«Несчастье»: депутат Рижской думы о победе СССР над фашизмом

Глава фракции партии «Все — Латвии» в Рижской думе Дайнис Лоцис назвал победу СССР над нацистской Германией несчастьем для Латвии. Эта партия придерживается националистических взглядов и входит в состав правительства республики.

Ежегодно 9 мая у памятника Освободителям Риги собираются сотни тысяч людей, чтобы отметить победу над нацистской Германией.

«К сожалению, не все понимают, что это была за «победа», какое несчастье и какие потери она принесла Латвии и латышам», — сказал Лоцис. Он убежден, что Латвия была оккупирована СССР с 1940 по 1991 год.

Депутат сделал такое заявление в годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков второго по величине литовского города — Каунаса. К лету 1944 года он был мощным укрепленным районом вермахта, который прикрывал кратчайшие пути к Восточной Пруссии. Город также был крупным узлом шоссейных, железных и грунтовых дорог, которые соединяли его со всей Прибалтикой и позволяли немецкому командованию маневрировать резервами в любом направлении. Потеря Каунаса стала серьезным ударом по германской группе армий «Север», которая и так находилась в тяжелом положении.

По мнению члена комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Павла Шперова, назвать «несчастьем» победу СССР над нацистской Германией мог только потомок эсэсовцев.

«Если данный гражданин является наследником эсэсовцев, которые воевали против Советского Союза и уничтожали собственных сограждан, тогда для этого высказывания есть достаточно простое объяснение. Другого я дать не могу», — сказал российский парламентарий ФАН.

Депутат считает, что «разумный человек вряд ли будет высказывать подобные мысли».

Территория нынешней Латвии полностью вошла в состав Российской империи к концу XVIII века. В первый раз независимость Латвии продолжалась с 1918 по 1940 год. Она завершилась ее вхождением в состав Советского Союза. К середине июля 1941 года территория Латвийской ССР была оккупирована нацистской Германией, а в октябре 1944 года советские военные освободили республику от захватчиков. Декларация о «восстановлении независимости» Латвийской республики была принята Верховным Советом Латвийской ССР 4 мая 1990 года.

Позиции, что Латвия была оккупирована СССР, придерживается само правительство балтийской республики.

Но Россия как правопреемница СССР категорически не согласна с таким тезисом. Москва неоднократно заявляла, что об оккупации стран Балтии со стороны Советского Союза не может быть и речи. В российском МИДе отметили, что рассматривают присоединение Прибалтики к СССР как соответствие нормам международного права того времени.

Сейм Латвии в 2014 году установил уголовную ответственность за «публичное отрицание, оправдание и грубую тривиализацию агрессии СССР и нацистской Германии против Латвийской Республики». Причем отрицание «агрессии СССР» поставили наравне с отрицанием холокоста и других преступлений против человечности. Тем, кто преступит эти законы, грозит до пяти лет лишения свободы, штраф и выполнение принудительных работ.

Уголовное дело по этой статье 22 июля 2019 года было возбуждено в отношении члена правления «Русского союза Латвии» и организатора «Тотального диктанта» в этой стране Александра Филея. Делопроизводство было открыто после соответствующего заявления, поданного в Службу государственной безопасности Латвии (СГБ) членом партии «Новое единство» Дмитрием Голубевым.

Причиной для начала уголовного производства послужил пост Филея в фейсбуке.

В сообщении общественный деятель поздравил жителей Латвии с годовщиной «освобождения Латвии от диктаторского режима» 17 июня 1940 года.

В своей публикации Филей написал, что прибалтийская республика была «вовсе не против стать советской», так как рабочее движение в стране было «мощным и развернутым». «Вскоре над всеми официальными учреждениями триумфально взвился ярко-красный флаг, знакомый многим латышским революционерам еще с первой четверти прошлого века. Под красным флагом (а не каким-либо другим) ковались главные победы латышского оружия», — подчеркнул он.

После возбуждения уголовного дела против Филея «Русский союз Латвии» пообещал оказывать своему члену юридическую помощь.