтегазовой инфраструктуры Сирии
29 июля 2019, 01:24
Получивший премию украинский морпех поднял "восстание" на позициях в Донбассе
29 июля 2019, 07:54
Недооценка пропаганды. Кто пустил под откос «трюхан-мобиль»?
30 июля 2019, 06:39
"Стыдно возвращаться в заваленный мусором город": Украинский политолог сравнил столицы России и Украины
31 июля 2019, 11:39
На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе
27 июля 2019, 03:54
"Люстрировать запросто": Военный эксперт предупредил, что грозит швырнувшему землю из Дебальцева Трюхану
01 августа 2019, 04:09
Спасибо за помощь, но... Путин красиво ответил на предложение Трампа тушить пожары вместе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.